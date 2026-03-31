Experimentul CERN care înfioară comunitățile științifice: Cercetătorii au reușit să transporte antimaterie cu camionul

Nu într-un film SF, nu într-un scenariu apocaliptic, ci într-un camion real, pe drumurile unui complex științific. În interior, un „nor" microscopic de antiparticule - 92 de antiprotoni - a fost menținut în viață într-un dispozitiv sofisticat, capabil să sfideze una dintre cele mai violente reguli ale fizicii: anihilarea instantanee la contactul cu materia.

Această realizare nu este doar o demonstrație tehnologică, ci o deschidere către una dintre cele mai mari enigme ale Universului: de ce existăm? Antimateria este, în esență, oglinda materiei. Pentru fiecare particulă cunoscută există o antiparticulă cu sarcină opusă. Atunci când cele două se întâlnesc, rezultatul este anihilarea totală, eliberând energie pură - un fenomen demonstrat experimental și descris riguros în literatura de specialitate.

Cercetătorii implicați în experimentul BASE au reușit să izoleze și să transporte un număr extrem de mic de antiprotoni folosind o capcană Penning criogenică portabilă. Aceasta utilizează câmpuri electrice și magnetice pentru a „suspenda" particulele în vid, împiedicând contactul cu materia. Doar 92 de antiprotoni au fost transportați. Numărul pare infim, dar în contextul fizicii particulelor, fiecare antiparticulă contează. Producerea și menținerea lor este extrem de dificilă și costisitoare.

Dispozitivul utilizat, denumit BASE-STEP, cântărește aproximativ o tonă și include un magnet supraconductor, sisteme de răcire cu heliu lichid și o cameră de vid. Pentru a funcționa corect, magnetul trebuie menținut la temperaturi sub 8,2 Kelvin, adică aproape de zero absolut. Această condiție este esențială. Dacă temperatura crește sau câmpul magnetic fluctuează semnificativ, antiprotonii pot scăpa din capcană și se vor anihila instantaneu. În termeni practici, experimentul ar eșua complet.

Conform declarațiilor oficiale citate în „Antimatter transported in a portable trap" (autor: Stefan Ulmer), fluctuațiile câmpului magnetic de la CERN - de ordinul unei miliardimi de tesla - sunt suficiente pentru a limita precizia măsurătorilor. Această sensibilitate extremă explică de ce cercetătorii doresc să mute experimentele în locații mai stabile.

Problema centrală nu este transportul în sine, ci ceea ce ar putea face posibil. În prezent, CERN este singurul loc din lume unde pot fi produși și studiați antiprotoni în mod controlat. Totuși, mediul său experimental nu este ideal pentru măsurători ultra-precise. Planul cercetătorilor este să transporte antimateria către alte laboratoare europene, precum Heinrich Heine University Düsseldorf, unde condițiile ar putea permite experimente mai sensibile.

Conform modelului standard al cosmologiei, în urma Big Bang ar fi trebuit să existe cantități egale de materie și antimaterie. Într-un astfel de scenariu, cele două s-ar fi anihilat complet, lăsând în urmă un univers gol. Realitatea este evident diferită: materia domină aproape complet Universul observabil. Această asimetrie este una dintre cele mai mari probleme nerezolvate din fizică.

Cercetările actuale, inclusiv cele ale colaborării BASE, se concentrează pe proprietăți fundamentale precum momentul magnetic al antiprotonului. Dacă se descoperă chiar și o diferență minusculă față de proton, aceasta ar putea indica o fisură în teoriile actuale și ar putea explica dezechilibrul cosmic. Deși transportul în sine a fost un succes, provocările majore abia încep. Odată ajunși la destinație, antiprotonii trebuie transferați într-un alt sistem experimental fără a intra în contact cu materia.

Aceasta este, conform datelor publicate de CERN, cea mai riscantă etapă. Orice eroare, orice imperfecțiune în vid sau câmpuri poate duce la anihilare instantanee. În plus, menținerea temperaturii criogenice pe durata unui transport de opt ore sau mai mult necesită soluții tehnice complexe, precum generatoare și sisteme de răcire autonome montate pe vehicul. Dacă transportul antimateriei devine rutină, cercetarea nu va mai fi limitată la un singur loc.

Laboratoare din întreaga lume ar putea participa la experimente, crescând exponențial viteza descoperirilor. În același timp, este important de subliniat un fapt verificabil: cantitatea de antimaterie implicată este extrem de mică și nu prezintă niciun pericol. Energia eliberată prin anihilarea a 92 de antiprotoni este neglijabilă, conform calculelor bazate pe relația lui Einstein E=mc². Toate informațiile prezentate sunt confirmate de comunicate oficiale CERN și de articole publicate în presa științifică.