„Faza 0", activă. Rusia accelerează pregătirile pentru războiul cu NATO, susține ISW
Postat la: 07.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW) atrage atenția, într-o analiză publicată, luni, 6 octombrie, că Rusia pare să fi intrat într-o etapă intensificată de pregătire pentru un eventual conflict militar cu NATO. Nu este vorba, deocamdată, de mișcări militare masive, ci de o ofensivă susținută în plan psihologic și informațional - o campanie menită să creeze, în timp, condiții de acceptare a unei agresiuni viitoare.
Potrivit ISW, Moscova încearcă să justifice în avans posibile acțiuni militare, printr-un discurs alarmist care vizează atât publicul intern, cât și aliații occidentali. Recent, Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse (SVR) a lansat acuzații fără dovezi potrivit cărora Marea Britanie ar pregăti un atac naval asupra unei nave ucrainene sau a unui vas civil, cu scopul de a da vina pe Rusia. Presupușii autori - susține SVR - ar fi ruși pro-ucraineni, „instruiți" să pretindă că acționează la ordinul Moscovei, folosind echipamente chinezești pentru a atrage și Beijingul în scandal.
ISW consideră aceste acuzații parte dintr-un model mai larg de dezinformare, practicat deja în cazul Poloniei, Moldovei și Serbiei, și care ar indica o strategie coerentă de construire a unui narativ ostil la adresa Occidentului.
În termeni strategici, ISW interpretează aceste acțiuni ca făcând parte din „Faza 0" a unei posibile confruntări cu NATO - o etapă preliminară, în care sunt create condiții psihologice și de infrastructură pentru un conflict major. În paralel, Rusia ar continua să desfășoare acțiuni hibride împotriva statelor membre NATO: sabotaje, incendieri, atacuri cibernetice și perturbări ale comunicațiilor prin GPS.
În ultimele luni, se remarcă o intensificare a incursiunilor cu drone rusești în spațiul aerian al NATO, acțiuni pe care ISW le citează ca dovezi ale escaladării treptate. Totuși, instituția americană subliniază că nu există în prezent indicii că Rusia ar pregăti un atac iminent asupra Alianței.
În schimb, restructurarea districtelor militare din vestul Rusiei și dezvoltarea unor baze militare în apropierea graniței cu Finlanda sunt considerate elemente de construcție strategică pe termen lung.
Pe lângă dimensiunea internațională, Moscova urmărește și obiective de politică internă. Prin fabricarea unor scenarii de atac atribuite Occidentului, regimul Putin încearcă să mobilizeze susținerea populației în eventualitatea unui conflict extins și să justifice decizii agresive în plan extern.
„Rusia încearcă să exploateze frica din Europa pentru a forța concesii în războiul din Ucraina și în eventualitatea unui conflict cu NATO. Moscova speră să descurajeze sprijinul european pentru Kiev și să blocheze inițiativele de consolidare a apărării în țările membre NATO, sugerând că orice pas în această direcție ar provoca o reacție violentă din partea Rusiei", precizează ISW.
Analiștii notează că această campanie psihologică face parte dintr-o strategie mai amplă de slăbire a coeziunii euro-atlantice. Prin alimentarea percepției unui risc iminent și difuz al violenței, Moscova speră să obțină avantaje tactice fără a declanșa neapărat un război deschis.
Analiza ISW vine pe fondul avansului forțelor ruse în estul Ucrainei. Potrivit platformei DeepState, trupele ruse au cucerit recent localitatea Maliivka, în regiunea Dnipropetrovsk, iar luptele continuă în Donețk și Zaporojie.
În același timp, fostul președinte american Donald Trump a declarat că este aproape de a lua o decizie privind furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei, dar a precizat că va consulta mai întâi autoritățile de la Kiev în legătură cu utilizarea acestora.
