"Fiara cu trei capete". Întâlnirea dintre Xi, Putin și Kim, prima de acest gen, este mult mai mult decât o reuniune a „Axei răului" - ea reprezintă o provocare pentru Occident

O imagine cu o puternică încărcătură geopolitică s-a conturat la Beijing: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un - trei dintre cei mai autoritari lideri ai lumii contemporane - s-au reunit în capitala chineză pentru a participa la o paradă militară menită să marcheze 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.

Dar evenimentul transcende caracterul său comemorativ. Prezența simultană a celor trei lideri este interpretată de numeroși analiști ca o reafirmare a unei alianțe informale, dar tot mai coerente, care provoacă direct ordinea internațională postbelică și valorile occidentale.

Reuniunea simbolizează o coeziune strategică între regimurile autoritare ale Asiei, pe fondul deteriorării continue a relațiilor cu Occidentul. Xi și Putin au atras deja atenția întregii lumi după ce au anunțat planurile de formare a unui nou grup care să rivalizeze direct cu NATO Chiar dacă ideea unei „Axe a Răului" este o etichetă propagandistică mai degrabă decât o realitate operațională, nu se poate ignora faptul că Beijingul, Moscova și Phenianul își sincronizează din ce în ce mai vizibil pozițiile politice și militare.

În timp ce Rusia este angajată într-un război de uzură în Ucraina, Coreea de Nord își intensifică testele balistice și retorica nucleară, iar China lansează avertismente tot mai directe privind o posibilă intervenție militară în Taiwan. Reuniunea de la Beijing devine astfel un gest simbolic, dar cu reverberații strategice, într-un moment în care tensiunile globale ating un nou prag critic.

Analiști citați de The Sun, precum Alessandro Arduino, expert în securitate asiatică, susțin că parada militară este utilizată de China nu doar ca o demonstrație de forță externă, ci și ca un mesaj clar către aliați și rivali deopotrivă: Beijingul își asumă rolul de lider într-o potențială nouă ordine mondială, construită în afara paradigmei occidentale.

În ciuda aparentei unități de la Beijing, alianța dintre cele trei regimuri nu este lipsită de tensiuni subtile. Deși Kim Jong-un a devenit un aliat tot mai activ al Kremlinului - furnizând, potrivit unor surse, mii de soldați și echipamente pentru frontul din Ucraina - Beijingul privește cu reținere această apropiere.

„China nu vede cu ochi buni faptul că Phenianul se aliniază tot mai clar cu Rusia", a explicat Arduino. „Acest lucru ar putea duce, în timp, la un dezechilibru în dinamica celor trei." În același timp, China își menține o poziție ambiguă în privința războiului din Ucraina - nu a condamnat invazia, dar nici nu s-a angajat direct militar, pledând recent pentru un armistițiu.

Evenimentul din Beijing, descris ca unul dintre cele mai ample din ultimii ani, a inclus defilări de trupe, coloane de blindate și demonstrații aeriene. China a prezentat o parte din cele mai avansate tehnologii de luptă, inclusiv rachete balistice cu rază lungă de acțiune, drone și armament hipersonic. Mesajul, spun experții, a fost limpede: Beijingul este pregătit, atât militar, cât și diplomatic, să revendice un rol de prim rang în arhitectura globală.

De altfel, recentul summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), găzduit tot în China, a oferit contextul perfect pentru anunțarea unui nou cadru de cooperare menit să contrabalanseze NATO. Vladimir Putin a mers chiar mai departe, afirmând că „lumea are nevoie de un sistem care să înlocuiască modelele euro-atlantice depășite".

Dintre cele 26 de state participante la paradă, Slovacia este singurul membru NATO prezent - o alegere deloc întâmplătoare, având în vedere pozițiile pro-ruse exprimate public de premierul Robert Fico. Surse diplomatice occidentale au sugerat că majoritatea capitalelor NATO au convenit neoficial să nu participe, pentru a nu legitima prin prezență o manifestare percepută ca provocatoare.

Fostul ofițer britanic Hamish de Bretton-Gordon a descris parada drept „un eveniment de natură să irite profund Occidentul și să ridice nivelul de tensiune globală", adăugând că lideri precum Putin vor profita de acest cadru pentru a se repoziționa pe scena internațională.

Summitul informal de la Beijing ar putea marca un moment de cotitură în geopolitica mondială - fie prin cristalizarea unei alianțe autoritare durabile, fie prin accelerarea unei noi curse a înarmării și a divizării internaționale. Ceea ce rămâne cert este că Beijingul, Moscova și Phenianul transmit un mesaj clar: lumea nu mai este unipolară. Însă rămâne de văzut dacă această „axă a răului" va reuși să își mențină coeziunea într-un peisaj global tot mai volatil.