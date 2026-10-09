Finanțatorul lui Călin Georgescu pe TikTok a fost trimis în judecată pentru 874 de acte de corupere a alegătorilor

Bogdan Peșchir, cunoscut drept unul dintre principalii finanțatori ai campaniei de promovare a lui Călin Georgescu pe TikTok, a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru coruperea alegătorilor, în formă continuată, fiind acuzat de comiterea a 874 de acte materiale.

Procurorii susțin că acesta ar fi distribuit aproape 300.000 de dolari prin cadouri virtuale și transferuri de criptomonede, într-un mecanism de influențare a alegătorilor care presupunea inclusiv remunerarea influencerilor și recompensarea susținătorilor fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024.

Potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Bogdan Peșchir a fost trimis în judecată în stare de libertate, rechizitoriul fiind transmis Judecătoriei Brașov, instanța competentă să soluționeze cauza în primă instanță.

Anchetatorii au reținut că, în perioada 13 octombrie - 27 noiembrie 2024, inculpatul ar fi oferit foloase în valoare totală de 290.225 de dolari, în scopul determinării alegătorilor să îl voteze pe Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

Din această sumă, 251.065 de dolari ar fi fost distribuiți prin 868 de cadouri virtuale, cunoscute drept „gift-uri", trimise pe TikTok către 105 utilizatori. Alte 39.160 de dolari ar fi fost transferate prin șase operațiuni cu criptomonede, efectuate în perioada 18-25 noiembrie 2024, către două persoane.

Perioada investigată acoperă atât campania dinaintea primului tur al alegerilor prezidențiale, desfășurat pe 24 noiembrie 2024, cât și zilele imediat următoare, când Călin Georgescu se calificase în turul al doilea.

Influenceri plătiți pentru a promova candidatul. Procurorii descriu un mecanism organizat

Rechizitoriul descrie un mecanism de influențare electorală structurat pe trei paliere, în care influencerii de pe TikTok ar fi avut un rol esențial în atragerea și mobilizarea potențialilor alegători.

Primul palier ar fi constat în cooptarea unor creatori de conținut cu audiențe importante, în special dintre cei care abordau teme politice sau organizau dezbateri electorale în mediul online.

Aceștia ar fi fost remunerați sistematic pentru promovarea și susținerea lui Călin Georgescu, activitățile fiind prezentate drept acțiuni creative sau discuții desfășurate în cadrul unor transmisiuni live prelungite.

Potrivit procurorilor, implicarea lui Peșchir nu s-ar fi limitat la finanțare. Acesta ar fi influențat inclusiv subiectele abordate în transmisiuni, astfel încât discuțiile să conducă la susținerea candidatului.

„De menționat că inculpatul influența în mod determinant temele abordate, direcționând alegătorii în mod implicit, dar neechivoc, să-și exprime opțiunea electorală pentru acest candidat, ca o modalitate de susținere a valorilor comune împărtășite de participanții la sesiuni", arată procurorii.

Anchetatorii susțin că Peșchir participa personal la aceste sesiuni și punea în circulație resurse financiare importante, atât direct, cât și prin intermediul creatorilor de conținut.

În această formulă, influencerii ar fi funcționat ca intermediari între finanțator și publicul larg, transformând dezbaterile și transmisiunile live în instrumente de promovare electorală.

Gift-uri pentru susținători: promisiunea unor recompense în schimbul votului

Al doilea palier al mecanismului descris de Parchet ar fi constat în oferirea directă de cadouri virtuale către utilizatorii TikTok care își manifestau susținerea pentru Călin Georgescu, dar și către persoane care puteau fi convinse să îl voteze.

Procurorii afirmă că practica ar fi creat, în rândul participanților la transmisiuni, așteptarea că susținerea electorală pentru fostul candidat putea fi recompensată financiar.

În rechizitoriu se arată că ajunsese să se contureze în rândul utilizatorilor ideea că, dacă îl votează pe Călin Georgescu, vor primi gift-uri de la Bogdan Peșchir.

Cadourile virtuale de pe TikTok sunt cumpărate cu bani reali și pot genera venituri pentru creatorii de conținut care le primesc. Astfel, deși erau oferite printr-o platformă digitală, aceste beneficii aveau o valoare economică.

Al treilea palier ar fi constat în acordarea directă de bani unor persoane care se angajau nu doar să susțină candidatul, ci și să convingă alte persoane din cercul lor de apropiați să voteze în același sens.

Prin urmare, potrivit acuzațiilor, mecanismul nu urmărea doar promovarea unor mesaje politice, ci și stimularea financiară a comportamentului electoral.

Cât erau plătiți influencerii. Explicațiile Parchetului General

Un detaliu din rechizitoriu privește remunerarea creatorilor de conținut implicați în campania de promovare.

„Fiecare influencer primea 390 de lei pentru 20.000 de utilizatori", arată procurorii, fără ca această formulare să clarifice în ce condiții era calculată și acordată remunerația.

Parchetul susține că influencerii reprezentau nucleul unui mecanism mai amplu, conceput pentru orientarea opțiunilor electorale.

„Deși angrenați în campania de sugestionare și influențare a potențialilor votanți, influencerii nu au reprezentat decât masa primordială critică controlată, orientată către determinarea votanților în a-și exprima opțiunea de vot în favoarea candidatului", precizează anchetatorii.

Aceștia explică și modul în care mesajele electorale erau integrate în activitatea influencerilor:

„Acest lucru se realiza prin prezentarea de campanii de promovare a platformei program a candidatului ori a unui set de principii cu care acesta și votanții eventuali se identificau. Prin acțiunea lor, materializată sub forma îndemnului generalizat la vot în cadrul sesiunilor Live, acești vectori de influență l-au ajutat în mod mașinal pe inculpat să își atingă scopul coruperii alegătorilor", susțin procurorii.

Bogdan Peșchir, personaj-cheie în documentele SRI care au precedat anularea alegerilor

Numele lui Bogdan Peșchir a devenit cunoscut publicului în decembrie 2024, după desecretizarea documentelor prezentate de serviciile de informații în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării din 28 noiembrie.

Potrivit raportului SRI, Peșchir utiliza contul de TikTok „bogpr", prin intermediul căruia ar fi efectuat donații de peste un milion de euro pentru promovarea lui Călin Georgescu.

Reprezentanții TikTok au confirmat autorităților române identitatea utilizatorului și au comunicat că acesta efectuase plăți în valoare de 381.000 de dolari, în perioada 24 octombrie - 24 noiembrie 2024, către utilizatori implicați în promovarea candidatului.

SRI semnala și existența unor mecanisme de recrutare a influencerilor, inclusiv prin platforma FameUp, specializată în monetizarea activităților de promovare online.

În documentele serviciului de informații era menționată și implicarea unei firme de origine sud-africană, care ar fi contactat influenceri români prin e-mail, oferindu-le câte 1.000 de euro pentru distribuirea unor videoclipuri realizate de aceștia.

Un element important al controversei l-a reprezentat faptul că Georgescu declarase la Autoritatea Electorală Permanentă un buget de campanie de zero lei, deși documentele serviciilor de informații indicau cheltuieli importante pentru promovarea sa în mediul online.

Pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a decis, în unanimitate, anularea întregului proces electoral pentru alegerea președintelui României, invocând nereguli care au afectat caracterul liber și corect al votului, egalitatea de șanse a competitorilor și transparența finanțării campaniei electorale.

Decizia CCR a fost luată după primul tur al alegerilor, câștigat de Călin Georgescu, și cu numai două zile înaintea turului al doilea, în care acesta urma să o înfrunte pe Elena Lasconi.

De la aproape 900.000 de dolari la 290.000 de dolari. Diferența față de acuzațiile inițiale

Un element semnificativ al trimiterii în judecată îl reprezintă diferența dintre sumele menționate inițial de procurori și cele reținute în rechizitoriul actual.

În martie 2025, atunci când a fost arestat preventiv, Bogdan Peșchir era acuzat că ar fi oferit, în perioada 28 martie 2024 - 31 ianuarie 2025, peste 879.000 de dolari prin gift-uri pe TikTok, la care s-ar fi adăugat transferuri de peste 302.000 de lei și aproape 18.000 de dolari prin Revolut. La acel moment, ancheta făcea referire la 265 de persoane.

În rechizitoriul transmis acum instanței, procurorii au reținut o valoare de aproximativ 290.000 de dolari, pentru o perioadă mai restrânsă, 13 octombrie - 27 noiembrie 2024, și 874 de acte materiale.

Diferența dintre aceste cifre nu înseamnă automat că procurorii au renunțat la toate celelalte suspiciuni. Datele prezentate public nu permit însă stabilirea exactă a motivului pentru care acuzația finală privește această sumă și această perioadă.

Bogdan Peșchir a fost arestat preventiv pe 21 martie 2025, în urma unor percheziții desfășurate în dosarul privind finanțarea promovării lui Călin Georgescu.

La 25 aprilie 2025, Tribunalul București a dispus punerea sa în libertate, printr-o hotărâre definitivă.

Apărarea acestuia a susținut că banii provin din activități de tranzacționare a criptomonedelor și că donațiile efectuate pe TikTok nu erau condiționate de opțiunile politice ale beneficiarilor.

Ce pedeapsă riscă și ce urmează în dosar

Potrivit articolului 386 din Codul penal, coruperea alegătorilor constă în oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase pentru a determina o persoană să voteze sau să nu voteze un anumit candidat ori o listă de candidați.

Infracțiunea este pedepsită cu închisoarea de la șase luni la trei ani și interzicerea exercitării unor drepturi. În cazul infracțiunii continuate, limitele pedepsei pot fi majorate în condițiile prevăzute de Codul penal.

Dosarul lui Bogdan Peșchir va intra în procedura de cameră preliminară la Judecătoria Brașov, etapă în care instanța verifică legalitatea sesizării sale și a administrării probelor, înaintea unei eventuale judecăți pe fond.