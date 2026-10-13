"Firicel" din Las Fierbinți prins la volan cu permisul suspendat și DrugTest pozitiv. L-a confundat pe politist cu Robi
Postat la: 13.10.2026 |
Actorul Toma Cuzin, cunoscut pentru rolul lui "Firicel" din serialul Las Fierbinți, a fost reținut de polițiști după ce a fost implicat, luni seară, într-un accident rutier produs în comuna Peretu, județul Teleorman. Actorul conducea deși avea dreptul de a șofa suspendat, iar testarea preliminară cu aparatul DrugTest a indicat prezență a unor substanțe interzise. Rezultatele analizelor medico-legale sunt așteptate pentru a clarifica situația.
Autorul accidentului este actorul Toma Cuzin, al cărui drept de a conduce este suspendat din 22 mai 2025. Accidentul s-a produs luni, 12 octombrie, în jurul orei 18:45, în comuna Peretu, pe direcția Alexandria - Roșiori de Vede. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman, un bărbat aflat la volanul unui autoturism, nu a păstrat distanța de siguranță față de vehiculul care circula în fața sa și a intrat în coliziune cu acesta. În urma impactului au rezultat doar pagube materiale, fără victime. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că șoferul figura cu dreptul de a conduce suspendat.
„În fapt, în timp ce un bărbat, de 49 de ani, conducea un autoturism în comuna Peretu, din direcția Alexandria către Roșiori de Vede, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță față de vehiculul din fața sa, intrând în coliziune cu acesta. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul figurează cu dreptul de a conduce suspendat", a transmis IPJ Teleorman. Actorul a fost verificat și pentru un eventual consum de alcool sau substanțe psihoactive.
Testarea cu aparatul etilometru a indicat un rezultat de zero, ceea ce înseamnă că nu a fost detectat alcool în aerul expirat. În schimb, DrugTest a indicat prezența unor substanțe interzise. Poliția nu a precizat oficial substanțele semnalate de aparatul de testare. Toma Cuzin a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru efectuarea analizelor de specialitate. Rezultatul aparatului DrugTest are caracter preliminar și nu reprezintă, în sine, dovada că persoana testată conducea sub influența substanțelor psihoactive.
În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus reținerea bărbatului. „Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Roșiori de Vede efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat", a precizat IPJ Teleorman. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede.
Nu este prima dată când actorul Toma Cuzin are probleme cu legea în legătură cu conducerea unui autoturism. În noiembrie 2022, Judecătoria Sectorului 3 București a stabilit o pedeapsă rezultantă de un an de închisoare și a dispus amânarea aplicării acesteia, după ce actorul fusese judecat pentru două infracțiuni de conducere cu permisul suspendat și una de conducere sub influența substanțelor psihoactive. Hotărârea era, la momentul pronunțării, nedefinitivă. Faptele respective datau din 2018, când actorul fusese depistat de două ori conducând deși avea permisul suspendat. Într-unul dintre cazuri, analizele medico-legale au evidențiat și prezența unor substanțe psihoactive.
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