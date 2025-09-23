Firmele de ride-sharing au fentat ANAF cu sute de milioane. Reacția lui Alexandru Nazare după ce s-a descoperit o fraudă uriașă
Postat la: 23.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a anunțat marți că inspectorii ANAF au descoperit o schemă complexă de evaziune fiscală în domeniul ride-sharing, prin care a fost creat un prejudiciu de peste 266 milioane de lei la bugetul de stat.
„Inspectorii Antifraudă ANAF au anunțat recent descoperirea unei scheme complexe de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ (ride-sharing), prin care a fost creat un prejudiciu de peste 266 mil. lei la bugetul de stat. Cum funcționa această schemă? O firmă intermediară reținea 5-10% comision de la șoferi, pe care îi plătea la negru. Evitau astfel plata contribuțiilor de sănătate și asigurare socială pentru șoferi și a impozitelor", a scris pe Facebook Alexandru Nazare.
Pentru aceste practici, ANAF a aplicat amenzi de 4,8 milioane de lei, au fost deschise 90 de dosare penale, iar șoferii care nu emiteau bonuri fiscale au fost sancționați. „Pentru prevenirea situațiilor similare în viitor, am introdus declarația informativă D397, care obligă platformele de ride-sharing să transmită date direct către Fisc. Acest instrument oferă control în timp real și permite intervenții rapide, pentru a preveni repetarea acestui tip de cazuri. Este absolut esențial pentru administrația fiscală să prevină, nu doar să descopere şi să penalizeze frauda. De aceea, mandatul ANAF rămâne unul ferm: să îşi facă din ce în ce mai bine treaba", adaugă Nazare.
