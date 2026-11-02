Călin Georgescu descris ca un "amestec de desene animate și Ion Antonescu" de un cercetător CNSAS

Călin Georgescu cu extrema dreaptă ar fi însă întâmplătoare. Demetriade susține că Georgescu ar fi apelat la orice curent extremist care să-i crească șansele la funcția de președinte.

„Acest personaj, la fel ca George Simion, este prototipul tipului autoritar. Este un ventriloc, o carcasă de zgomote. El putea să fie absolut orice. A îmbrățișat, habar n-am din ce motive, narațiunile fasciste, ale extremei drepte. Putea să îmbrățișeze orice altă teorie care îi garanta accesul la funcția supremă în stat", a declarat istoricul Mihai Demetriade într-un podcast.

Specialistul îl consideră oportunist pe Călin Georgescu, prin adoptarea ortodoxiei după ce în urmă cu mai mulți ani rezona cu zona New Age.

„Este un oportunist redutabil, căruia îi convin foarte bine, acum, narațiunile fidele credinței ortodoxe, deși acum ceva ani pe înregistrările disponibile era pe zona age și a unor soteriologii de ocazie, teorii ale salvării, adică sentimentul că diferite forme de organizare îți pot asigura mântuirea, salvarea", a explicat Demetriade în podcastul lui Vlad Mercori.

Amestecul de simboluri din cultul lui Călin Georgescu nu pare să aibă un mesaj coerent, crede el.

„Dacă te uiți pe simbolistica din filmările vechi postate de către Georgescu, apar tot soiul de simboluri new age. Sunt un fel de „mambo-jambo" de lecturi, nici nu știu cum să le numesc, nu știu ce este în capul acestui om. Mi se pare că într-un mod oportunist avem acest amestec de desene animate și Ion Antonescu. Asta este Călin Georgescu. Poate ai uitat, dar cita dintr-un desen animat cu o acuratețe demnă de o cauză mai bună. Un fragment întreg dintr-un desen animat", a spus istoricul.

În lipsa unei filosofii proprii coerente, Georgescu s-a îndreptat către extrema dreaptă.

„Prin urmare, s-a lipit de extrema dreaptă, la fel de bine cum se putea lipi de extrema stângă sau orice alt curent radical și pe care îl simte cu un potențial redutabil azi în România, pentru a avea acces la o întreagă infrastructură care vibrează la tipul acesta de discurs", a mai spus istoricul Mihai Demeteriade.