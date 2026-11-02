CNSAS dezvăluie cazul unui student pedepsit de Securitate pe românii care spuneau bancuri cu Ceaușescu
Postat la: 02.11.2026 |
CNSAS arată cum Securitatea îi urmărea și îi sancționa pe românii care spuneau bancuri politice în comunism. Printre cazurile cele mai cunoscute se află un student din Galați, care a ajuns să nu mai poată pleca pe mare din cauza glumelor despre conducerea țării.
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) prezintă, într-o postare pe pagina de Facebook, modul în care Securitatea urmărea și sancționa persoanele care spuneau bancuri politice în timpul regimului comunist, conform Mediafax.
Potrivit instituției, umorul sarcastic era una dintre formele prin care românii își exprimau nemulțumirea față de regim, însă până și glumele despre conducerea partidului și a statului puteau atrage consecințe grave.
CNSAS amintește că, în anii '70 și '80, bancurile cu subiect politic erau foarte răspândite în rândul populației. Majoritatea îl aveau în centru pe celebrul Bulă, personajul bine-cunoscut care, prin vorbele și acțiunile sale, scotea la iveală problemele sistemului comunist.
Alte glume îi aveau ca personaje pe cei trei lideri de stat ai vremii, Nicolae Ceaușescu, liderii sovietici Leonid Brejnev sau Mihail Gorbaciov și președinții americani Richard Nixon, Jimmy Carter sau Ronald Reagan, în funcție de perioada la care făceau referire.
Securitatea nu privea însă cu umor aceste glume. Cei care le spuneau erau urmăriți, iar colaboratorii poliției politice primeau instrucțiuni să anunțe astfel de discuții.
„Securitatea, în calitatea ei de armă a regimului comunist, nu agrea umorul subversiv, iar cei care «colportau» bancuri politice erau vizați permanent în instructajele făcute colaboratorilor săi. Chiar și o astfel de îndeletnicire, practic fără prea mare impact, era luată în serios de lucrătorii poliției politice", transmite CNSAS.
Dacă o sursă anunța că cineva spune bancuri împotriva regimului, Securitatea începea imediat o anchetă asupra respectivei persoane. Aceasta era chemată să dea explicații și putea fi avertizată în fața șefilor de la locul de muncă și a secretarului de partid.
Dacă era elev sau minor, puteau fi chemați și dirigintele și părinții. În unele situații, colegii erau puși să discute despre comportamentul celui reclamat, aducându-i critici dure.
CNSAS prezintă și cazul unui student de la secția de Pescuit Oceanic a Universității din Galați, care a avut probleme cu Securitatea în 1985 pentru că spunea bancuri despre conducerea țării.
Un coleg, cunoscut sub numele de cod „CORNEL", a anunțat autoritățile despre glumele studentului. După o perioadă, și alte surse au confirmat informațiile, iar în noiembrie 1985 acesta a intrat oficial în atenția Securității.
Studentul respectiv nu făcea doar glume politice. El le-ar fi spus unor cunoscuți și că ar vrea să vadă „ce înseamnă o țară capitalistă".
Din cauza acestor cuvinte, el a fost chemat la sediul Securității și avertizat. Ulterior, autoritățile i-au interzis chiar și să se îmbarce pe navele de pescuit care mergeau în apele internaționale.
După terminarea facultății, tânărul s-a angajat la Întreprinderea de Pescuit Oceanic Tulcea. Dar cu toate acestea, nu a putut pleca imediat pe mare, fiind nevoit să stea o perioadă în concediu fără plată.
El a primit permisiunea de a se îmbarca abia după ce Securitatea s-a convins că renunțase la glumele și comentariile care erau considerate ostile regimului.
„Umorul este una dintre manifestările umane pe care orice regim dictatorial ori curent extremist, de orice fel, din trecut sau prezent, încearcă să o suprime, ori măcar să o controleze. Umorul este trăsătura unei gândiri independente, care prețuiește libertatea de exprimare și care nu poate fi încorsetată de norme ideologice rigide. Răspunsul dintotdeauna al unui extremist în fața umorului și a ironiei a fost violența", transmite instituția.
Printre documentele prezentate de CNSAS se află un raport din 25 noiembrie 1985, prin care un ofițer cerea ca studentul să fie trecut în evidențele unui dosar al Securității. În raport se preciza că tânărul făcea glume despre partid și stat, comentând în sens negativ nivelul de trai din România.
„Raport cu propuneri de luare în evidența dosarului de problemă a numitului [Cenzurat]
I.J. Galați 25.XI.1985
Numitul [cenzurat] este fiul lui [cenzurat] născut la [cenzurat], membru UTC, necăsătorit, student anul I în piscicultură a Universității Galați, domiciliat în Galați str. [cenzurat]. A cunoscut în evidențele organelor noastre. A fost semnalat pe mai multe linii informative că face anecdote de nuanță politică la adresa politicii partidului și statului, inclusiv comentarii negative privitor la nivelul de viață din țara noastră. Pentru clarificarea și documentarea activității sale rog aprobați luarea în evidența dosarului de problemă 1552.
22.XI.85
Buletin seria [Cenzurat] eliberat de Miliția Galați. - Datele au fost luate după dosarul de la Facultate. - Lt. maj. [Semnătură]"
Un alt document este o notă informativă scrisă de colegul care avea numele de cod „Cornel". Acesta a povestit că, pe 28 iulie 1985, studentul spusese mai multe glume despre conducerea țării, iar alți colegi fuseseră martori.
„Nota informativă (sursa Cornel)
Sursa vă informează următoarele: Pe data de 28.VII.1985, [cenzurat], student în anul II P.O. (grupa 221-a; n.n.- Pescuit Oceanic) a spus o seamă de glume la adresa conducerii Statului și Partidului. La aceste glume au mai fost de față studenții [cenzurat], [cenzurat] și sursa.
N.L. (nota lucrătorului): aflat în supraveghere informativă fără luare în evidenţă. Vor fi audiaţi cei care au fost de faţă şi măsuri de documentare pentru a stabili ce alte discuţii poate [indescifrabil]".
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