O tânără de 20 de ani a fost la un pas să orbească după ce a folosit lentile de contact cumpărate de pe Temu cu 30 de lei

O achiziție făcută pe internet pentru distracția de Halloween era să se încheie cu o tragedie pentru o tânără de 20 de ani din Iași. Aceasta a fost la un pas să-și piardă vederea după ce a purtat o pereche de lentile de contact comandate de pe platforma Temu cu doar 30 de lei.

Tânăra și-a pus lentilele miercuri pentru a vedea cum îi stau înainte de petrecerea din weekend. Le-a dat jos la scurt timp, însă a doua zi nu mai vedea. Ajunsă de urgență la spital, medicii au descoperit o infecție severă. Două bacterii agresive îi afectaseră deja ochiul și au început să-i distrugă primul strat al corneei. Situația a fost atât de critică încât cadrele medicale au avertizat că, dacă s-ar fi prezentat cu câteva ore mai târziu, riscul de a-și pierde definitiv vederea ar fi fost iminent.

Din fericire, intervenția rapidă a medicilor și tratamentul intensiv cu antibiotice au oprit infecția, iar pacienta a reușit să scape fără sechele permanente, recăpătându-și vederea. Cazul readuce în atenție pericolul uriaș pe care îl reprezintă achiziționarea de dispozitive medicale sau produse cosmetice ieftine de pe platforme online nespecializate, fără nicio garanție a sterilității sau a respectării normelor de siguranță.