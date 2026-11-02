Ciudatul accident de avion care a avut loc lângă Mar-a-Lago: Se înfige ca o rachetă, iar pilotul era foarte calm. Încă nu se știe cine erau cei nouă pasageri aflați la bord

Un avion privat de tip business s-a prăbușit duminică în apropiere de Mar-a-Lago, în Florida, provocând moartea tuturor celor nouă persoane aflate la bord, a anunțat secretarul american al Transporturilor.

Accidentul naște întrebări, asta pentru că aparatul de zbor pică precum o rachetă și se înfige direct în asfalt. Pilotul nu pare să schițeze niciun gest pentru a schimba direcția aparatului de zbor, iar pe înregistrările cu turnul de control acesta anunță, extrem de calm, faptul că avionul se prăbușește.

O altă întrebare fără răspuns este legată de identitatea celor care se aflau la bord. Deocamdată nu se știe cine erau cei nouă oameni din avion, se știe doar că plecaseră din Texas și se îndreptau spre Bahamas. De asemenea, în imaginile de pe radar se poate vedea că avionul a schimbat brusc direcția, înainte de prăbușire.

Accidentul s-a produs în apropierea localității Cresthaven, la aproximativ 14 kilometri de Mar-a-Lago, stațiunea deținută de președintele Donald Trump, situată în zona exclusivistă Palm Beach County. Prăbușirea a avut loc în jurul orei locale 12:50 (19:50, ora României).

Imaginile surprinse după accident arată un crater format în mijlocul unei artere comerciale, înconjurat de focare de incendiu, bucăți de beton și resturi ale aeronavei de tip Learjet 60.

Potrivit unui comunicat al Administrației Federale a Aviației (FAA), aeronava decolase din Austin, Texas, și se îndrepta spre Bahamas.

Conform relatărilor presei americane și analizelor datelor de zbor, avionul ar fi pierdut rapid altitudine, coborând cu sute de metri pe secundă înainte de impact.

În înregistrările comunicațiilor dintre pilot și controlorii de trafic aerian, realizate cu câteva momente înainte de accident, pilotul poate fi auzit spunând că aeronava cobora cu o viteză de 10.000 de picioare pe minut.

Ulterior, pilotul a declarat o situație de urgență și a strigat: „Ne aflăm într-o situație de depășire a vitezei, coborâm cu 20.000 de picioare pe minut".

Rapoartele presei americane și analizele zborului indică faptul că avionul se prăbușea cu sute de metri pe secundă înainte de a se prăbuși.

Într-o înregistrare audio înregistrată de controlul traficului aerian cu câteva momente înainte de accident, pilotul aeronavei poate fi auzit spunând că avionul cobora cu 10.000 de picioare pe minut, potrivit partenerului american al BBC, CBS News.

Apoi, pilotul a declarat stare de urgență, strigând: „Suntem într-o condiție de depășire a vitezei, coborâm cu 20.000 de picioare pe minut", a relatat CBS.

„Ne vom prăbuși... Nu mai avem timp", a spus pilotul turnului de aterizare.

Imagini neverificate postate pe rețelele de socializare arată ceea ce pare a fi o înregistrare a momentului accidentului, realizată de o cameră de bord. Acestea arată vehicule care circulă pe o stradă rezidențială din suburbiile orașului, când, dintr-o dată, o aeronavă se prăbușește aproape vertical în pământ și explodează într-o minge de foc uriașă.

„Când vezi videoclipul ăla, e un lucru șocant", a declarat guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, reporterilor la o conferință de presă de după accident. „E ca o rachetă care cade și o explozie masivă, resturi care se împrăștie peste tot."

Nu este încă clar cine se afla la bordul avionului când s-a prăbușit. DeSantis a declarat că „în acest moment, nu avem nicio informație despre cineva care se afla la sol... care a fost ucis sau rănit".

Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a descris accidentul drept o „tragedie oribilă" și a declarat că FAA trimite o echipă la fața locului pentru a ajuta la o anchetă a Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor.

„Vă rog să vă alăturați mie în rugăciune pentru familiile și cei dragi ai celor pe care i-am pierdut", a adăugat Duffy.

Pompierii din comitatul Palm Beach au declarat un „incident cu victime în masă".

Biroul șerifului din comitatul Palm Beach a declarat că accidentul a avut loc pe Military Trail, un drum cu șase benzi care găzduiește magazine și restaurante.

Într-o conferință de presă, DeSantis și oficialii locali au declarat că 600 de locuitori locali au fost evacuați dintr-o comunitate de rulote din apropiere.

Impactul accidentului a provocat pagube considerabile infrastructurii locale, inclusiv conductelor de apă, au spus aceștia, și vor mai dura cel puțin 30 de zile până când drumul va fi redeschis.

În momentul accidentului fuseseră raportate furtuni în zonă, iar ploua torențial în timpul conferinței de presă.

Trump fusese la Mar-a-Lago duminică dimineață și decolase de pe un aeroport din apropiere cu Air Force One cu aproximativ o oră înainte de accident.