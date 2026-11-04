Ce înseamnă și cum funcționează dreptul de veto pe care Donald Trump amenință că îl va folosi după ce republicanii au pierdut majoritatea în Congresul SUA

După ce democrații au câștigat majoritatea în Senatul și Camera Reprezentanților din SUA, Donald Trump amenință că va folosi dreptul de veto pentru a bloca proiectele legislative ale opoziției. Constituția americană îi permite președintelui să respingă legile votate de Congres, însă parlamentarii pot anula decizia dacă obțin o majoritate de două treimi în ambele camere.

În sistemul constituțional american, președintele nu are nevoie de sprijinul majorității parlamentare pentru a respinge un proiect legislativ. Totuși, Congresul dispune de un mecanism prin care poate depăși opoziția Casei Albe, dacă există suficient sprijin în ambele camere. Dreptul de veto este o prerogativă prevăzută de Constituția Statelor Unite, care îi permite președintelui să respingă un proiect de lege aprobat de Congres.

Pentru ca o lege federală să intre în vigoare prin procedura obișnuită, aceasta trebuie adoptată în aceeași formă de Camera Reprezentanților și Senat, apoi transmisă președintelui pentru promulgare. Dacă Donald Trump nu este de acord cu prevederile proiectului, îl poate returna camerei în care a fost inițiat, însoțit de obiecțiile sale. Prin această procedură, cunoscută drept veto prezidențial, adoptarea legii este blocată, cu excepția situației în care parlamentarii reușesc să anuleze decizia președintelui.

Există însă și situații în care un proiect poate deveni lege fără semnătura președintelui. Dacă acesta nu ia nicio măsură timp de zece zile, fără a lua în calcul duminicile, proiectul intră în vigoare automat, cu condiția ca lucrările Congresului să permită returnarea documentului. Dacă, în schimb, Congresul își întrerupe activitatea într-un mod care împiedică returnarea proiectului, acesta poate fi blocat prin mecanismul numit pocket veto.

Constituția americană permite parlamentarilor să treacă peste opoziția președintelui printr-o procedură denumită veto override. Pentru anularea unui veto este necesar votul favorabil a două treimi dintre membrii care votează în fiecare cameră a Congresului, în condițiile îndeplinirii cvorumului.

Conform datelor electorale preliminare, democrații au obținut 54 de mandate în Senat, față de 44 pentru republicani. Practic, democrații controlează Senatul SUA, întrucât au depășit pragul minim de 51 de mandate. În Camera Reprezentanților, mandatele sunt distribuite în felul următor: Democrații: 231 de mandate, însă estimările indică faptul că "albaștrii" ar putea obține 258 de mandate; Republicanii: 144 de mandate. De asemenea, estimările indică 177 de mandate pentru tabăra roșie.