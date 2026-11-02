Poliția din SUA o să patruleze din aer cu o dronă electrică pilotată de un singur agent. Viteza maximă de peste 100km/h

Un departament de poliție din Florida se pregătește să folosească un vehicul neobișnuit pentru patrulare. Mai exact, este vorba despre o dronă electrică în care poate urca un singur polițist.

Aparatul se numește Astro și este o versiune pentru poliție a modelului Jetson ONE. A fost cumpărat de Florida Polytechnic University, din Lakeland, și ar urma să fie folosit pentru supravegherea campusului și pentru intervenții rapide.

Spre deosebire de dronele obișnuite, controlate de la sol, Astro transportă direct pilotul. Vehiculul are însemne de poliție, girofar și poate ajunge la o viteză maximă de 102 km/h. Autonomia este însă redusă, cu aproximativ 20 de minute de zbor cu o singură încărcare.

Șeful poliției universitare, Aaron Murray, spune că aparatul ar putea fi util în mai multe situații.

Printre exemplele oferite se numără căutarea persoanelor dispărute, evaluarea pagubelor după furtuni și transportul unor materiale de urgență. Drona ar putea fi folosită și împreună cu alte structuri de ordine publică din zonă, mai ales atunci când accesul pe drumuri este dificil.

Jetson ONE folosește opt motoare electrice și opt elice montate pe patru brațe. Comenzile sunt gândite astfel încât aparatul să fie mai ușor de pilotat decât un elicopter. Prețul este de aproximativ 148.000 de dolari.

Deși livrarea unui astfel de aparat poate dura în mod normal până la trei ani, producătorul a făcut o excepție pentru această comandă și a livrat mai repede versiunea destinată poliției.

Problema este că universitatea nu poate folosi încă Astro în misiuni. În Statele Unite, Jetson ONE este încadrat în categoria aparatelor ultraușoare, iar regulile actuale sunt făcute în principal pentru zboruri sportive și recreative.

Există și restricții legate de zborurile pe timp de noapte sau deasupra zonelor aglomerate. Din acest motiv, poliția are nevoie de o aprobare specială înainte să poată folosi aparatul în serviciu.

Mai mulți polițiști, inclusiv șeful departamentului, au fost deja instruiți să piloteze drona.