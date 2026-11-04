Democrații din Congresul SUA anunță anchete legate de corupția Administrației Trump. Fosta ambasadoare Kimberly Guilfoyle e țintă principală pentru investigatorul-șef

Congresmanul democrat Robert Garcia, care va conduce din ianuarie influenta comisie de supraveghere din Camera Reprezentanților, a anunțat miercuri după victoria zdrobitoare a partidului său în alegerile parțiale din SUA că va începe investigațiile legate de presupusa corupție de la Casa Albă.

El s-a remarcat în octombrie prin cererile repetate de informații de la fosta ambasadoare din Grecia, Kimberly Guilfoyle, acuzată de Wall Street Journal că s-ar fi lăudat în fața unui ministru grec că poate dărâma orice guvern, așa cum ar fi făcut-o cu guvernul din România.

Marți seară, congresmanul Garcia a postat pe rețelele de socializare o declarație formată din două cuvinte: „Angajați-vă avocați" (Lawyer up).

Garcia a cerut recent informații cu privire la un presupus acord de tipul „plătești-ca-să-fii-servit" (pay-to-play) între fosta ambasadoră a SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, și un donator republican, dar și la afacerile acesteia cu moguli greci din energie, precum patronul companiei Aktor.

De asemenea, el a avut întrebări pentru Mark Zuckerberg legate de presupusa blocare de către Meta a conturilor critice la adresa lui Trump.

Mediul de afaceri american se pregătește ca democrații să declanșeze investigații după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, a anunțat și Financial Times. Anchetele ar putea scoate la iveală comunicări între oficiali și directori de companii, după ce presupusa corupție a devenit o temă centrală a campaniei electorale.

Marile corporații din SUA se pregătesc pentru un val de investigații parlamentare, în timp ce noua majoritate democrată din Congres se pregătește să investigheze presupusul tratament favorabil acordat companiilor de către administrație și îmbogățirea membrilor familiei Trump.

"Următorul Congres va fi în întregime despre investigații și supraveghere", a declarat pentru FT Christopher Armstrong, avocat specializat în investigații ale Congresului SUA.

Avocații văd trei direcții mari ale investigațiilor din Congresul SUA: posibila corupție a oficialilor de la Casa Albă și a membrilor familiei Trump în primii doi ani ai administrației, favoritismul guvernamental pentru corporații, precum și influența politică asupra unor domenii private precum stabilirea prețurilor.

Presupusa corupție a Administrației Trump a devenit o temă majoră în campania electorală din SUA. Documentele oficiale arată că Donald Trump a câștigat personal peste 2,2 miliarde de dolari de la revenirea sa la Casa Albă în 2025, în timp ce companiile susținute de fiii săi au obținut un sprijin guvernamental federal substanțial.

Scandal politic și diplomatic care a avut-o în centru pe Kimberly Guilfoyle (fostă logodnică a lui Donald Trump Jr. și numită ambasadoare a SUA în Grecia) a fost declanșat de mai multe investigații Wall Street Journal și Financial Times.

Scandalul a izbucnit după ce s-a aflat că, în martie 2026, în timpul unei cine oficiale la Atena, Kimberly Guilfoyle i-ar fi transmis ministrului grec al Energiei că Statele Unite pot provoca prăbușirea oricărui guvern care nu se aliniază intereselor energetice americane (cum ar fi achiziția de gaz lichefiat LNG sau deciziile comerciale din regiune). Ea ar fi dat ca exemplu România, lăudându-se sau sugerând că SUA s-au aflat în spatele căderii guvernului condus de Ilie Bolojan. Guvernul Bolojan refuzase anterior anumite cereri ale unui consorțiu legat de aceste interese regionale.

Ulterior s-a aflat că Guilfoyle a luat cina la un restaurant de lux din București împreună cu Sorin Grindeanu, președintele PSD, și consilierul prezidențial Florin Vlădică. La o lună distanță, PSD dărâma guvernul Bolojan, cu aprobarea tacită a președintelui Nicușor Dan. Grindeanu a declarat că nu a discutat cu ambasadoarea SUA despre dărâmarea guvernului.

În urma acestor dezvăluiri din presa americană, Robert Garcia, un influent congresman democrat din California și membru de rang înalt în Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților (House Oversight Committee), a reacționat ferm. El a cerut o investigație oficială cu privire la acțiunile, abuzurile de putere și presiunile diplomatice exercitate de Kimberly Guilfoyle în regiune.

Pe fondul presiunilor interne din SUA (inclusiv anchete deschise de Departamentul de Stat și solicitările unor politicieni precum Robert Garcia) și a scandalului diplomatic din Europa de Est, Casa Albă și Secretarul de Stat i-au cerut oficial demisia lui Kimberly Guilfoyle în octombrie 2026. Deși ea a negat acuzațiile pe platforma X, considerându-le false, și-a anunțat în cele din urmă demisia.