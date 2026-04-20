Genocidul din Gaza se vede din satelit chiar daca Israelul face eforturi sa ascundă situa'ia din teren

Imaginile arată că Israelul construiește baze militare permanente în Gaza, în timp ce planurile de reconstrucție susținute de Statele Unite sunt blocate. Israelul a lansat atacuri în 160 din cele 182 de zile ale „armistițiului". Aceste atacuri implică adesea incursiuni menite să distrugă zone destinate locuirii palestiniene.

Statele Unite au propus planuri de reconstrucție a orașului Rafah, situat în sudul Gazei, care a fost ras de pe fața pământului în urma a doi ani de bombardamente israeliene. Acesta a fost prezentat ca elementul central al viziunii americano-israeliene asupra Gazei de după război, dar imaginile din satelit sugerează că proiectul s-a blocat înainte chiar de a începe lucrările.

O analiză efectuată de Unitatea de Investigații Digitale a Al Jazeera asupra imaginilor satelitare de la Planet Labs și Sentinel Hub a dezvăluit că fortificațiile militare israeliene se extind într-un ritm neîncetat în toată Gaza, în special în Rafah.

Analiza imaginilor din perioada 25 februarie - 15 martie a confirmat că, în timp ce îndepărtarea molozului a încetat practic în Beit Hanoon, în nord, și în Rafah, forțele israeliene consolidează sistematic o realitate militară permanentă în întreaga enclavă devastată.

În timp ce reconstrucția civilă a încetinit, construcțiile militare israeliene s-au accelerat. Imaginile satelitare din 10 martie arată lucrări ample de curățare și fortificare pe vârful strategic al-Muntar din Shujayea, un cartier din orașul Gaza, și avanposturi în Khan Younis, în sudul Gazei.

În centrul Gazei, imaginile Sentinel din 15 martie au dezvăluit lucrări în curs la un șanț și un val de pământ care se întinde până la tabăra Maghazi, lângă Deir el-Balah. În Juhor ad-Dik, noi drumuri leagă acum bazele militare existente de zonele recent nivelate, sugerând crearea de avanposturi permanente.

Aceste constatări sunt în concordanță cu o anchetă efectuată la sfârșitul anului 2025 de către Forensic Architecture, care a identificat 48 de baze militare israeliene în Gaza, dintre care 13 au fost construite după „încetarea focului" din octombrie. Aceste baze s-au transformat în baze permanente, dotate cu drumuri asfaltate, turnuri de observație și legături de comunicații permanente cu rețeaua militară internă a Israelului.

La Forumul Economic Mondial din orașul elvețian Davos, în ianuarie, Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, a prezentat viziuni generate de IA ale unui „Nou Rafah" cu zgârie-nori și stațiuni de lux. Trump a promovat în continuare această „Riviera Orientului Mijlociu" printr-un plan în 20 de puncte, promițând o finanțare de 10 miliarde de dolari prin intermediul Consiliului pentru Pace, pe care l-a înființat ca potențial rival al Organizației Națiunilor Unite.

Cu toate acestea, Euro-Med Human Rights Monitor, cu sediul la Geneva, a avertizat că planul „Noul Rafah" este un mecanism de reorganizare demografică și strămutare forțată. Planul presupune împărțirea Gazei în blocuri de populație și zone militare închise. Palestinienii ar fi confinați în „orașe" de rulote rezidențiale, fiecare înghesuind aproximativ 25.000 de oameni pe un singur kilometru pătrat (0,4 mile pătrate).

Aceste „orașe" urmează să fie înconjurate de garduri și puncte de control, iar accesul la serviciile esențiale ar depinde de trecerea prin controalele de securitate israeliano-americane - un model pe care Euro-Med l-a comparat cu ghetourile. An Israeli military site in Khan Younis, southern Gaza, shows continuous development, paving, and fortification in March 2026.

„Linia galbenă" de „încetare a focului" din Gaza este transformată într-o frontieră permanentă. În Beit Lahiya, în nord, imaginile din satelit din 4 martie arată construirea unui val de pământ de-a lungul „liniei galbene" și a altuia paralel cu aceasta, construit la mai mult de 580 de metri (634 de yarzi) în interiorul zonei desemnate de „armistițiu" ca teren în care ar trebui să locuiască palestinienii - o încălcare semnificativă dincolo de linia desemnată.

În decembrie, șeful Statului Major israelian, Eyal Zamir, a definit linia ca fiind o „nouă frontieră". Ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat ulterior că Israelul „nu va părăsi niciodată Gaza", promițând să înființeze așezări militare-agricole. Ancheta Al Jazeera a documentat în continuare faptul că Israelul a mutat în secret marcaje de frontieră din beton cu sute de metri mai adânc în zonele desemnate pentru palestinieni.

În ciuda „armistițiului" din octombrie, violența persistă. Ministerul Sănătății din Gaza a raportat 750 de morți și peste 2.090 de răniți de la începutul „armistițiului", aducând numărul total al victimelor de la începutul războiului genocid al Israelului din octombrie 2023 la peste 72.300. Un studiu independent publicat în revista medicală The Lancet a sugerat că numărul real al morților ar putea fi semnificativ mai mare. Acesta a estimat peste 75.000 de morți cauzate de „violență directă" doar până la începutul anului 2025.

Eforturile de a documenta aceste evoluții se confruntă cu obstacole fără precedent. Luna aceasta, Planet Labs a anunțat o interdicție „pe termen nedeterminat" privind imaginile din zonele de conflict, la cererea guvernului SUA. Alți furnizori, precum Vantor, au impus restricții similare, limitând sever capacitatea mass-media și a grupurilor pentru drepturile omului de a monitoriza situația din Gaza.

Începând din această lună, evaluările umanitare realizate de grupurile de ajutor, inclusiv Oxfam și Save the Children, au acordat planului de reconstrucție al lui Trump o notă de eșec, afirmând că acesta nu a reușit să „demonstreze un impact clar asupra condițiilor din interiorul Gazei".