UE vrea Euro digital cat mai repede. Un CBDC care va controla toate finațele cetațenilor prin aceasta moneda programabilă

UE vrea Euro digital cat mai repede. Un CBDC care va controla toate finanțele cetațenilor prin aceasta moneda programabilă
Postat la: 16.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Uniunea Europeană avansează rapid cu proiectul euro digital, oficial văzut ca o soluție strategică pentru reducerea dependenței de sistemele de plată non-europene. Parlamentul European a oferit primul sprijin major inițiativei, aprobând poziția de negociere a Consiliului Uniunii Europene pentru o monedă digitală a băncii centrale, capabilă să funcționeze atât online, cât și offline.
Potrivit lui Piero Cipollone, membru al Comitetului Executiv al Banca Centrală Europeană, aproape 70% din tranzacțiile cu cardul din zona euro sunt procesate de companii din afara Uniunii. Oficialul a explicat, într-un interviu pentru Cyprus News Agency, că această situație reprezintă un risc strategic și justifică necesitatea euro digital, subliniind însă că moneda nu va fi emisă înainte de adoptarea cadrului legislativ.
Pe 10 februarie, Parlamentul European a adoptat două rezoluții privind euro digital, transmițând un mesaj politic ferm în favoarea proiectului, notează Corriere della Sera. Majoritatea eurodeputaților au susținut varianta duală propusă de BCE și Comisia Europeană, respingând implicit alternativele, inclusiv ideea unei rețele private paneuropene de plăți.
Euro digital ar urma să fie o versiune digitală a numerarului, emisă direct de BCE, cu curs legal de plată. Ar putea fi utilizat online și offline, transferat între persoane sau folosit la cumpărături printr-o aplicație, în magazine și pe platforme de comerț electronic. Ceea ce se numește Central Banck Digital Currency (CBDC), o meoneda electronica programabilă, c are controleaza finațele tuturor cetatenilor in mod centralizat. Nu va mai fi niciun secret pe ce se cheltuiesc banii, dar pot fi si blocati la fl de usor.
Proiectul a primit deja undă verde de la Comisia Europeană și Consiliul European, urmând să fie supus votului final în Parlamentul European. BCE susține că principala miză pentru populație este simplitatea utilizării. „Cu o singură piesă de hardware, poți plăti peste tot în Europa, în toate cazurile de utilizare", a declarat Cipollone. El a explicat că euro digital ar introduce și funcții inexistente astăzi, precum plățile offline, „chiar și atunci când nu există electricitate și nu ești conectat la internet".
Fiecare cetățean va putea deschide un cont digital în euro la o bancă sau la un intermediar de plăți. Pentru persoanele fără acces la servicii bancare clasice, va exista un „serviciu universal", care în unele state ar putea fi asigurat de poștă. Conturile vor putea fi alimentate din depozite bancare sau numerar și utilizate pentru plăți cu cardul ori prin aplicații dedicate. Limita maximă de euro digital deținută de o persoană nu a fost stabilită, estimările variind de la câteva sute de euro la câteva milioane.
Sumele care depășesc plafonul ar urma să fie transferate automat in contul bancar obișnuit. Pentru comercianți, limita va fi zero, astfel încât fondurile în euro digital să fie convertite imediat în conturile tradiționale. Autoritățile europene încearcă să evite ca euro digital să golească depozitele bancare și să afecteze creditarea. Moneda digitală nu este gândită ca un înlocuitor al conturilor clasice.
Băncile europene nu au o poziție unitară: cele din Italia susțin proiectul, cu condiția compensării investițiilor, în timp ce instituțiile din Franța și Germania sunt mai rezervate. Dacă legislația va fi adoptată, un proiect pilot ar putea începe în 2027, iar lansarea efectivă este estimată pentru 2029. Sprijinul Consiliului European există deja, însă Parlamentul va dezbate cadrul legislativ abia la primăvară.
Prezentă la Strasbourg, președinta BCE, Christine Lagarde, a cerut eurodeputaților să grăbească sprijinul și a încercat să liniștească temerile legate de confidențialitate și de dispariția numerarului. Ea a dat asigurări că BCE nu va avea acces la datele personale ale utilizatorilor și că euro digital nu este conceput să înlocuiască bancnotele și monedele, ci să reducă dependența de furnizori străini precum Visa și Mastercard.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Apar ipoteze șocante în cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia
Sambata la pranz, in orașul italian Bergamo, o familie a trecut prin momente de groaza in timp ce se afla la cumparaturi ...
-
Lovitura devastatoare pe care putea-o primi Regele Charles: ar fi o rușine fără margini pentru familia regală
Prințul Andrew Mountbatten-Windsor trece printr-un moment critic care ar putea schimba definitiv atat viața sa, cat și i ...
-
Grupul Wagner se reprofilează - Ce misiuni primesc acum foștii mercenari ai lui Prigojin
Oficialii serviciilor de informații din Occident afirma ca recrutorii și propagandiștii care au lucrat anterior pentru g ...
-
Dosarele Epstein. Prințul Andrew, implicat în scheme financiare și întâlniri secrete în China. Se cere o anchetă
Un nou dosar exploziv readuce in prim-plan numele fostului Prinț Andrew - sau Andrew Mountbatten-Windsor, așa cum apare ...
-
Google, avertisment pentru Uniunea Europeană pentru perspectivă „suveranistă" din mediul digital. Ce riscăm dacă ne îndepărtăm de SUA
Google transmite un mesaj direct catre Bruxelles, vorbind despre dorința Europei de a reduce dependența de tehnologiile ...
-
Atacuri spațiale, impulsuri electromagnetice și haos pe Pământ - scenariul celui de-al Treilea Război Mondial
De la sateliți transformați in rachete pana la pene de curent care lasa orașe intregi in bezna, un razboi total in spați ...
-
„O femeie din România a ucis 10 persoane". Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști" care vânau civili și copii în Sarajevo
Apar noi detalii șocante in scandalul internațional cunoscut sub denumirea de „Sarajevo safari", in care milionari ...
-
Independență digitală a UE e egală cu zero: realitatea arată o dependență profundă de SUA și de gigantii Tech
Uniunea Europeana evoca frecvent concepte precum „autonomia strategica" și „suveranitatea digitala". Cu toat ...
-
Incident șocant în Italia: Un român a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate chiar de lângă părinții ei
Un roman a incercat sa rapeasca o fetița de un an și jumatate dintr-un supermarket din Bergamo, Italia, chiar cand aceas ...
-
Un cercetător sceptic față de „sindromul Havana" a testat pe sine o armă secretă. Ce i s-a întâmplat?
Un om de știința din Norvegia, care respingea teoria potrivit careia armele cu energie dirijata ar putea provoca așa-num ...
-
Numele unei judecătoare a CCR, folosit de mafioți ucraineni. „E foarte gravă și extrem de ciudată folosirea numelui meu"
Numele unei judecatoare de la Curtea Constituționala a Romaniei a fost folosit in mod fraudulos intr-o operațiune de pre ...
-
Cât e pensia specială a lui Giani, judecătorul CCR aflat în concediu paternal. Magistratul care nu vrea reformă a primit 90.000 de euro dar de nuntă
Judecatorul constituțional Gheorghe Stan, numit la CCR de Parlamentul Romaniei la propunerea Partidului Social Democrat ...
-
„Poliția" TikTok - Compania recrutează români pentru cenzura așa-zisului "conținut sensibil" în România
TikTok recruteaza in aceasta perioada romani pentru poziții de analiza și verificare a conținutului din platforma, postu ...
-
E Game Over: Gigantul tehnologic chinez Baidu integrează agentul AI OpenClaw în aplicaţia sa de căutare
Gigantul tehnologic chinez Baidu va oferi utilizatorilor aplicatiei sale principale de smartphone acces direct la agentu ...
-
Nicușor Dan vs Maia Sandu: cum a ajuns Chișinăul să conteze mai mult decât Bucureștiul la Conferința de Securitate de la München
Conferința de Securitate de la München (MSC), care se desfașoara in perioada 13-15 februarie 2026, ramane unul dint ...
-
România e țara europeană cu cei mai mulți "imigranți ilegali" arestați de ICE în ultimii cinci ani
Romania este țara europeana cu cei mai mulți cetațeni arestați de Serviciul de Imigrare și Vama (ICE) al SUA in ultimii ...
-
Metoda prin care mulți români câștigă mii de lei pe lună: "Erau doar gunoaie pe care le aveam prin casă"
Vanzarea obiectelor la mana a doua a trecut printr-o transformare spectaculoasa in Romania, mutandu-se din piețele prafu ...
-
Incident la Jocurile Olimpice: un român a rupt clanța vestiarului și a blocat Germania înainte de aurul olimpic la sanie
Germania a caștigat clar proba de ștafeta mixta la sanie de la Jocurile Olimpice de iarna de la Milano Cortina, insa suc ...
-
TikTok te urmărește incontinuu chiar dacă nu folosești aplicația în mod direct: iată cum funcționează și cum colectează datele tale prin pixeli. Se poate ajunge la șantaj!
TikTok iși extinde imperiul de colectare a datelor, iar evitarea aplicației nu te va proteja. TikTok ține evidența a tot ...
-
Minerale rare, documente secrete și un proiect pe termen lung. De ce devine Bihor Sud un punct strategic pentru România
Minerale considerate critice la nivel strategic au fost identificate in perimetrul minier Bihor Sud, iar exploatarea lor ...
-
Medicamente scoase de pe piață în UE după riscuri grave pentru creier
Un tratament folosit de zeci de ani impotriva viermilor paraziți urmeaza sa dispara din farmacii in Uniunea Europeana, d ...
-
Ursula face un apel ferm la München: UE să renunţe la unanimitate și să fie capabilă să se apere singură
Uniunea Europeana ar trebui sa „dea viata" unui pact de aparare reciproca inscris in tratatul sau fondator, a decl ...
-
E sau nu e efectul vaccinului Covid? Cazurile de cancer explodează în Uniunea Europeană: Cel puțin una dintre cauze este controversată
Numarul cazurilor de cancer explodeaza in Europa. Cancerul ramane a doua cauza de deces in Uniunea Europeana (UE). State ...
-
Ce studii are, de fapt, președintele Nicușor Dan? Fostă judecătoare cere documente oficiale în instanță. „Avem dreptul să cunoaştem adevărul"
Un demers juridic cu potențial exploziv a fost inițiat la Tribunalul Botoșani, unde o fosta judecatoare solicita oficial ...
-
Nou protest la Ambasada Iranului. Iranienii din România sunt solidari cu populația iraniană asuprită
Peste o suta de persoane s-au adunat sambata, 14 februarie, in fața Ambasadei Republicii Islamice Iran de la București p ...
-
New York Times a calculat ca averea lui Donald Trump a crescut oficial cu 1,4 miliarde de dolari de cand e președinte al SUA dar în realitate cu mult mai mult
De cand este președinte, averea personala a lui Donald Trump a crescut cu cel puțin 1,4 MILIARDE de dolari, au calculat ...
-
Un tânăr a jefuit șase hoteluri într-o singură zi. Cum a fost prins de polițiști
El a fost identificat de carabinieri prin intermediul pozelor de pe contul sau de pe rețelele de socializare unde purta ...
-
UE pregătește o forță de reacție rapidă de 100.000 de militari: Europa vrea să reducă dependența de trupele americane
Comisarul UE pentru aparare, Andrius Kubilius, anunța planuri pentru o forța de reacție rapida de pana la 100.000 de sol ...
-
Siguranțele electrice - de ce se declanșează și ce trebuie să faci
În viața de zi cu zi, incidentele neprevazute nu pot fi evitate complet, iar declanșarea unei siguranțe electrice ...
-
Principalele avantaje și dezavantaje când vine vorba de investițiile în ETF‑uri
Investițiile in ETF‑uri (fonduri tranzacționate la bursa) au caștigat popularitate in ultimii ani, atat in randul invest ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu