Uniunea Europeană avansează rapid cu proiectul euro digital, oficial văzut ca o soluție strategică pentru reducerea dependenței de sistemele de plată non-europene. Parlamentul European a oferit primul sprijin major inițiativei, aprobând poziția de negociere a Consiliului Uniunii Europene pentru o monedă digitală a băncii centrale, capabilă să funcționeze atât online, cât și offline.

Potrivit lui Piero Cipollone, membru al Comitetului Executiv al Banca Centrală Europeană, aproape 70% din tranzacțiile cu cardul din zona euro sunt procesate de companii din afara Uniunii. Oficialul a explicat, într-un interviu pentru Cyprus News Agency, că această situație reprezintă un risc strategic și justifică necesitatea euro digital, subliniind însă că moneda nu va fi emisă înainte de adoptarea cadrului legislativ.

Pe 10 februarie, Parlamentul European a adoptat două rezoluții privind euro digital, transmițând un mesaj politic ferm în favoarea proiectului, notează Corriere della Sera. Majoritatea eurodeputaților au susținut varianta duală propusă de BCE și Comisia Europeană, respingând implicit alternativele, inclusiv ideea unei rețele private paneuropene de plăți.

Euro digital ar urma să fie o versiune digitală a numerarului, emisă direct de BCE, cu curs legal de plată. Ar putea fi utilizat online și offline, transferat între persoane sau folosit la cumpărături printr-o aplicație, în magazine și pe platforme de comerț electronic. Ceea ce se numește Central Banck Digital Currency (CBDC), o meoneda electronica programabilă, c are controleaza finațele tuturor cetatenilor in mod centralizat. Nu va mai fi niciun secret pe ce se cheltuiesc banii, dar pot fi si blocati la fl de usor.

Proiectul a primit deja undă verde de la Comisia Europeană și Consiliul European, urmând să fie supus votului final în Parlamentul European. BCE susține că principala miză pentru populație este simplitatea utilizării. „Cu o singură piesă de hardware, poți plăti peste tot în Europa, în toate cazurile de utilizare", a declarat Cipollone. El a explicat că euro digital ar introduce și funcții inexistente astăzi, precum plățile offline, „chiar și atunci când nu există electricitate și nu ești conectat la internet".

Fiecare cetățean va putea deschide un cont digital în euro la o bancă sau la un intermediar de plăți. Pentru persoanele fără acces la servicii bancare clasice, va exista un „serviciu universal", care în unele state ar putea fi asigurat de poștă. Conturile vor putea fi alimentate din depozite bancare sau numerar și utilizate pentru plăți cu cardul ori prin aplicații dedicate. Limita maximă de euro digital deținută de o persoană nu a fost stabilită, estimările variind de la câteva sute de euro la câteva milioane.

Sumele care depășesc plafonul ar urma să fie transferate automat in contul bancar obișnuit. Pentru comercianți, limita va fi zero, astfel încât fondurile în euro digital să fie convertite imediat în conturile tradiționale. Autoritățile europene încearcă să evite ca euro digital să golească depozitele bancare și să afecteze creditarea. Moneda digitală nu este gândită ca un înlocuitor al conturilor clasice.

Băncile europene nu au o poziție unitară: cele din Italia susțin proiectul, cu condiția compensării investițiilor, în timp ce instituțiile din Franța și Germania sunt mai rezervate. Dacă legislația va fi adoptată, un proiect pilot ar putea începe în 2027, iar lansarea efectivă este estimată pentru 2029. Sprijinul Consiliului European există deja, însă Parlamentul va dezbate cadrul legislativ abia la primăvară.

Prezentă la Strasbourg, președinta BCE, Christine Lagarde, a cerut eurodeputaților să grăbească sprijinul și a încercat să liniștească temerile legate de confidențialitate și de dispariția numerarului. Ea a dat asigurări că BCE nu va avea acces la datele personale ale utilizatorilor și că euro digital nu este conceput să înlocuiască bancnotele și monedele, ci să reducă dependența de furnizori străini precum Visa și Mastercard.