Haosul izbucnește odată cu debutul „ministrului" generat de AI în parlamentul albanez

Deputații din opoziție au aruncat cu sticle și exemplare ale constituției după discursul unui bot recent adăugat în cabinet

O sesiune parlamentară din Albania a izbucnit în haos săptămâna trecută, după ce un discurs al primului ministru din lume generat de IA a declanșat o reacție furioasă din partea deputaților din opoziție. Așa-numitul ministru de stat pentru inteligență artificială, numit Diella, a apărut joi cu un discurs de trei minute transmis pe două ecrane, la aproape o săptămână după ce prim-ministrul Edi Rama a anunțat că acesta se va alătura cabinetului său.

Diella - forma feminină a cuvântului „soare" în albaneză - a fost integrată în platforma de servicii digitale a guvernului și însărcinată cu supravegherea achizițiilor publice. Rama a descris inițiativa ca un simbol al eforturilor guvernului său pentru transparență și inovare, spunând că aceasta va contribui la protejarea licitațiilor împotriva corupției. Un prototip al avatarului, îmbrăcat în costum tradițional albanez, a fost prezentat pentru prima dată în ianuarie. „Nu sunt aici pentru a înlocui oamenii, ci pentru a-i ajuta", a declarat avatarul deputaților, subliniind că nu are cetățenie, ambiții sau interese personale și că poate întruchipa valori „la fel de strict ca orice coleg uman, poate chiar mai mult".

Deputații din opoziție au respins această măsură ca fiind neconstituțională, argumentând că botul nu este uman, nu are cetățenie albaneză și ar putea chiar deschide ușa către o corupție și mai mare. Apărându-se, avatarul a spus că constituția vorbește despre „instituții în serviciul poporului", nu despre „cromozomi, carne sau sânge", subliniind valorile datoriei, responsabilității și transparenței. Ședința a degenerat rapid în haos. Deputații au bătut în mese și au aruncat cu sticle și exemplare ale constituției, forțând încheierea ședinței după doar 24 de minute, în ciuda prezenței diplomaților străini.

Politico a raportat anterior că Rama își propune să transforme Albania într-o economie complet fără numerar până în 2030, spunând că vrea ca oamenii să nu mai țină banii „sub saltea - lângă AK-47", după cum spune o glumă locală. Achizițiile publice se află de mult timp în centrul scandalurilor de corupție din țara balcanică, complicând cererea sa de aderare la UE de când i s-a acordat statutul de candidat în 2014. Pe măsură ce IA avansează rapid, cercetătorii avertizează că unele sisteme învață să-și rescrie propriul cod. La începutul acestui an, Geoffrey Hinton, laureat al Premiului Nobel pentru Pace și pionier al IA, a îndemnat guvernele să coopereze pentru a se asigura că tehnologia în rapidă dezvoltare nu dăunează umanității.