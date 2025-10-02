Hidroelectrica e in mare dificultate pe bursă. Scad prognoza de profit și veniturile, cresc costurile, implict cresc preturile la curent
Postat la: 02.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Valoarea acțiunilor Hidroelectrica, pe Bursa de Valori București (BVB), a stagnat, după ce compania și-a ajustat pe minus bugetul pe 2025, din cauza secetei și a presiunii din partea concurenților din piață, potrivit informațiilor făcute publice de compania de stat.
Profitul net al Hidroelectrica este prognozat în scădere cu 15%, la 3 miliarde de lei, potrivit datelor transmise de Ziarul Financiar. Totodată, veniturile producătorului și distribuitorului de energie se reduc cu 4%, iar cheltuielile urcă cu 5%.
Reprezentanții companiei susțin însă angajamentul față de acționari că își vor păstra politicile „generoase" cu privire la distribuirea dividendelor. În total, documentul supus votului Adunării Generale a Acționarilor (AGA) arată că societatea va distribui acționarilor 2,66 miliarde de lei, echivalent cu 90% din profitul net, cu toate că „are resurse financiare suficiente pentru acordarea a 100% dividend din profitul net distribuibil, în concordanță cu abordarea adoptată și în perioadele anterioare", susține compania, potrivit sursei citate.
Acțiunile Hidroelectrica se tranzacționau miercuri, 1 octombrie 2025, pe volume mici, în pofida ajustării în jos a bugetului pe 2025. Conform ZF, dinamica de pe bursă indică faptul că investitorii anticipau deja prognozele mai slabe și, probabil, au fost încurajați de promisiunea companiei de a menține o rată ridicată de distribuire a dividendului. Totodată, lipsa ploilor din ultima perioadă sugerează că investitorii iau în calcul impactul hidrologiei asupra rezultatelor financiare ale celui mai mare emitent listat la BVB, mai amintește sursa citată.
O analiză recentă a evoluției recente a randamentelor incluse în indicele BET al BVB indică faptul că bursa românească a închis primele nouă luni din an cu o creștere de circa 28%. Mai exact, la finele primelor trei trimestre din 2025, BVB a înregistrat o apreciere de 27,6% prin indicele de referință BET, din structura căruia fac parte cele mai lichide 20 de companii de la BVB.
Cu tot cu dividende, așadar judecând după indicele BET-TR, avansul a ajuns chiar la 34,3%, susținut de companii de utilități precum Transgaz și Transelectrica, dar și de evoluțiile unor emitenți ca Romgaz, Digi și Banca Transilvania, mai arată ZF. În același timp, indicele paneuropean Stoxx 600, care urmărește activitatea a 600 de companii din Elveția, Suedia, Belgia, Norvegia și Austria, a urcat cu sub 10% în aceeași perioadă.
