Iată de ce l-au pus pe flaușatul Radu Miruță: La Apărare vin miliardele de euro pentru arme, iar la Economie e industria de armament. Undeva la mijloc dispar bani!

Radu Miruță era, până ieri, ministrul Economiei + Antreprenoriatului + Digitalizarii + Turismului. Adică 4 ministere comasate. De ieri, este și la Apărare. 5 ministere la mâna unui impostor, unui escroc, unui infractor ținut în brațe de baronii pesediști din Gorj.

Făcut de tati om, beizadea împinsă din răsputeri să facă dracu ceva în viață, că munca nu i-a plăcut niciodată, l-a pus tati și coautor în cărțile de drept, l-a trecut și prin facultatea de drept din Tg-Jiu, la cursuri de zi, in timp ce beizadeaua era la București, l-a făcut tati și userist, i-a făcut și filialele locale, a mai rupt de la PSD, asta e, are balta pește, pentru că tati era din garda veche pesedistă, aia de a sărăcit Gorjul.

Acum, beizadeaua Miruță, cu finul la ICCJ, cu socrul cu dosar de luare de mită, cu tati fost președinte de tribunal, cu o gramadă de infractiuni savârșite, e pus moț peste 5 ministere, e membru CSAȚ, are acces la cele mai mari secrete ale țării, altă breșă de securitate, a câta?

Daca vă întrebati de ce atâta efort pentru o marionetă fără valoare si cu multe bube penale, vă aduc aminte că la aparare vin zecile de miliarde de euro pentru arme si trebuie împărțite, iar la economie e industria de armament, alte miliarde de euro de palmat.

Poza de mai sus e din 2019, cu USR Gorj, inființat de Radu Miruță al carui președinte a fost. Ministrul peste 5 ministere e al doilea din stânga, rândul de jos, pe ciuci, in șosete noi.

Adriana Balint