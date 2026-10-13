Îi doare-n "k0t": Breșă de securitate cu România pe listă: STS, SRI și alte instituții au cumpărat echipamente vizate de hackeri în valoare de zeci de milioane de euro

România figurează printre cele 70 de țări vizate de un atac cibernetic de amploare asupra echipamentelor de securitate Fortinet și Palo Alto Networks.

Potrivit unei investigații publicate de defapt.ro, hackerii au obținut peste 70.000 de date de autentificare la nivel internațional, în timp ce instituții importante ale statului român, inclusiv STS și serviciile de informații, au achiziționat soluții Fortinet în valoare de zeci de milioane de euro. Nu se cunoaște însă câte dintre acestea au fost efectiv compromise.

Atacurile atribuite hackerului sau grupării „k0t" s-au desfășurat între 22 octombrie 2025 și 9 iulie 2026. În această perioadă, au fost extrase peste 70.000 de credențiale și informații care permit accesarea unor sisteme informatice. Printre țintele identificate se numără instituții guvernamentale, structuri militare și companii private din 70 de țări.

În România, produsele FortiWeb și FortiGate sunt utilizate de instituții precum Serviciul de Telecomunicații Speciale, serviciile de informații, ministere, administrații locale și operatori din domeniul energetic. Investigația arată că informațiile de acces sunt în continuare comercializate pe dark web, însă nu stabilește exact ce instituții sau companii românești au fost compromise.

Raportul identifică mai multe probleme de securitate ale produselor Fortinet. Una dintre acestea, CVE-2025-64446, afectează FortiWeb și poate permite executarea unor operațiuni administrative fără autentificarea obișnuită. În cazul FortiGate, atacatorii au folosit inclusiv încercări automate și repetate de autentificare, cunoscute drept atacuri „brute force".

După obținerea accesului, hackerii pot copia configurațiile echipamentelor, care pot conține informații despre conexiunile interne și date sensibile necesare comunicării cu alte sisteme. Raportul menționează și recuperarea unor informații criptate prin exploatarea unei probleme asociate vulnerabilității CVE-2019-6693.

Investigația amintește că Fortinet s-a confruntat anterior cu vulnerabilități importante. Între 2016 și 2019, cercetătorii au identificat un mecanism în FortiOS care putea permite ocolirea autentificării și modificarea parolelor administrative prin SSH. Compania a explicat atunci că problema provenea dintr-o eroare de gestionare a codului destinat testării.

Totodată, serviciile militare de informații din Olanda au semnalat exploatarea unor vulnerabilități FortiGate de către atacatori susținuți de statul chinez, care au compromis numeroase sisteme și au instalat mecanisme de acces persistente. Sursa citată menționează și practica denumită „silent patching", prin care anumite vulnerabilități sunt remediate prin actualizări fără informarea explicită a utilizatorilor asupra riscurilor.

Hackerul identificat drept „k0t" este urmărit de mai multe grupuri de investigații în securitate cibernetică. Unele rapoarte indică posibile legături cu grupările ransomware Qilin și Gentelmen. Specialiștii consideră că principalul obiectiv al acestuia este obținerea unor câștiguri financiare prin compromiterea rețelelor informatice și exploatarea accesului obținut. Nu este stabilit dacă informațiile furate sunt comercializate prin canale private sau utilizate direct pentru alte atacuri și tentative de extorcare.