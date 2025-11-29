Noul concept car de la Dacia, premiu la un concurs prestigios: "Un cub pe patru roți cu o față veselă"
Postat la: 29.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Mai multe modele auto au fost distinse recent de Top Gear, într-o selecție ce reunește atât vehicule aflate deja pe piață, cât și prototipuri aflate încă în stadiu de concept. Premiile sunt împărțite în categorii diverse, precum „Mașina de lux a anului" sau „Mașina de familie a anului", un total de 18 titluri fiind disponibile.
În categoria „Mașina de lux a anului", competiția a fost extrem de strânsă între electricele Cadillac Celestiq și Rolls-Royce Black Badge Spectre, însă Rolls-Royce a reușit să revendice prima poziție. La capitolul dedicat familiilor, utilitara modulară KIA PV5 a fost aleasă cea mai bună mașină a anului 2026, devansând modelul VW ID Buzz, conform ProMotor.
Grupul Renault a fost desemnat producătorul anului, iar titlul de „momentul anului" a revenit modelului Yangwang U9, care a stabilit un nou record de viteză pe celebrul circuit de la Nurburgring. În același timp, noul BMW iX3 a fost numit mașina anului de către juriul britanic.
Dacia și-a trecut în palmares un moment important: conceptul Hipster a câștigat categoria „Design-ul anului". Organizatorii au comentat într-o notă amuzantă că Dacia a acceptat deschis faptul că Hipster este „un cub pe patru roți", însă unul cu „o față veselă".
Reprezentanții mărcii au declarat că sunt mândri de impactul pe care un design atât de simplu l-a avut, iar anunțul victoriei a fost făcut public printr-o postare pe rețelele sociale.
Lansat în octombrie, Dacia Hipster este un concept inspirat de „kei cars", vehiculele ultracompacte populare în Japonia. În ciuda dimensiunilor sale reduse, modelul oferă patru locuri, o caracteristică surprinzătoare pentru această clasă.
Propulsat electric, Hipster măsoară trei metri în lungime și cântărește 800 kg, o masă redusă datorată structurii ușoare. La momentul prezentării, Dacia a subliniat că obiectivul a fost crearea unui vehicul cu patru locuri, cu impact minim asupra mediului.
Interiorul are o configurație modulară, iar întregul concept este construit în jurul ideii de funcționalitate. Designul cu linii drepte și abordarea funcționalistă conferă Hipster-ului o estetică aparte, ușor de remarcat în peisajul auto actual.
