New York Times: Cel puțin 10 copii au murit din cauza vaccinurilor anti-Covid, arată un document al Guvernului SUA

Directorul diviziei de vaccinuri a Administrației Alimentelor și Medicamentelor (FDA) din SUA a declarat vineri, într-o notă adresată personalului agenției, că o analiză a constatat că cel puțin 10 copii au murit „după și din cauza" vaccinării împotriva Covid-19.

Nota, obținută de The New York Times, nu furnizează detalii despre vârsta copiilor sau modul în care agenția a stabilit legătura dintre vaccin și deces. De asemenea, nu a dezvăluit producătorul vaccinurilor implicate.

Afectarea inimii

Dr. Vinay Prasad, directorul agenției, a sugerat în notă că decesele au fost legate de miocardită, sau inflamația mușchiului cardiac, relevă sursa citată.

„Aceasta este o revelație profundă. Pentru prima dată, FDA din SUA va recunoaște că vaccinurile Covid-19 au ucis copii americani", a scris dr. Prasad într-o notă adresată membrilor personalului.

Nota adresată personalului FDA reprezintă o schimbare radicală de direcție din partea autorităților federale conduse de Robert F. Kennedy Jr., care a descris frecvent vaccinurile împotriva Covid-19 ca fiind nesigure.

Potrivit The New York Times, foștii oficiali federali din domeniul sănătății au recunoscut efectele secundare grave, dar rare, ale vaccinurilor, inclusiv incidența miocarditei în rândul adolescenților și tinerilor.

Totuși, aceștia au subliniat și numărul de vieți salvate de vaccinuri, precum și faptul că virusul a cauzat peste un milion de decese în rândul americanilor.

La nivel mondial, peste 700 de milioane de persoane au fost infectate cu virusul Covid-19. Șapte milioane de persoane și-au pierdut viața în urma infectării.