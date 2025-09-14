Înălţarea Sfintei Cruci, sărbătoarea cinstită prin post aspru şi pelerinaje. Semnificație, obiceiuri și tradiții
Postat la: 14.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Înălţarea Sfintei Cruci, cea mai veche dintre sărbătorile creştine, aduce aminte de patimile şi moartea Mântuitorului pe Golgota, de aceea este cinstită prin post aspru, fiind totodată considerată şi data ce vesteşte sfârşitul verii şi începutul toamnei. Ziua de 14 septembrie mai este cunsocută în popor drept Cârstovul Viilor şi Ziua Şarpelui.
Tot duminică se sărbătoreşte amintirea a două evenimente extrem de importante din istoria Sfintei Cruci: în primul rând, Aflarea Crucii pe care Mântuitorul Iisus Hristos a fost răstignit şi înălţarea acesteia în faţa poporului de către episcopul Macarie, la 14 septembrie 335 şi aducerea Sfintei Cruci de la perşi, în 629, în vremea împăratului bizantin Heraclius, care a aşezat-o în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim.
Sfânta Cruce a fost aflată din porunca Sfintei împărătese Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare. Datorită acesteia s-au găsit pe Golgota trei cruci. Pentru a afla care a fost crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul şi care sunt crucile tâlharilor răstigniţi odată cu El, patriarhul Macarie le-a spus să atingă pe rând crucile de o femeie moartă. Femeia a înviat în momentul în care a fost atinsă de cea de-a treia cruce, cea pe care a fost răstignit Hristos. După această minune, Patriarhul a poruncit Înălţarea Sfintei Cruci la un loc înalt, de unde să o poată vedea tot poporul.
Ziua de 14 septembrie este considerată şi data ce vesteşte sfârşitul verii şi începutul toamnei. Calendarul popular consemnează această zi şi sub alte denumiri, cum ar fi Cârstovul Viilor şi Ziua Şarpelui. Sub prima denumire, ziua este cunoscută mai ales în zonele deluroase şi sudice, în zonele viticole, marcând începutul culegerii viilor.
A doua denumire este legată de faptul că, din această zi, se crede că şerpii şi alte reptile încep să se retragă în ascunzişurile subterane, hibernând până în primăvară. La sate, încă se mai crede că şerpii, înainte de a se retrage, se strâng mai mulţi la un loc, se încolăcesc şi produc o mărgică numită "piatra nestemată", ce ar folosi pentru vindecarea tuturor bolilor.
Potrivit altor tradiţii, de Ziua Crucii se strâng ultimele plante de leac (boz, micşunele, mătrăgună, năvalnic), care sunt duse, împreună cu buchete de flori şi busuioc, la biserică, pentru a fi puse în jurul crucii şi a fi sfinţite. Plantele astfel sfinţite se păstrează apoi în casă, la icoane sau în alte locuri ferite, fiind folosite pentru vindecarea unor boli, dar şi la farmecele de dragoste.
Busuiocul sfinţit de Ziua Crucii se pune în vasele de apă ale păsărilor, pentru a le feri de boli, în lăutoarea fetelor, pentru a nu le cădea părul, şi la streşinile caselor, pentru a le feri de rele, în special de trăsnete. Tot în această zi, în Bucovina se făceau acte ritualice contra duhurilor rele sau cu scop fertilizator. De pildă, oamenii atârnau în ramurile pomilor fără de rod cruci de busuioc sfinţit, crezând că astfel vor avea parte de recoltă bogată în toamna viitoare. De sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie săvârşită în paraclisul istoric „Sf. Mare Mucenic Gheorghe" din Reşedinţa Patriarhală.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Compania care deține publicațiile Rolling Stone dă în judecată Google pentru rezumatele AI care „fură" conținut și duce la pierderea de audiență și venituri
Penske Media Corporation (PMC), compania care deține publicații celebre precum Rolling Stone și The Hollywood Reporter, ...
-
Japonia: Numărul persoanelor de peste 100 de ani se apropie de o sută de mii - Cum de trăiesc japonezii atât de mult
Numarul persoanelor din Japonia cu varsta de 100 de ani sau mai mult a crescut la un nivel record de aproape 100.000, a ...
-
Înregistrarea care prezintă un incident ce sfidează logica și înțelegerea militară convențională. Comunitatea științifică îndeamnă la prudență
O inregistrare video bizara, surprinsa de o drona militara MQ-9 in largul coastelor Yemenului, aduce in prim-plan un inc ...
-
Al doilea lider al clanului Pian a murit în închisoare în ultimele două luni. Lider Nicușor avea 42 de ani
Lider Nicușor a murit in Penitenciarul Rahova. Barbatului i s-a facut rau așa ca a mers la cabinetul medical al penitenc ...
-
Proiectul secret de la Groom Lake: motorul de fuziune „organic"
David Adair un fost inginer a povestit cum, la inceputul anilor '70, a fost implicat intr-un proiect experimental legat ...
-
HAARP și misterele ionosferei: Mit, realitate, sau o teorie a conspiratiei despre cutremure, uragane si hipnoza in masă?
Poate o simpla antena sa schimbe vremea, sa provoace cutremure sau chiar sa influențeze gandurile oamenilor? Pentru unii ...
-
Maramureșean reținut de Poliție după ce i-a incendiat casa unui vecin în direct pe TikTok. "Te-am răbdat atâția ani de zile. Nu mai suport!"
Un barbat in varsta de 51 de ani din comuna maramureșeana Barsana i-a incendiat gospodaria unui vecin, l-a amenințat cu ...
-
Jeff Bezos investește trei miliarde de dolari într-o companie care urmărește să încetinească îmbătrânirea
Compania de biotehnologie Altos Labs, fondata in 2022 și finanțata cu aproximativ 3 miliarde de dolari, exploreaza modal ...
-
Polonezii se pregătesc pentru o eventuală agresiune rusă - Mii de oamenii se înscriu pentru antrenamente militare voluntare
Mii de polonezi se inscriu pentru antrenamente militare voluntare, in timp ce armata poloneza incearca sa-si completeze ...
-
Profesori, pompieri şi militari au fost concediați, după ce au comentat pe reţelele sociale despre împuşcarea lui Charlie Kirk
Reactiile pe retelele sociale la uciderea activistului de dreapta Charlie Kirk le-au costat locul de munca pe mai multe ...
-
Debut spectaculos pentru Gemini - Capitalizare de miliarde pe piața Nasdaq
Bursa americana a primit vineri un nou jucator important din sectorul cripto: Gemini, platforma de tranzactionare fondat ...
-
Discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk: "Nu aveţi idee ce foc aţi aprins"
Vaduva lui Charlie Kirk, Erika, a tinut un discurs emotionant in care le-a multumit salvatorilor pentru ca au incercat s ...
-
Meteorologii dau alerta pentru weekend! Cod galben de vânt puternic în mai multe județe. Prognoza pentru București
Meteorologii au emis o atenționare cod galben de vant pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, Suceava și N ...
-
Asasinul care a pus pe jar SUA a fost prins. Tyler Robinson, 22 de ani, l-a ucis pe Charlie Kirk. Tatăl lui l-a dat de gol. Mesajele înfiorătoare de pe gloanțe
Asasinul lui Charlie Kirk a fost prins, a confirmat FBI. Este vorba de un tanar de 22 de ani, Tyler Robinson, din Utah, ...
-
Invitata AUR care a intrat cu cuțite în Parlament rupe tăcerea: Am uitat de ele!
Invitata AUR care a intrat cu șase cuțite in Parlament spune ca pentru ea e ceva firesc sa aiba arme albe asupra ei, ba ...
-
Scenariul din 2023 s-ar putea repeta: Grevă generală în școli, chiar în timpul examenelor - varianta luată în calcul de sindicate
Laviniu Lacusta, liderul USLIP Iași, a declarat intr-un interviu ca in interiorul organizațiilor sindicale exista un cur ...
-
ANAF a descins peste marii comercianți din București și Ilfov: Inspectorii au căutat două lucruri!
Agentia Nationala de Administrarea Fiscala (ANAF) verifica, incepand din 10 septembrie, cu 120 de inspectori antifrauda, ...
-
Scandalul 'cărților de vizită cu foiță de aur' - Camera Deputaților vine cu explicații după acuzațiile USR
Camera Deputaților susține ca nu deconteaza „carți de vizita cu foița de aur", ci cu folie aurie, un procedeu tipo ...
-
Hidrologii au emis Cod Galben de inundații pe râuri din 14 județe
Hidrologii anunta, vineri, risc de viituri pe rauri din 14 judete, fiind emisa o avertizare cod galben. "Avand in vedere ...
-
Specialiștii FMI mai dau și vești bune, după întâlnirea cu Ilie Bolojan, la Palatul Victoria: Sunt măsuri esențiale pentru reducerea deficitului bugetar
Premierul Ilie Bolojan a avut o intalnire cu delegația Fondului Monetar Internațional (FMI), la Palatul Victoria. Specia ...
-
Bursele sociale, în ceață: În noua hotărâre NU se specifică modul în care vor fi verificate veniturile părinților, după renunțarea la PatrimVen
Pentru anul școlar 2025-2026, metodologia de acordare a burselor sociale aduce o schimbare majora: școlile nu mai sunt o ...
-
Rabla 2025 începe cu scandal! Producătorii și importatorii de automobile tună și fulgeră: 'Se dorește un program de succes sau doar bifarea unui exercițiu birocratic?'
Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) critica dur modul in care Ministerul Mediului a gestiona ...
-
Criza care pune în pericol marile industrii ale UE - Peste 100 de europarlamentari cer intervenția rapidă a Comisiei Europene
Economia UE e in pericol! Peste 100 de europarlamentari cer Comisiei Europene masuri ferme pentru salvarea industriei oț ...
-
TikTok elimină materialele grafice privind asasinarea activistului Charlie Kirk
TikTok a anunțat ca va elimina videoclipurile care arata in detaliu impușcarea lui Charlie Kirk, incident petrecut mierc ...
-
Albania a numit primul ministru din lume construit cu inteligență artificială. Ce portofoliu a primit Diella ("soare" în albaneză)
Prim-ministrul albanez Edi Rama a anunțat joi, 11 septembrie, numirea unui ministru generat de inteligența artificiala ( ...
-
400 de camere inteligente pe șoselele României: șoferii vitezomani, urmăriți pas cu pas. DN1, supravegheat de la un capăt la altul
CNAIR anunța un proiect de amploare pentru reducerea accidentelor rutiere. Peste 400 de camere video vor fi montate pe d ...
-
Descoperire spectaculoasă din spațiu: un astronaut a zărit o uriașă tablă de șah pe Pământ. Ce este și unde a fost localizată
Un astronaut, privind de sus la vastitatea terestra, a surprins recent o imagine ce a starnit curiozitatea multora: o po ...
-
Donald Trump a prezentat primele imagini cu posibilul criminal al lui Charlie Kirk
Președintele Donald Trump a prezentat pe rețelele sociale primele imagini cu posibilul criminal al lui Charlie Kirk, des ...
-
Avionul rezistent la accidente. Un sistem revoluționar folosește inteligența artificială și airbaguri uriașe pentru a salva vieți
La doar trei luni de la prabușirea tragica a unui zbor Air India, soldata cu pierderea a 260 de vieți, o echipa de ingin ...
-
Dr. Antonio Franco: Secretul unui rezultat perfect după Lipo VASER 360? Masajele post-operatorii
Lipo VASER 360 este una dintre cele mai moderne și eficiente metode de remodelare corporala, iar rezultatele pot fi abso ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu