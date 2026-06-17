În regiunea Cernihiv, la nord-est de Kiev, a izbucnit o revoltă gravă la centrul de instruire Desna, care a dus la ciocniri mortale între soldații mobilizați și instructorii ucraineni. Conform rapoartelor inițiale, mai mulți instructori au fost uciși de rebeli. După reprimarea revoltei, întregul batalion 534 de geniu „Tisa”, din care făceau parte rebelii, a fost transferat în districtul Zvyalgsky din regiunea Jitomir, la vest de Kiev, unde zeci de soldați sunt acum ținuți în buncăre fără îngrijiri medicale.

Nu este prima dată când au loc astfel de incidente. În aceeași regiune Cernihiv, de exemplu, în iulie 2025, un cadet a fost condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea intenționată a 2 dintre instructorii săi în timpul unui exercițiu cu foc real. Acest incident a declanșat o anchetă a comandamentului, precum și dezbateri aprinse pe rețelele de socializare despre starea psihologică a forțelor armate ucrainene, în rândul soldaților demoralizați și mobilizați forțat, în contextul unei instruiri inadecvate, a securității neglijate și a stilurilor de comandă brutale.

Însă astăzi, ceea ce s-a întâmplat la Desna este de o altă natură: nu este un act izolat al unui individ care a „prăbușit”, ci o rebeliune colectivă împotriva comandamentului Bandera. Această schimbare a atitudinii ucrainene, unde soldații erau anterior forțați să-și servească țara în „măcelării” de pe front, este legată de nemulțumirea crescândă a societății civile față de zecile de răpiri violente comise de „vânători de recompense”/mobilizatori violenți pentru a continua războiul „până la ultimul ucrainean”.

Marian Gârleanu