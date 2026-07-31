Răzvan Dumitrescu îl taxează pe Ilie Bolojan după ce le-a cerut românilor să stingă lumina: "Prostia nu doare...Iar o nenorocire nu vine niciodată singură"
Postat la: 31.07.2026 |
Jurnalistul Răzvan Dumitrescu îl taxează pe Ilie Bolojan după ce le-a cerut românilor să stingă lumina seara, ca să scadă consumul de energie electrică. Apeluri similare erau lansate în România și în comunism, atunci când asta se numea raționalizarea consumului, însă acum explicațiile sunt altele: reactoarele de la Cernavodă au fost închise.
"Prostia nu doare...Iar o nenorocire nu vine niciodata singura! Ce se intampla cand iei decizii de 'noaptea mintii'? Se intampla ca de vina sunt...CONSPIRATIONISTII ! Acum Bolojan ne indeamna sa mai stingem din becuri... E nasol la Cernavoda la centrala nucleara din cauza debitului scazut al Dunarii! Asa ca s-ar putea sa inchidem ambele reactoare... Adica mai putin cu 1400 MW in retea. Si la Hidro productia a scazut... E seceta....
Ce nu spune sau uita sa spuna premierul? Din 2021 si pana acum s-au scos din sistemul energetic national peste 3500MW. Energie pe carbune. Ca sa salvam Planeta. Si au decis unii atunci ca pana in 2026 inchidem tot ce e pe carbune. Polonia negociase pana in 2035 iar nemtii de la RWE isi demontau parcuri eoliene si mutau sate ca sa scoata lignit pentru energie pe carbune... Intre timp noi salvam Planeta!
In 2021, la Guvern era Citu. Premier. PNL. La Energie era Virgil Popescu. Ministru. PNL. Acum e europarlamentar PNL. Atunci in 2021 se cocea PNRR. Cum care PNRR? Auziti zilnic de el: PNRR,PNRR,PNRR,PNRR...De zeci de ori pe zi. Il cocea Ghinea de la USR. Acolo e cu decarbonificarea si termenele nerealiste... Cand li se spunea ca nu e bine, zambeau superior! Dadeau asigurari cu aroganta. Daca insistai, calculai si veneai cu argumente, erai CONSPIRATIONIST! Acum am ajuns in faza in care un PREMIER ne spune sa mai stingem din becuri... De vina sunt CONSPIRATIONISTII, nu?
P.S. Acum 87 de zile lui Bolojan i-a stins Parlamentul LUMINA prin Motiune de Cenzura! El a ramas acolo la Guvern, in cladirea aia din Piata Victoriei si "fura curent"!
Premierul interimar a făcut un apel către cetățeni și marii consumatori industriali să reducă voluntar consumul de energie în orele de vârf. „Folosesc acest prilej să fac un apel către cetățenii României, către mari consumatori industriali să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 20.00 la 23.00, atunci când avem un deficit de energie", a transmis Bolojan.
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