„Gooner" de la Dollar Tree: Magie sexuală ritualică blasfematoare

Autor: Dr. Heather Lynn

În decembrie 2023, la un magazin Dollar Tree din Houston, o femeie cumpăra decorațiuni ieftine de Crăciun când un bărbat s-a apropiat în spatele ei și a ejaculat pe hainele ei fără ca ea să știe sau să-și dea consimțământul. Ea a plecat. Câteva ore mai târziu, la sfatul unei rude care lucra în forțele de ordine, a recuperat colanții murdari din coșul de gunoi, i-a dus înapoi la magazin și a raportat ce s-a întâmplat. O angajată a ascultat-o și, fără să-și dea seama că aceasta înțelegea spaniola, i-a strigat unui coleg din spate: „Tenemos otra". „Mai avem una". Nu „cheamă poliția". Nu „ești rănită?". „Încă una". Ce a vrut să spună prin „încă una"? Pentru a înțelege, ai nevoie de doi termeni din argoul de pe internet: „gooning" și „sharking".

„Gooning" este masturbarea prelungită bazată pe practica „edging"-ului. Aceasta are loc atunci când excitația este menținută aproape de punctul culminant, uneori chiar ore întregi, până când practicantul intră într-o stare asemănătoare transă. Scopul nu este atingerea orgasmului, ci menținerea stării pe care o produce platoul. „Sharking", pe de altă parte (fără joc de cuvinte), este denumit și „tagging". „Gooning" are o istorie mai veche decât internetul și, într-un anumit sens, acești bărbați desfășoară ritualuri oculte, poate fără să-și dea seama. Acesta este momentul în care actul de „gooning" devine infracțional. Este momentul în care un bărbat se masturbează în apropierea unei femei care nu bănuiește nimic sau ejaculează asupra ei, adesea în timp ce înregistrează agresiunea pentru un public online format din alți „inceli".

Majoritatea tradițiilor oculte folosesc excitația prelungită și amânarea orgasmului pentru a produce stări alterate. Apoi, ele direcționează acea stare către intenția, viziunea, disciplina sau voința lor. „Gooning"-ul reprezintă, așadar, profanarea acestui ritual, deoarece se desfășoară într-o buclă închisă care nu servește niciunui scop dincolo de mijloace.

De la un inițiat

Într-un articol publicat în revista MEL în 2020, Michael Stahl i-a lăsat pe aceștia să vorbească în numele lor. Un moderator al mai multor subreddit-uri dedicate acestei practici, cunoscut sub numele de Christfister, a numit „gooning"-ul „un fel de versiune modernizată a sexului/masturbării tantrice, fără aspectele spirituale". Nu glumește. El a descris atingerea pragului orgasmului și încercarea de a rămâne în acea stare timp de ore întregi, susținând că, în unele cazuri, a rezistat paisprezece ore.

Daniel Kolitz, în articolul său din 2025 publicat în Harper's, a descris așa-numitul „goonstate" ca o zonă de „moarte totală a eului sau de extaz". Unii practicanți îl compară cu meditația avansată, care liniștește mintea prin atenție și liniște. Există chiar și un cabinet de psihoterapie în Berlin care se referă la „goonstate" într-un mod mai clinic, ca la o „golire a minții". Cu toate acestea, „gooning"-ul pare să producă această stare de liniște prin compulsiune, repetiție și epuizare.

Practica ocultă

Oare acești „inceli" au dat întâmplător peste o practică ocultă? Metodele pe care le folosesc sunt documentate de mai bine de un secol, doar că sub denumiri diferite. De exemplu, în 1896, Alice Bunker Stockham a publicat „Karezza", un manual despre unirea sexuală prelungită în care orgasmul este reținut în mod intenționat, iar starea rezultată - nu eliberarea - este redefinită ca obiectiv spiritual. În practicile taoiste și tantrice, punctul culminant este conservat, iar încărcătura sexuală reținută este recirculată sub formă de energie în corp, în loc să fie consumată în momentul eliberării. Ideea de aici este următoarea: reținerea orgasmului amplifică încărcătura, iar energia rezultată poate fi redirecționată către interior sau către exterior.

Cuvântul „energie" provine din greaca veche „energeia", care înseamnă activitate, acțiune sau ceva pus în practică. Termenul este înrudit cu „ergon", care înseamnă muncă.

În contextele moderne, energia apare sub multe forme diferite și este înțeleasă ca forța sau capacitatea care stă la baza acțiunii și transformării. În psihologie, energia poate fi o forță interioară, o motivație sau capacitatea de a produce schimbare. În fizică, energia are un sens mai precis. Se referă la capacitatea de a efectua muncă sau de a produce schimbare. Chiar și materia aparent solidă este compusă din particule și câmpuri aflate în activitate constantă.

Într-o perspectivă ezoterică, totul este, prin urmare, privit ca energie: conectat, curgător și influențând continuu tot ceea ce se află în jurul său. Dacă pornim de la premisa că totul este energie, atunci magia poate fi înțeleasă ca arta de a direcționa și transforma acea energie pentru a obține un rezultat anume sau pentru a debloca un potențial specific.

Dar ce înseamnă asta cu adevărat? Ai o prejudecată a așteptărilor, ceea ce înseamnă că subconștientul tău se agață de tiparele consacrate pe care le-ai învățat de-a lungul vieții și care încă îți modelează modul în care percepi lumea. Tot ceea ce vezi, auzi și experimentezi trece prin acest filtru mai inainte sa decida ce iti retine atentia.

Acest lucru impune limitări necesare perspectivei noastre, astfel încât să ne putem pur și simplu ghida prin viață. În acest sens, magia poate servi drept instrument pentru depășirea acestor limitări și pentru construirea unei punți între mintea conștientă și cea subconștientă. Prin eliminarea barierelor mentale, permiți energiei să curgă mai liber și creezi mai mult spațiu pentru a acționa în mod autentic.

Acest lucru este similar cu magia sigilelor. Un sigil este o reprezentare vizuală a unei intenții. Intenția poate fi o dorință, un obiectiv sau o aspirație. Rădăcinile magiei sigilurilor se pot întinde până în preistorie; de exemplu, unii cred că povestirea nu a fost singurul motiv pentru care strămoșii noștri au pictat pe pereții peșterilor, ci că aceste picturi ar fi putut fi folosite și în încercarea de a aduce schimbări pozitive în viitor. Imaginile cu vânători de succes, de exemplu, ar fi putut funcționa ca talismane simbolice norocoase. În antropologie, acest fenomen este denumit magie simpatică sau magie analogică. Prin reprezentarea unui rezultat dorit înainte ca acesta să se producă, strămoșii noștri ar fi putut spera să influențeze viitorul în favoarea lor.

Alchimiștii au adoptat o idee similară prin principiul: „Cum este sus, așa este și jos; cum este în interior, așa este și în exterior." Acest principiu exista cu mult înainte de apariția neuroștiinței moderne, dar exprimă ideea că starea noastră interioară și realitatea exterioară sunt conectate. Ceea ce se întâmplă în interiorul individului afectează modul în care acea persoană percepe și reacționează la lumea exterioară.

Magia sigilelor s-a dezvoltat, de asemenea, prin sisteme în care semnele folosite în magia occidentală erau colectate, organizate și li se atribuiau semnificații specifice. Prin aceste sisteme, se puteau crea formule magice sau vrăji folosind calitățile elementare asociate cu semnele și numerele. Se credea că formele create în microcosmos influențau macrocosmosul, deoarece se înțelegea că microcosmosul reflectă macrocosmosul. Există două tipuri principale de sigile: mentale și fizice.

Sigiliile mentale sunt create, activate și apoi arse, ascunse sau uitate, astfel încât să poată acționa în subconștient fără o interferență conștientă continuă.

Sigiliile fizice rămân vizibile în lumea exterioară. Din această cauză, ele sunt deosebit de potrivite pentru designul de marcă. Pot fi folosite în format digital, tipărite, purtate ca bijuterii sau ținute la sine ca talismane.

Fie că este intenționat sau nu, acest tip de magie sexuală este ceea ce vedem pus în practică de bărbați disperați online. Magia sigilelor este similară în sensul că are trei etape:

Stabilirea intenției

Încărcarea acesteia (prin orgasm intens și, în unele cazuri, durere extremă)

Eliberarea acesteia (orgasm sau, uneori, sângerare în cazul durerii extreme)

Artistul și ocultistul englez Austin Osman Spare a scris în 1913 "Cartea plăcerii (iubirea de sine): Psihologia extazului", codificând metoda sigilului așa cum o practică oricine astăzi. El avea sigilul în fața sa și îl imprima în minte în momentul orgasmului, apoi distrugea desenul, astfel încât sinele său treaz să-l uite și să înceteze să mai interfereze cu ceea ce pusese în mișcare. Această uitare reprezintă eliberarea și este mai degrabă o disciplină decât o idee de ultim moment. O încărcătură energetică nu produce niciun efect atâta timp cât te agăți de ea.

Totuși, fenomenul nu se limitează la bărbați. Recent am dat peste o tânără pe TikTok care își ghidează urmăritorii prin ceea ce ea numește „metoda O", un tip de magie sexuală intenționată asemănătoare cu magia sigilelor. În acest caz, însă, este prezentată mai degrabă ca o formă de manifestare sau de autoajutorare. După cum explică ea, trebuie să începi prin a-ți stabili intenția. Aceasta poate fi spirituală sau chiar materială, cum ar fi banii sau un iubit. Apoi, începi să te masturbezi concentrându-te asupra acelei intenții dorite. La orgasm, „o eliberezi în univers", după cum spune ea, și apoi îți continui ziua ca și cum ai ști că s-a împlinit deja.

Această utilizatoare de TikTok, la fel ca multe altele, numește orgasmul cea mai puternică energie pe care o produce corpul, deoarece este aceeași forță care creează viața. Videoclipurile despre „Metoda O" înregistrează milioane de vizualizări, iar multe dintre ele o numesc direct „magie sexuală" și o leagă de tantra și de magii ceremoniali din secolul al XIX-lea. Presupusa sacralitate a acestui tip de practică a fost redusă la o listă de cumpărături pentru lucruri precum salarii mai mari și genți Hermès.

„Gooning"-ul poate fi, așadar, privit doar ca un pas următor pe aceeași scară a incrementalismului. În plus, normalizarea acestei practici oculte, fie în mod conștient, fie nu, face parte din „Revelația Metodei". Dacă am accepta premisa magiei sexuale, atunci ceea ce li se învață femeilor este să transforme sexul în putere. Bărbaților li se învață să transforme puterea în pornografie.

Fabricarea plăcerii

În 1954, oamenii de știință James Olds și Peter Milner au atașat un electrod la creierul unui șobolan, apoi au conectat un fir la o pârghie pe care șobolanul o putea apăsa, ceea ce trimitea un semnal către centrul plăcerii din creierul șobolanului. Șobolanul continua să apese pârghia, în unele experimente de mii de ori pe oră. Ignora mâncarea, apa, somnul și orice altă nevoie de bază până când se prăbușea. Din aceste experimente, am învățat stiinta despre sistemul de recompense al creierului, regiunea septală, și "centrul plăcerii".

Ulterior, cercetările lui Kent Berridge aveau să demonstreze că creierul dispune, de fapt, de două sisteme distincte pentru dorință și plăcere, arătând că ceea ce s-a întâmplat cu șobolanii și maneta avea mai mult de-a face cu dorința decât cu plăcerea. La aproape două decenii după studiul lui Olds și Milner, la Universitatea Tulane, cercetătorul Robert Heath a realizat un studiu similar, dar de data aceasta pe un om. El a implantat electrozi în creierul unui tânăr și i-a dat un buton care îi provoca o senzație de plăcere. Rezultatul? L-a apăsat de aproximativ 1.500 de ori într-o singură sesiune de trei ore. Când echipa lui Heath i-a luat butonul, bărbatul a implorat să i se mai acorde timp să-l folosească.

În cele din urmă, în 1986, Russell Portenoy și colegii săi au publicat un articol în revista „Pain", despre cazul unei femei de 48 de ani căreia i s-a implantat un electrod talamic pentru a-i trata durerea cronică. Ea a descoperit că curentul producea o senzație orgasmică, așa că a început să-l folosească în mod compulsiv. A ajuns să se stimuleze până în punctul în care și-a neglijat familia, prietenii și propria igienă. A suferit episoade cardiace și simptome neurologice, precum și o rană deschisă pe degetul cu care apăsa butonul!

În toate aceste cazuri, starea de „gooning" a fost experimentată chiar și fără pornografie sau fantezie. Acestea au fost cazuri de „gooning" asistat digital. Ce se întâmplă cu o întreagă populație atunci când mediul însuși devine electrodul?

Bine ați venit în modernitate

Este asemănător cu ceea ce se întâmpla cu șoarecii din experimentele „Univers 25" ale lui Calhoun, de unde a rezultat „declinul comportamental". Ce se întâmplă când unei comunități i se oferă acces la hrană nelimitată și siguranță, fără să mai aibă nimic de făcut? Ce se întâmplă odată ce scopul unui animal și orice rol social care merită să fie îndeplinit i-au fost luate?

Calhoun i-a numit pe „cei frumoși", care s-au retras din rolurile lor sociale și și-au petrecut tot timpul în vârful stâlpilor din colonia lor, îngrijindu-și blana fără niciun spectator. Noi numim acest comportament „looksmaxxing" și „respingerea împerecherii". Aceștia nu se reproduceau sau își neglijau puii, dacă aveau. În același timp, șoarecii masculi fie se retrăgeau complet, fie se angajau în acte de violență extremă și în ceea ce Calhoun a numit „comportament pansexual", adică aveau relații sexuale cu orice, inclusiv cu puii neglijați.

Așa-zisa utopie a început să se destrame, iar populația a scăzut. Oare Calhoun consemna un avertisment împotriva suprapopulării, așa cum fusese angajat să facă, sau a fost aceasta o predicție accidentală? Poate că s-a transformat într-un plan de acțiune. Poate că trăim acum în Universul 26.

Despre autoare

Dr. Heather Lynn este o istorică care urmărește arhitectura ocultă din spatele puterii moderne. Ea este creatoarea și gazda podcastului „The H Files" și autoarea a cinci cărți, printre care „Baphomet Revealed" și „Evil Archaeology". Următoarea sa carte se intitulează „Codex Machina: How AI Is Decoding Ancient Civilizations, Technologies, and Lost Languages in Our Search for Meaning". Nu uitați să vizitați thehfiles.com pentru a beneficia de avantajele oferite abonaților.