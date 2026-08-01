Fitch menține din nou ratingul suveran al României BBB-, cu perspectivă negativă. Ce avertizează agenția și cum a evitat țara noastră retrogradarea la „junk"

Agenția Fitch a decis, vineri noapte, să mențină ratingul României la „BBB-", ultima treaptă recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă. Astfel, țara noastră a evitat retrogradarea la categoria junk.

„Ratingurile României sunt susținute de apartenența la UE și de fluxurile de capital aferente, care favorizează convergența veniturilor și accesul la finanțare externă. PIB-ul pe cap de locuitor și calitatea guvernanței sunt superioare celor ale statelor comparabile din categoria BBB. Aceste puncte forte sunt contrabalansate de deficite fiscale și de cont curent mari și persistente, de creșterea ponderii datoriei guvernamentale și a datoriei externe nete în PIB, de inflația ridicată și de un climat politic intern tot mai fragmentat și polarizat. Perspectiva negativă reflectă deteriorarea finanțelor publice pe fondul deficitelor fiscale mari, cu toate că în scădere, și al creșterii ponderii datoriei guvernamentale în PIB. Incertitudinea politică a crescut în urma prăbușirii guvernului format din patru partide, iar modalitatea de soluționare a situației rămâne neclară. Măsurile de consolidare au îmbunătățit perspectivele fiscale, însă persistă riscuri semnificative pe termen mediu din cauza dificultăților de implementare, a costurilor socio-economice ale unor măsuri suplimentare și a considerentelor politice premergătoare alegerilor parlamentare din 2028", se arată în comentariul Fitch, publicat vineri seară.

Agenția estimează că deficitul administrației publice din România se va reduce la 5,9% din PIB în 2026, sub ținta guvernului (6%), o execuție bugetară mai bună de la începutul anului și o creștere preconizată a cheltuielilor de capital în a doua jumătate a anului 2026. Deși nivelul este mult sub cel de 9,3% înregistrat în 2024, deficitul fiscal rămâne printre cele mai ridicate din categoria BBB.

Ce rol ocupă în prezent incertitudinea politică în decizia Fitch

Potrivit Fitch, faptul că România nu are încă Guvern după prăbușirea coaliției formate din patru partide în mai 2026, după 10 luni de mandat a deschis o perioadă potențial prelungită de riscuri politice și de politici publice. Încă este incertă constituirea următorului Executiv, pe fondul unor divergențe profunde între foștii parteneri de coaliție. „Dinamica politică a redus vizibilitatea asupra strategiei fiscale pentru perioada de după 2026 și a întârziat aprobarea reformelor restante din cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență (RRF), situație care ar putea duce la pierderea unor fonduri", menționează Fitch.

Reprezentanții agenției anticipează o reducere mai lentă a deficitului după 2026, „cu riscuri semnificative de deteriorare în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 2028, având în vedere istoricul României privind relaxarea fiscală pre-electorală. (...) Estimăm că deficitul fiscal se va reduce treptat la 5% în 2028, presupunând cheltuieli de capital mai scăzute după finalizarea programului RRF și o reindexare moderată a pensiilor și salariilor", arată agenția.

Totodată, Fitch estimează că ponderea datoriei administrației publice în PIB va urca la 64,5% până în 2028, de la 59,3% la sfârșitul anului 2025, depășind mediana proiectată de 57,9% pentru statele comparabile, și va continua să crească ulterior, deși într-un ritm mai lent. Deficitele gemene mari ale României generează o dependență puternică de finanțarea externă, expunând țara la schimbările de sentiment ale pieței, mai spun aceștia, iar afluxurile ridicate de fonduri UE, inclusiv finanțarea obișnuită pentru coeziune, granturile și împrumuturile din cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR) și prefinanțarea prin intermediul mecanismului UE „Security Action for Europe", au redus necesarul de finanțare externă al pieței pentru anul 2026.

În plus, mai spune Fitch, volumul împrumuturilor de pe piață va rămâne, probabil, ridicat, întrucât deficitele bugetare mai mici sunt contrabalansate de creșterea scadențelor datoriei externe și de reducerea afluxurilor estimate din fonduri UE. „Anticipăm că (n.r. fondurile europene) se vor modera, ajungând la 1,5% din PIB în perioada 2027-2028, față de 3,7% în 2026. Totuși, o accelerare a execuției investițiilor ar putea stimula rata de absorbție și, implicit, ar putea genera afluxuri mai mari de fonduri UE", consideră Fitch.

Amintim că, în primul semestru al anului 2026, deficitul cash s-a redus la 42 de miliarde de lei, reprezentând 2% din PIB-ul estimat pentru acest an, comparativ cu 70 de miliarde de lei în aceeași perioadă din 2025. Fitch evidențiază creșterea veniturilor și menținerea sub control a cheltuielilor, în contextul măsurilor adoptate pentru limitarea costurilor cu salariile și beneficiile sociale.

Fitch Ratings este una dintre cele trei mari agenții internaționale de rating, alături de Standard & Poor's și Moody's. Fondată în 1914, agenția evaluează capacitatea statelor, companiilor și instituțiilor financiare de a-și onora obligațiile de plată și acordă calificative care reflectă riscul de credit al acestora. Scopul unui rating este de a oferi investitorilor o evaluare independentă a probabilității ca un emitent să își ramburseze datoriile la timp.