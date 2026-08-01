Pericolul care ar fi lovit România definitiv: Ce țări UE au fost retrogradate la "junk" și în cât timp au reușit să-și îmbunătățească clasificarea
Postat la: 01.08.2026 |
Autoritățile române au avut în ultimele săptămâni discuții cu agențiile de rating Fitch și Moody's, care au evaluat din nou țara noastră. Marea teamă rămâne în continuare că vom fi retrogradați la "junk", chiar dacă deficitul bugetar al României a fost redus la 2% în primele șase luni din 2026, față de 3,64% cât era anul trecut.
Retrogradarea la junk înseamnă în primul rând, costuri mai mari de împrumut pentru stat, deprecierea leului și credite mai scumpe pentru companii și cetățeni. De asemenea, multe fonduri internaționale de investiții au interdicție legală sau statutară să investească în țări încadrate la "junk" și atunci ar fi obligate să își retragă banii din România.
Ceea ce ne-a tras în jos în negocierile cu reprezentanții agențiilor de rating nu au fost indicatorii economici, ci criza politică în care este acum România. Instabilitatea de la București reduce vizibilitatea asupra strategiei fiscale pentru anii următori și pune presiune pe finanțele țării.
Agențiile de rating calculează foarte atent cum acordă aceste calificative, pentru că ele pot influența extrem de mult viitorul economic al unei țări pe unu, cinci sau chiar peste 10 ani. Mai multe țări europene, printre care și România, au fost retrogradate în trecut la categoria "junk", iar revenirea a fost diferită pentru fiecare în parte.
România a mai fost în "junk" în timpul crizei din 2008. A ieșit după 6 ani
România a intrat în "junk" în 2008, un moment care a corespuns cu declanșarea crizei economice în România. În octombrie, respectiv noiembrie 2008, agențiile internaționale de rating S&P și Fitch au degradat ratingul României la categoria „junk", din cauza dezechilibrelor macroeconomice masive, în special a deficitului de cont curent uriaș și a deficitului bugetar în creștere.
Moneda națională s-a prăbușit rapid, iar cursul leu/euro a crescut cu aproximativ 15% în doar trei luni. Costurile de împrumut pe piețele internaționale au explodat, iar pentru a evita colapsul, România a fost obligată să semneze în 2009 un pachet de ajutor în valoare de 20 de miliarde de euro cu FMI, Uniunea Europeană și Banca Mondială.
România a rămas în această categorie nerecomandată investitorilor până în iulie 2011 (Fitch) și aproape șase ani, până în mai 2014, în cazul agenției S&P. Decizia S&P a venit după ce economia României a înregistrat, în primul trimestru al anului 2014, cea mai mare creștere din Uniunea Europeană, de aproape 4%.
"Pentru toți investitorii internaționali se confirmă progresele macroeconomice și structurale ale României. Pentru toți cei care vor să investească în România se asigură predictibilitatea planului de investiții. Vom avea mai multe investiții, locuri de muncă, încasări suplimentare la buget", declara în 2014 Victor Ponta, premier al României în perioada respectivă.
Grecia, țara UE care a stat în "junk" cea mai lungă perioadă de timp: 13 ani
Grecia a avut de departe cea mai lungă perioadă în care agențiile de rating nu au recomandat-o pentru investiții. În primăvara anului 2010, agențiile internaționale, S&P, Fitch și Moody's au retrogradat Grecia în categoria "junk", din cauza deficitului bugetar scăpat de sub control.
Uniunea Europeană, Banca Centrală Europeană (BCE) și Fondul Monetar Internațional (FMI) au acordat Greciei atunci pachete masive de împrumuturi externe, în valoare de peste 260 de miliarde de euro. În schimbul banilor, Grecia a fost obligată să taie drastic salariile bugetarilor și pensiile, să crească taxele și să facă reforme structurale profunde, ceea ce a generat șomaj masiv, recesiune severă și proteste din partea populației.
Mai mult, în 2015, Grecia a devenit primul stat din zona euro și prima economie dezvoltată din istorie care a eșuat în rambursarea unei tranșe de 1,6 miliarde de euro către Fondul Monetar Internațional (FMI) și a fost în pragul ieșirii din zona euro (Grexit).
Treptat, efectele măsurilor de austeritate au început însă să se vadă, iar reformele nu numai că au stabilizat o economie aflată în cădere liberă, dar au dus și la unele îmbunătățiri reale. Principala dintre ele a fost comerțul: între 2010 și 2021, exporturile de bunuri ale țării au crescut cu 90%, comparativ cu 42% în întreaga zonă euro.
După 13 ani, la sfârșitul anului 2023, agenția de rating S&P a fost prima care a scos Grecia din categoria "junk". Aceeași decizie a luat și agenția Fitch, două luni mai târziu. În martie 2025 Moody's a restabilit calificativul Greciei la "investment grade", recomandat investițiilor.
Alte țări europene au reușit să-și revină mult mai rapid din "junk". De exemplu, Portugalia a fost retrogradată la categoria nerecomandată investitorilor în iulie 2011 de către Moody's și de celelalte două agenții majore în 2012. Motivul invocat a fost îndatorarea mult prea ridicată a țării și a riscurilor tot mai mari pentru programul de austeritate.
Deși mulți o vedeau în perioada respectivă ca „noua Grecia", redresarea Portugaliei s-a produs mult mai rapid. S&P Global Ratings a reintrat în 2017 țara în categoria recomandată pentru investiții.
Un alt exemplu este Cipru, care, de asemenea, a fost retrogradat la „junk" în iunie 2012, ca urmare a expunerii celor mai mari trei bănci, Bank of Cyprus, Cyprus Popular Bank și Hellenic Bank, la Grecia. După aproximativ șase ani, în septembrie 2018, Fitch și S&P au reclasificat Cipru la „investment grade".
Exemplele de mai sus arată că evoluția unei țări după retrogradarea primită din partea agențiilor de rating poate să varieze foarte mult și depinde de stadiul economic în care se află țara în momentul în care vine o astfel de decizie, dar și de suma tuturor reformelor care se implementează într-un timp cât mai scurt.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Ne pune pe butuci: Impactul fenomenelor meteo extreme asupra agriculturii
Caldura, seceta, ploile torențiale și inghețurile tarzii creeaza mari probleme fermierilor germani. Ei reacționeaza deja ...
-
Cum vor arăta condițiile pentru noul permis auto. Titi Aur explică criteriile care fac diferența
Uniunea Europeana a pus in aplicare un nou cadru legislativ privind permisele de conducere, care aduce cele mai ample mo ...
-
Fitch menține din nou ratingul suveran al României BBB-, cu perspectivă negativă. Ce avertizează agenția și cum a evitat țara noastră retrogradarea la „junk"
Agenția Fitch a decis, vineri noapte, sa mențina ratingul Romaniei la „BBB-", ultima treapta recomandata investiți ...
-
Răzvan Dumitrescu îl taxează pe Ilie Bolojan după ce le-a cerut românilor să stingă lumina: "Prostia nu doare...Iar o nenorocire nu vine niciodată singură"
Jurnalistul Razvan Dumitrescu il taxeaza pe Ilie Bolojan dupa ce le-a cerut romanilor sa stinga lumina seara, ca sa scad ...
-
"Idiotul util": Lucian Mîndruță anunță că nu mai spală haine seara și a oprit aerul condiționat - "NU facem pentru Bolojan și Grindeanu, ci pentru țară!"
Influencerul Lucian Mindruța spune ca nu mai spala haine seara și ca a oprit și aerul condiționat. Am deschis fereastra, ...
-
Permisul auto, condiționat de noi reguli medicale. Ce schimbări pregătește Ministerul Sănătății
Ministerul Sanatații a pus in dezbatere publica un proiect de ordin care modifica normele medicale aplicabile la obținer ...
-
O întrebare care frizează paranormalul: Unde dispare apa de pe Dunăre?
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a analizat criza apei de pe Dunare in contextul problemelor din sistemul energeti ...
-
Conștiința apare din sentimentele tale-nu din gânduri, spun oamenii de știință
Cogito, ergo sum. Gandesc, deci exist. Probabil ca majoritatea dintre noi au auzit de nenumarate ori faimosul dicton a ...
-
După trecerea la euro si scumpiri în lanț, Bulgaria are probleme tot mai serioase: Turiștii români au început să evite litoralul bulgăresc și se înregistrează un exod masiv
Datele Institului Național de Statistica (INS) privind turismul in prima dintre lunile active de vara, luna iunie, care ...
-
Diana Șoșoacă dă primul mesaj după accidentul care a băgat-o în spital: Medicii au fost extraordinari. Presa a fost îngrijorată! Cu Dumnezeu înainte
Europarlamentarul Diana Șoșoaca da primul mesaj public dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier in urma caruia a ...
-
Apocalipsa AI din 2030: Cel târziu în acel an va începe dominația AI, atât la nivel de aplicație, cât și de roboți bionici. Soluții și supraviețuitori
În timp ce pe noi mai mult ne-a insingurat internetul, ceea ce e minunat pentru orice dușman care n-are nevoie de ...
-
E groasă rău: Ce înseamnă blocajul "Omega" şi ce urmează să se întâmple cu vremea din România și restul Europei
Blocajul atmosferic Omega reprezinta o configuratie a curentilor de aer din atmosfera superioara care, privita pe hartil ...
-
UE introduce etichetarea obligatorie a conținutului generat de inteligența artificială. Ce se schimbă din 2 august
O mare parte din conținutul online creat cu ajutorul inteligenței artificiale va trebui sa fie etichetat in intreaga Uni ...
-
Scandal major în lumea AI: Sute de conversații cu Claude au ajuns pe internet
Linkurile catre mai multe conversații ale utilizatorilor cu Claude AI, dintre care unele includeau informații personale ...
-
Peste 1.000 de miliarde de dolari s-au evaporat din valoarea companiilor producătoare de cipuri, pe fondul temerilor legate de inteligenţa artificială
Cele mai valoroase companii din industria semiconductorilor au pierdut peste 1.000 de miliarde de dolari din capitalizar ...
-
Un geolog lansează o ipoteză controversată: "Pământul ar putea intra într-un nou ciclu al marilor catastrofe"
Cutremure devastatoare, erupții vulcanice uriașe, extincții in masa și chiar impacturi cu asteroizi ar putea face parte ...
-
O jurnalistă a fost condamnată în Rusia și a fost trimisă într-o colonie penală de reeducare: Nici măcar nu se știe exact ce a făcut de a primit această pedeapsă
Jurnalista rusa Darya Shipacheva a fost condamnata pentru tradare de un tribunal din Moscova si a primit miercuri o pede ...
-
„Gooner" de la Dollar Tree: Magie sexuală ritualică blasfematoare
Autor: Dr. Heather Lynn În decembrie 2023, la un magazin Dollar Tree din Houston, o femeie cumpara decorațiuni ief ...
-
Ofertele de pe platformele digitale, între oportunitate și capcană: detaliile pe care utilizatorii trebuie să le verifice
Expansiunea accelerata a comerțului online a transformat radical modul in care consumatorii interacționeaza cu piața mod ...
-
Incredibil în ce hal am ajuns: România se împrumută ca să-și exercite dreptul de preempțiune pentru gazele noastre din Neptun Deep. Cât cere OMV Petrom
Statul roman incearca sa-și exercite dreptul de preempțiune pentru gazele din perimetrul offshore Neptun Deep, dorite și ...
-
Dezastrul Bulgariei după trecerea la moneda euro: Deficitul bugetar este dublu față de România și a atins cel mai înalt nivel din toată Europa
Bulgaria este lider in Uniunea Europeana in ceea ce privește valoarea deficitului bugetar in primul trimestru al anului ...
-
S-a constatat că ouăle ecologice poluează de două ori mai mult în realitate după ce ani de zile produsele eco si bio au fost promovate ca vor salva Omenirea
Un nou studiu arata faptul ca ouale ecologice sunt de doua ori mai daunatoare pentru clima decat ouale provenite de la g ...
-
De ce este important și cât de des este recomandat detartrajul
Periajul zilnic și folosirea aței dentare sunt pilonii unei igiene orale corecte, insa chiar și cea mai riguroasa rutina ...
-
Agent Secret Service, arestat după ce a fost la un pas să ucidă doi bărbați într-un ritual de inițiere într-o frăție
Un agent al Secret Service al SUA a fost plasat in arest la domiciliu cu regim de izolare totala, dupa ce a fost inculpa ...
-
Una dintre cele mai mari schimbări din sistemul financiar din Europa: Cum ar putea euro digital să transforme modul în care plătim
Banca Centrala Europeana a desemnat 36 de companii care vor lua parte la un program de testare a euro digital desfașurat ...
-
Situația devine cu adevărat critică în Europa: Vine un nou val de caniculă, cu temperaturi sufocante, în timp ce incendiile fac ravagii în Spania și Franța
Serviciul național de meteorologie din Spania anunța ca episodul de vreme severa va continua „cel puțin" pana dumi ...
-
Dosarul de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan": „Voi respecta toate indicațiile"; „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!"
GSP.ro a accesat la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) cele doua volume din fondul de reț ...
-
ChatGPT i-ar fi învățat pe utilizatori să producă arme biologice și substanțe toxice. Răspunsurile periculoase care au alarmat experții
ChatGPT ar fi furnizat unor utilizatori explicații detaliate despre producerea unor arme biologice și a unor substanțe t ...
-
Pământul ascunde un ciclu al distrugerii. Ce spun cercetătorii despre următoarea mare catastrofă
De la cutremure devastatoare la impacturi mortale cu asteroizi, cele mai mari dezastre ale planetei noastre ar avea mai ...
-
Ideologul lui Putin îl sfătuiește pe președintele Rusiei să trimită pe front elitele: 'Războiul sfânt ar putea să fie sfârșitul umanității'
Alexandr Dughin, cunoscut drept ideologul lui Vladimir Putin cere ca rușii care traiesc liniștiți, mai ales in Moscova, ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu