Permisul auto, condiționat de noi reguli medicale. Ce schimbări pregătește Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care modifică normele medicale aplicabile la obținerea și reînnoirea permisului de conducere. Documentul transpune în legislația națională o directivă europeană adoptată în 2025 și introduce criterii actualizate privind vederea, afecțiunile psihice, consumul de alcool, droguri și medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce.

Potrivit Ministerului Sănătății, modificările urmăresc creșterea siguranței rutiere prin actualizarea condițiilor medicale pe care trebuie să le îndeplinească șoferii. Una dintre cele mai importante modificări vizează evaluarea capacităților vizuale necesare pentru obținerea sau reînnoirea permisului auto.

Proiectul actualizează criteriile privind:

acuitatea vizuală;

câmpul vizual;

sensibilitatea la contrast;

diplopia (vederea dublă);

vederea în condiții de lumină redusă;

adaptarea în cazul pierderii vederii la un singur ochi.

Noile reguli stabilesc criterii diferite pentru șoferii din grupa 1 (șoferi amatori) și grupa 2 (șoferi profesioniști).

Proiectul prevede că permisul de conducere nu va putea fi acordat sau reînnoit persoanelor care suferă de tulburări mintale severe ori de afecțiuni grave și persistente care afectează capacitatea de judecată, comportamentul sau adaptabilitatea.

Există însă o excepție. Persoanele aflate în această situație vor putea obține sau păstra permisul dacă prezintă un aviz medical de specialitate și, atunci când este necesar, acceptă monitorizarea medicală periodică.

Documentul introduce reguli actualizate și pentru persoanele cu antecedente de dependență de alcool. Acestea vor putea obține sau reînnoi permisul de conducere după o perioadă de abstinență demonstrată, în cadrul unor programe de reabilitare desfășurate sub supraveghere medicală.

Acordarea permisului va fi condiționată de emiterea unui aviz medical și de efectuarea unor controale medicale periodice. Proiectul menține interdicția privind acordarea permisului persoanelor dependente de substanțe psihotrope sau celor care urmează tratamente incompatibile cu șofatul în siguranță.

În același timp, documentul introduce o evaluare individualizată a fiecărui caz și posibilitatea impunerii unor restricții adaptate riscurilor identificate. Proiectul de ordin se află în dezbatere publică și va intra în vigoare doar după semnarea de către ministrul Sănătății și publicarea în Monitorul Oficial.