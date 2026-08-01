"Prețul energiei a fost scumpit artificial în Europa", susține un profesor universitar român
Postat la: 01.08.2026 |
Un economist român susține că măsurile ecologice stabilite de la vârful Uniunii Europene au mers prea departe. Profesorul universitar Radu Nechita se numără printre cei care contestă măsurile tip „Green Deal", programul ce are drept element central decarbonizarea.
Pactul Verde European - „European Green Deal" este strategia UE pentru transformarea economiei într-una „sustenabilă". Obiectivul final este ca blocul comunitar să devină „neutru" din punct de vedere climatic până în anul 2050, deci cu emisii zero de dioxid de carbon (CO2). Printre măsurile adoptate se numără accelerarea trecerii de la cărbune și gaz la surse regenerabile precum solar, eolian, hidrogen.
Măsurile ecologice din ultimii ani, adoptate la nivelul UE, au stârnit ample revolte și proteste. Printre argumente: restricțiile impuse fermierilor, tranziția la vehicule electrice și noile reguli de gestionare a deșeurilor. Oamenii și-au exprimat nemulțumirea față de costurile ridicate, birocrația excesivă și impactul direct asupra locurilor de muncă.
Au fost impuse taxe pentru decarbonizare, iar unele dintre ele au intrat deja în vigoare, în timp ce altele urmează să fie aplicate treptat. Aceste taxe funcționează prin principiul „poluatorul plătește". De exemplu, prețurile biletelor pentru cursele aeriene au fost scumpite după introducerea taxei pe carbon.
Măsurile de decarbonizare și tranziție ecologică aflate sub coordonarea Ursulei von der Leyen au generat o creștere a prețurilor la energie și o volatilitate ridicată în Uniunea Europeană. Deși scopul pe termen lung este obținerea de energie ieftină din surse regenerabile, perioada actuală de tranziție vine cu costuri masive care se reflectă direct în facturile consumatorilor. Din cauza taxelor pe mediu, companiile europene plătesc pentru energie prețuri de două-trei ori mai mari decât cele din SUA, aspect ce le afectează sever competitivitatea.
Președintele SUA, Donald Trump, a criticat și a ridiculizat în noul mandat strategia UE privind energia „verde" - „Uniunea Europeană se prăbușește din cauza politicilor lor 'verzi'. Se distrug singuri și își distrug industria pentru o iluzie. Uitați-vă la Germania, au încercat asta și a fost un dezastru complet. Acum se întorc în genunchi la cărbune și la centralele tradiționale pentru că rețeaua lor a cedat. Energia 'verde' este cea mai mare escrocherie din lume. O numesc 'Green New Deal', dar de fapt este 'Green New Scam', care costă trilioane și nu funcționează", a transmis președintele SUA.
Profesorul Radu Nechita este de părere că măsurile „Green Deal" care au ca element central decarbonizarea nu au legătură cu protejarea mediului, ci cu profiturile.
„Dioxidul de carbon este țintă a politicilor actuale, în numele combaterii schimbărilor climatice, pentru că este considerat un gaz cu efect de seră. Ținta de reducere este CO2, nu pentru că este cel mai important gaz, ci pentru că este cel mai ușor de țintit fiscal. Cei care pun la grămadă lupta împotriva poluării și lupta împotriva CO2 dau dovadă de ignoranță, fie știu foarte bine despre ce povestesc, dar întrețin această ambiguitate în mod intenționat. Dioxidul de carbon este hrana pentru plante, nu este toxic", a comentat Radu Nechita, pentru Ziare.com.
În opinia analistului, statele membre ale UE trebuie să „dezideologizeze" tema ecologiei, iar măsurile trebuie să fie analizate în raport cu efectele asupra mediului și asupra banilor din buzunarele cetățenilor.
„Pledoaria mea este pentru o ecologie rezonabilă, în care să se țină cont de costuri și de beneficii și de faptul că scumpirea artificială și deliberată a prețului energiei, cum este politica în Uniunea Europeană. Din acest punct de vedere, politica europeană este devastatoare pentru cele mai sărace și cele mai puțin înstărite categorii. De exemplu, România. Dezideologizarea ecologiei este necesară. Trebuie să vedem cost-beneficiu și ecologic, dar și economic!", a concluzionat cadrul universitar.
Recent, în România a fost adoptat un proiect-jalon din PNRR (VEZI AICI), parte a strategiei de decarbonizare. Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, în calitate de prim for sesizat, cu 210 voturi pentru, 67 de voturi contra și 11 abțineri, legea care prevede un plan de înlocuire treptată, pe bază de voluntariat, a sobelor pe lemne și prin care se suspendă obligativitatea instalării repartitoarelor de căldură până în 2030. În patru ani trebuie eliminate 50.000 de sobe, iar până în 2050, 250.000 de unități, potrivit parlamentarilor.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Noile ţinte ale Kremlinului: Rusia a lansat o campanie uriașă de bombardare a benzinăriilor în Ucraina
Benzinaria era deja in flacari cand polițistul Mykhailo Tsypliakov și colegii sai au alergat sa ajute. A auzit zumzetul ...
-
Vaticanul are o nouă constituție. A fost promulgată de Papa Leon al XIV-lea. Ce prevede noua lege fundamentală a celui mai mic stat din lume
Papa Leon al XIV-lea a promulgat vineri, 31 iulie, o noua constituție pentru Vatican, cel mai mic stat din lume, care o ...
-
Roverul NASA a descoperit poligoane stranii pe planeta Marte. Astronomii au fost uimiți: „Ne-a tăiat respirația"
Imaginile surprinse de roverul Curiosity pe planeta Marte i-a lasat pe oamenii de știința- fara raspuns. Vehiculul NASA ...
-
Fără amenințări de securitate: Casa Albă, despre numărul dronelor cu arme confiscate la Cupa Mondială
Un oficial al Casei Albe a declarat, vineri, ca printre cele 700 de aparate aeriene fara pilot interceptate la locurile ...
-
Ne pune pe butuci: Impactul fenomenelor meteo extreme asupra agriculturii
Caldura, seceta, ploile torențiale și inghețurile tarzii creeaza mari probleme fermierilor germani. Ei reacționeaza deja ...
-
Pericolul care ar fi lovit România definitiv: Ce țări UE au fost retrogradate la "junk" și în cât timp au reușit să-și îmbunătățească clasificarea
Autoritațile romane au avut in ultimele saptamani discuții cu agențiile de rating Fitch și Moody's, care au evaluat din ...
-
Cum vor arăta condițiile pentru noul permis auto. Titi Aur explică criteriile care fac diferența
Uniunea Europeana a pus in aplicare un nou cadru legislativ privind permisele de conducere, care aduce cele mai ample mo ...
-
Fitch menține din nou ratingul suveran al României BBB-, cu perspectivă negativă. Ce avertizează agenția și cum a evitat țara noastră retrogradarea la „junk"
Agenția Fitch a decis, vineri noapte, sa mențina ratingul Romaniei la „BBB-", ultima treapta recomandata investiți ...
-
Răzvan Dumitrescu îl taxează pe Ilie Bolojan după ce le-a cerut românilor să stingă lumina: "Prostia nu doare...Iar o nenorocire nu vine niciodată singură"
Jurnalistul Razvan Dumitrescu il taxeaza pe Ilie Bolojan dupa ce le-a cerut romanilor sa stinga lumina seara, ca sa scad ...
-
"Idiotul util": Lucian Mîndruță anunță că nu mai spală haine seara și a oprit aerul condiționat - "NU facem pentru Bolojan și Grindeanu, ci pentru țară!"
Influencerul Lucian Mindruța spune ca nu mai spala haine seara și ca a oprit și aerul condiționat. Am deschis fereastra, ...
-
Permisul auto, condiționat de noi reguli medicale. Ce schimbări pregătește Ministerul Sănătății
Ministerul Sanatații a pus in dezbatere publica un proiect de ordin care modifica normele medicale aplicabile la obținer ...
-
O întrebare care frizează paranormalul: Unde dispare apa de pe Dunăre?
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a analizat criza apei de pe Dunare in contextul problemelor din sistemul energeti ...
-
Conștiința apare din sentimentele tale-nu din gânduri, spun oamenii de știință
Cogito, ergo sum. Gandesc, deci exist. Probabil ca majoritatea dintre noi au auzit de nenumarate ori faimosul dicton a ...
-
După trecerea la euro si scumpiri în lanț, Bulgaria are probleme tot mai serioase: Turiștii români au început să evite litoralul bulgăresc și se înregistrează un exod masiv
Datele Institului Național de Statistica (INS) privind turismul in prima dintre lunile active de vara, luna iunie, care ...
-
Diana Șoșoacă dă primul mesaj după accidentul care a băgat-o în spital: Medicii au fost extraordinari. Presa a fost îngrijorată! Cu Dumnezeu înainte
Europarlamentarul Diana Șoșoaca da primul mesaj public dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier in urma caruia a ...
-
Apocalipsa AI din 2030: Cel târziu în acel an va începe dominația AI, atât la nivel de aplicație, cât și de roboți bionici. Soluții și supraviețuitori
În timp ce pe noi mai mult ne-a insingurat internetul, ceea ce e minunat pentru orice dușman care n-are nevoie de ...
-
E groasă rău: Ce înseamnă blocajul "Omega" şi ce urmează să se întâmple cu vremea din România și restul Europei
Blocajul atmosferic Omega reprezinta o configuratie a curentilor de aer din atmosfera superioara care, privita pe hartil ...
-
UE introduce etichetarea obligatorie a conținutului generat de inteligența artificială. Ce se schimbă din 2 august
O mare parte din conținutul online creat cu ajutorul inteligenței artificiale va trebui sa fie etichetat in intreaga Uni ...
-
Scandal major în lumea AI: Sute de conversații cu Claude au ajuns pe internet
Linkurile catre mai multe conversații ale utilizatorilor cu Claude AI, dintre care unele includeau informații personale ...
-
Peste 1.000 de miliarde de dolari s-au evaporat din valoarea companiilor producătoare de cipuri, pe fondul temerilor legate de inteligenţa artificială
Cele mai valoroase companii din industria semiconductorilor au pierdut peste 1.000 de miliarde de dolari din capitalizar ...
-
Un geolog lansează o ipoteză controversată: "Pământul ar putea intra într-un nou ciclu al marilor catastrofe"
Cutremure devastatoare, erupții vulcanice uriașe, extincții in masa și chiar impacturi cu asteroizi ar putea face parte ...
-
O jurnalistă a fost condamnată în Rusia și a fost trimisă într-o colonie penală de reeducare: Nici măcar nu se știe exact ce a făcut de a primit această pedeapsă
Jurnalista rusa Darya Shipacheva a fost condamnata pentru tradare de un tribunal din Moscova si a primit miercuri o pede ...
-
„Gooner" de la Dollar Tree: Magie sexuală ritualică blasfematoare
Autor: Dr. Heather Lynn În decembrie 2023, la un magazin Dollar Tree din Houston, o femeie cumpara decorațiuni ief ...
-
Ofertele de pe platformele digitale, între oportunitate și capcană: detaliile pe care utilizatorii trebuie să le verifice
Expansiunea accelerata a comerțului online a transformat radical modul in care consumatorii interacționeaza cu piața mod ...
-
Incredibil în ce hal am ajuns: România se împrumută ca să-și exercite dreptul de preempțiune pentru gazele noastre din Neptun Deep. Cât cere OMV Petrom
Statul roman incearca sa-și exercite dreptul de preempțiune pentru gazele din perimetrul offshore Neptun Deep, dorite și ...
-
Dezastrul Bulgariei după trecerea la moneda euro: Deficitul bugetar este dublu față de România și a atins cel mai înalt nivel din toată Europa
Bulgaria este lider in Uniunea Europeana in ceea ce privește valoarea deficitului bugetar in primul trimestru al anului ...
-
S-a constatat că ouăle ecologice poluează de două ori mai mult în realitate după ce ani de zile produsele eco si bio au fost promovate ca vor salva Omenirea
Un nou studiu arata faptul ca ouale ecologice sunt de doua ori mai daunatoare pentru clima decat ouale provenite de la g ...
-
De ce este important și cât de des este recomandat detartrajul
Periajul zilnic și folosirea aței dentare sunt pilonii unei igiene orale corecte, insa chiar și cea mai riguroasa rutina ...
-
Agent Secret Service, arestat după ce a fost la un pas să ucidă doi bărbați într-un ritual de inițiere într-o frăție
Un agent al Secret Service al SUA a fost plasat in arest la domiciliu cu regim de izolare totala, dupa ce a fost inculpa ...
-
Una dintre cele mai mari schimbări din sistemul financiar din Europa: Cum ar putea euro digital să transforme modul în care plătim
Banca Centrala Europeana a desemnat 36 de companii care vor lua parte la un program de testare a euro digital desfașurat ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu