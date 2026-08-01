"Prețul energiei a fost scumpit artificial în Europa", susține un profesor universitar român

Un economist român susține că măsurile ecologice stabilite de la vârful Uniunii Europene au mers prea departe. Profesorul universitar Radu Nechita se numără printre cei care contestă măsurile tip „Green Deal", programul ce are drept element central decarbonizarea.

Pactul Verde European - „European Green Deal" este strategia UE pentru transformarea economiei într-una „sustenabilă". Obiectivul final este ca blocul comunitar să devină „neutru" din punct de vedere climatic până în anul 2050, deci cu emisii zero de dioxid de carbon (CO2). Printre măsurile adoptate se numără accelerarea trecerii de la cărbune și gaz la surse regenerabile precum solar, eolian, hidrogen.

Măsurile ecologice din ultimii ani, adoptate la nivelul UE, au stârnit ample revolte și proteste. Printre argumente: restricțiile impuse fermierilor, tranziția la vehicule electrice și noile reguli de gestionare a deșeurilor. Oamenii și-au exprimat nemulțumirea față de costurile ridicate, birocrația excesivă și impactul direct asupra locurilor de muncă.

Au fost impuse taxe pentru decarbonizare, iar unele dintre ele au intrat deja în vigoare, în timp ce altele urmează să fie aplicate treptat. Aceste taxe funcționează prin principiul „poluatorul plătește". De exemplu, prețurile biletelor pentru cursele aeriene au fost scumpite după introducerea taxei pe carbon.

Măsurile de decarbonizare și tranziție ecologică aflate sub coordonarea Ursulei von der Leyen au generat o creștere a prețurilor la energie și o volatilitate ridicată în Uniunea Europeană. Deși scopul pe termen lung este obținerea de energie ieftină din surse regenerabile, perioada actuală de tranziție vine cu costuri masive care se reflectă direct în facturile consumatorilor. Din cauza taxelor pe mediu, companiile europene plătesc pentru energie prețuri de două-trei ori mai mari decât cele din SUA, aspect ce le afectează sever competitivitatea.

Președintele SUA, Donald Trump, a criticat și a ridiculizat în noul mandat strategia UE privind energia „verde" - „Uniunea Europeană se prăbușește din cauza politicilor lor 'verzi'. Se distrug singuri și își distrug industria pentru o iluzie. Uitați-vă la Germania, au încercat asta și a fost un dezastru complet. Acum se întorc în genunchi la cărbune și la centralele tradiționale pentru că rețeaua lor a cedat. Energia 'verde' este cea mai mare escrocherie din lume. O numesc 'Green New Deal', dar de fapt este 'Green New Scam', care costă trilioane și nu funcționează", a transmis președintele SUA.

Profesorul Radu Nechita este de părere că măsurile „Green Deal" care au ca element central decarbonizarea nu au legătură cu protejarea mediului, ci cu profiturile.

„Dioxidul de carbon este țintă a politicilor actuale, în numele combaterii schimbărilor climatice, pentru că este considerat un gaz cu efect de seră. Ținta de reducere este CO2, nu pentru că este cel mai important gaz, ci pentru că este cel mai ușor de țintit fiscal. Cei care pun la grămadă lupta împotriva poluării și lupta împotriva CO2 dau dovadă de ignoranță, fie știu foarte bine despre ce povestesc, dar întrețin această ambiguitate în mod intenționat. Dioxidul de carbon este hrana pentru plante, nu este toxic", a comentat Radu Nechita, pentru Ziare.com.

În opinia analistului, statele membre ale UE trebuie să „dezideologizeze" tema ecologiei, iar măsurile trebuie să fie analizate în raport cu efectele asupra mediului și asupra banilor din buzunarele cetățenilor.

„Pledoaria mea este pentru o ecologie rezonabilă, în care să se țină cont de costuri și de beneficii și de faptul că scumpirea artificială și deliberată a prețului energiei, cum este politica în Uniunea Europeană. Din acest punct de vedere, politica europeană este devastatoare pentru cele mai sărace și cele mai puțin înstărite categorii. De exemplu, România. Dezideologizarea ecologiei este necesară. Trebuie să vedem cost-beneficiu și ecologic, dar și economic!", a concluzionat cadrul universitar.

Recent, în România a fost adoptat un proiect-jalon din PNRR (VEZI AICI), parte a strategiei de decarbonizare. Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, în calitate de prim for sesizat, cu 210 voturi pentru, 67 de voturi contra și 11 abțineri, legea care prevede un plan de înlocuire treptată, pe bază de voluntariat, a sobelor pe lemne și prin care se suspendă obligativitatea instalării repartitoarelor de căldură până în 2030. În patru ani trebuie eliminate 50.000 de sobe, iar până în 2050, 250.000 de unități, potrivit parlamentarilor.