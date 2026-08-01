Cum vor arăta condițiile pentru noul permis auto. Titi Aur explică criteriile care fac diferența
Postat la: 01.08.2026 |
Uniunea Europeană a pus în aplicare un nou cadru legislativ privind permisele de conducere, care aduce cele mai ample modificări din ultimii ani în domeniul siguranței rutiere. Printre noutăți se numără introducerea permisului digital, posibilitatea conducerii însoțite începând cu vârsta de 17 ani și recunoașterea la nivel european a suspendărilor dreptului de a conduce.
Deși aceste reguli vor fi transpuse treptat în legislația României în următorii ani, expertul în conducere defensivă și fostul pilot de raliuri Titi Aur atrage atenția că autoritățile noastre nu au manifestat interes pentru siguranța rutieră decât atunci când sunt obligate de directivele europene, iar implementarea se face de multe ori în ultimul moment, într-o formă greșită.
Potrivit acestuia, nevoia programului de monitorizare minimă pentru doi ani de zile, propus de directivă, a fost semnalată de mai mulți ani autorităților din țara noastră.
„Unul dintre punctele importante ale directivei actuale prevede un program de monitorizare minimă pe o perioadă de doi ani după obținerea permisului de conducere. Este o idee pe care o susțin de ani de zile, nu pentru că aș fi inventat-o eu, ci pentru că am văzut-o aplicată în Suedia, Finlanda, Grecia, Germania și Austria, unde timp de doi ani după obținerea permisului șoferii sunt urmăriți mai atent, pentru a-și forma un stil de condus ordonat, defensiv și sigur. La noi însă nu se face nimic, nici măcar atunci când există o directivă în acest sens.
Nu aveam nevoie de această directivă pentru a acționa, ci ar fi fost suficient să se țină cont de discuțiile pe care le-am avut de-a lungul anilor - nu doar eu, ci și alți specialiști - în emisiuni, interviuri, conferințe pe tema siguranței rutiere sau în ședințe tehnice la ministere și în Parlament. Nimeni nu bagă de seamă o propunere venită de la un român, însă când aceeași idee este impusă de Comisia Europeană, abia atunci, în ultimul moment, se încearcă aplicarea ei, de multe ori într-o formă greșită sau ineficientă. Din păcate, așteptăm ca obligațiile europene să ne forțeze să facem ceea ce am fi putut realiza cu mult timp înainte, și chiar și atunci, implementarea lasă de dorit", a declarat Titi Aur.
Titi Aur a subliniat că, spre deosebire de autoritățile române, Comisia Europeană manifestă o atenție constantă față de siguranța rutieră, analizând bunele practici din țări precum Suedia, Finlanda, Elveția sau Franța.
„Comisia Europeană este atentă la siguranța rutieră și o ia în considerare în mod constant, spre deosebire de autoritățile din România, care nu au manifestat niciodată interes pentru acest domeniu - mă refer aici la decidenții politici, la Parlament și la Guvern, care nu au inclus siguranța rutieră în politicile sau strategiile lor. În ceea ce privește directiva europeană, aceasta nu înseamnă că cineva de la Bruxelles se trezește într-o noapte și decide ceva în mod arbitrar; dimpotrivă, specialiștii europeni analizează bunele practici din diverse domenii, iar în cazul siguranței rutiere, ei observă că țări precum Suedia, Finlanda, Elveția sau Franța au implementat măsuri care au condus la reducerea semnificativă a numărului de accidente. Ulterior, aceste practici sunt incluse într-o directivă, iar toate statele membre sunt obligate, mai devreme sau mai târziu, să aplice acele metode și acele soluții care s-au dovedit eficiente în scăderea accidentelor rutiere", a precizat fostul pilot de raliuri.
Titi Aur a descris modul în care România procedează, de regulă, în cazul transpunerii directivelor europene.
„Uniunea Europeană nu poate să impună o lege, ci bunele practici trebuie mai întâi analizate, discutate și adaptate, astfel încât să se găsească soluția cea mai potrivită pentru fiecare țară în parte, iar în cazul nostru, pentru România.
În realitate, la noi nu se întreprinde nimic în domeniul siguranței rutiere până când Comisia Europeană nu impune, printr-o directivă, o obligație concretă. În loc ca această directivă să fie dezbătută încă de la început de către specialiști, care să caute cea mai bună soluție pentru România, în concordanță atât cu litera, cât și cu spiritul directivei - mai ales cu spiritul ei - se așteaptă până în ultimul moment, deoarece directivele au termene clare de transpunere.
Abia în ultima săptămână sau în ultima lună, când se constată că nu s-a făcut nimic, se caută o soluție de avarie: cineva dintr-un minister, fie cel al Transporturilor, fie cel al Afacerilor Interne, elaborează de urgență o reglementare, iar ministrul o semnează sau este trecută rapid prin Parlament, doar pentru a se evita intrarea în procedura de infringement din cauza netranspunerii directivei. Aceasta este, pe scurt, practica obișnuită la noi", a mai transmis expertul în conducere defensivă.
În încheiere, Titi Aur a subliniat că România ar trebui să fie țara care să dezvolte soluții proprii atât de eficiente încât să fie preluate ca exemplu de alte state.
„În mod ideal, fiecare directivă europeană ar trebui dezbătută temeinic, însă eu cred că, dat fiind nivelul nostru atât de scăzut în materie de siguranță rutieră, România ar trebui să fie țara care să inventeze astfel de măsuri, adică să dezvoltăm soluții proprii, atât de eficiente încât să fie preluate ca exemplu de alții. Din păcate, nu facem nici una, nici alta: nu venim cu inovații proprii și nici nu aplicăm corect ceea ce ne impune Comisia Europeană", a conchis fostul pilot de raliuri.
Cum va arăta reforma europeană?
Uniunea Europeană a adoptat un nou cadru legislativ care modernizează sistemul de permise de conducere la nivel comunitar, având ca obiective principale facilitarea liberei circulații a cetățenilor și reducerea semnificativă a numărului de accidente rutiere. Reforma, una dintre cele mai ample din ultimii ani, introduce o serie de elemente inovatoare, de la permisul digital și conducerea însoțită pentru tinerii de 17 ani până la recunoașterea transfrontalieră a suspendărilor dreptului de a conduce pentru abateri grave. Deși directiva a intrat deja în vigoare, statele membre, inclusiv România, au la dispoziție până în noiembrie 2028 pentru a-și adapta legislația națională, iar majoritatea măsurilor vor deveni aplicabile abia din noiembrie 2029.
Contextul în care a fost elaborată această reformă este unul alarmant: aproape 20.000 de persoane își pierd anual viața pe drumurile din Uniunea Europeană. Comisia Europeană și-a stabilit ca obiectiv reducerea la jumătate a numărului de decese și al rănilor grave până în anul 2030, urmând ca, până în 2050, să se atingă ținta „Vision Zero", care vizează eliminarea aproape completă a victimelor accidentelor rutiere. Noile reguli sunt concepute pentru a răspunde acestor provocări, prin actualizarea atât a tehnologiei, cât și a procedurilor de examinare și sancționare.
Una dintre cele mai vizibile noutăți o reprezintă introducerea permisului de conducere digital, care va putea fi stocat pe telefonul mobil și integrat în Portofelul European pentru Identitate Digitală. Acest document electronic va fi recunoscut în toate statele membre, simplificând astfel verificările în cazul călătoriilor sau al închirierii de vehicule în străinătate. Cu toate acestea, șoferii care preferă formatul clasic vor putea solicita în continuare un permis fizic, astfel încât tranziția către digital să fie una opțională și graduală.
Reforma introduce un sistem comun de conducere însoțită pentru tinerii care obțin permisul pentru categoria B la vârsta de 17 ani. Aceștia vor avea dreptul să conducă doar în prezența unui șofer cu experiență, până la împlinirea vârstei de 18 ani, măsură menită să le ofere tinerilor șoferi o perioadă de acomodare în condiții de siguranță sporită.
În plus, toate statele membre vor fi obligate să instituie o perioadă de probă de cel puțin doi ani pentru șoferii începători. Pe durata acestui interval, sancțiunile pentru anumite abateri vor fi mai severe, vizând în special conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, nerespectarea obligației de a purta centura de siguranță și utilizarea necorespunzătoare a sistemelor de protecție pentru copii. Această măsură urmărește descurajarea comportamentelor riscante în primii ani de la obținerea permisului, considerați statistic ca fiind cei mai vulnerabili în materie de accidente.
Directiva modifică substanțial și modul în care sunt pregătiți și examinați candidații pentru obținerea permisului. Viitorii conducători auto vor trebui să demonstreze că înțeleg funcționarea sistemelor moderne de asistență la conducere și a tehnologiilor automate instalate pe vehicule, o cerință necesară într-un peisaj auto în care aceste sisteme devin tot mai răspândite.
De asemenea, examenul va pune un accent mai mare pe prevenirea accidentelor care implică participanții vulnerabili la trafic - pietoni, bicicliști și utilizatori de trotinete electrice. Candidații vor fi evaluați și în privința cunoștințelor referitoare la riscurile generate de unghiurile moarte, la pericolele utilizării telefonului mobil în timpul conducerii și la modul corect de deschidere a portierelor pentru a evita accidentarea bicicliștilor sau a altor vehicule care se apropie.
Una dintre cele mai importante modificări în ceea ce privește aplicarea legii vizează eliminarea situațiilor în care un șofer sancționat într-un stat membru își păstrează dreptul de a conduce în țara care i-a emis permisul. Astfel, în cazul unor abateri grave - precum conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, depășirea cu cel puțin 50 de kilometri pe oră a limitei legale de viteză sau provocarea unui accident soldat cu victime - interdicția de a conduce va putea fi recunoscută la nivelul întregii Uniuni Europene, după îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația europeană. Această măsură vizează creșterea eficienței sancțiunilor și prevenirea ca șoferii care au comis abateri grave într-o țară să își continue nepedepsiți activitatea în alta.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Ne pune pe butuci: Impactul fenomenelor meteo extreme asupra agriculturii
Caldura, seceta, ploile torențiale și inghețurile tarzii creeaza mari probleme fermierilor germani. Ei reacționeaza deja ...
-
Pericolul care ar fi lovit România definitiv: Ce țări UE au fost retrogradate la "junk" și în cât timp au reușit să-și îmbunătățească clasificarea
Autoritațile romane au avut in ultimele saptamani discuții cu agențiile de rating Fitch și Moody's, care au evaluat din ...
-
Fitch menține din nou ratingul suveran al României BBB-, cu perspectivă negativă. Ce avertizează agenția și cum a evitat țara noastră retrogradarea la „junk"
Agenția Fitch a decis, vineri noapte, sa mențina ratingul Romaniei la „BBB-", ultima treapta recomandata investiți ...
-
Răzvan Dumitrescu îl taxează pe Ilie Bolojan după ce le-a cerut românilor să stingă lumina: "Prostia nu doare...Iar o nenorocire nu vine niciodată singură"
Jurnalistul Razvan Dumitrescu il taxeaza pe Ilie Bolojan dupa ce le-a cerut romanilor sa stinga lumina seara, ca sa scad ...
-
"Idiotul util": Lucian Mîndruță anunță că nu mai spală haine seara și a oprit aerul condiționat - "NU facem pentru Bolojan și Grindeanu, ci pentru țară!"
Influencerul Lucian Mindruța spune ca nu mai spala haine seara și ca a oprit și aerul condiționat. Am deschis fereastra, ...
-
Permisul auto, condiționat de noi reguli medicale. Ce schimbări pregătește Ministerul Sănătății
Ministerul Sanatații a pus in dezbatere publica un proiect de ordin care modifica normele medicale aplicabile la obținer ...
-
O întrebare care frizează paranormalul: Unde dispare apa de pe Dunăre?
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a analizat criza apei de pe Dunare in contextul problemelor din sistemul energeti ...
-
Conștiința apare din sentimentele tale-nu din gânduri, spun oamenii de știință
Cogito, ergo sum. Gandesc, deci exist. Probabil ca majoritatea dintre noi au auzit de nenumarate ori faimosul dicton a ...
-
După trecerea la euro si scumpiri în lanț, Bulgaria are probleme tot mai serioase: Turiștii români au început să evite litoralul bulgăresc și se înregistrează un exod masiv
Datele Institului Național de Statistica (INS) privind turismul in prima dintre lunile active de vara, luna iunie, care ...
-
Diana Șoșoacă dă primul mesaj după accidentul care a băgat-o în spital: Medicii au fost extraordinari. Presa a fost îngrijorată! Cu Dumnezeu înainte
Europarlamentarul Diana Șoșoaca da primul mesaj public dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier in urma caruia a ...
-
Apocalipsa AI din 2030: Cel târziu în acel an va începe dominația AI, atât la nivel de aplicație, cât și de roboți bionici. Soluții și supraviețuitori
În timp ce pe noi mai mult ne-a insingurat internetul, ceea ce e minunat pentru orice dușman care n-are nevoie de ...
-
E groasă rău: Ce înseamnă blocajul "Omega" şi ce urmează să se întâmple cu vremea din România și restul Europei
Blocajul atmosferic Omega reprezinta o configuratie a curentilor de aer din atmosfera superioara care, privita pe hartil ...
-
UE introduce etichetarea obligatorie a conținutului generat de inteligența artificială. Ce se schimbă din 2 august
O mare parte din conținutul online creat cu ajutorul inteligenței artificiale va trebui sa fie etichetat in intreaga Uni ...
-
Scandal major în lumea AI: Sute de conversații cu Claude au ajuns pe internet
Linkurile catre mai multe conversații ale utilizatorilor cu Claude AI, dintre care unele includeau informații personale ...
-
Peste 1.000 de miliarde de dolari s-au evaporat din valoarea companiilor producătoare de cipuri, pe fondul temerilor legate de inteligenţa artificială
Cele mai valoroase companii din industria semiconductorilor au pierdut peste 1.000 de miliarde de dolari din capitalizar ...
-
Un geolog lansează o ipoteză controversată: "Pământul ar putea intra într-un nou ciclu al marilor catastrofe"
Cutremure devastatoare, erupții vulcanice uriașe, extincții in masa și chiar impacturi cu asteroizi ar putea face parte ...
-
O jurnalistă a fost condamnată în Rusia și a fost trimisă într-o colonie penală de reeducare: Nici măcar nu se știe exact ce a făcut de a primit această pedeapsă
Jurnalista rusa Darya Shipacheva a fost condamnata pentru tradare de un tribunal din Moscova si a primit miercuri o pede ...
-
„Gooner" de la Dollar Tree: Magie sexuală ritualică blasfematoare
Autor: Dr. Heather Lynn În decembrie 2023, la un magazin Dollar Tree din Houston, o femeie cumpara decorațiuni ief ...
-
Ofertele de pe platformele digitale, între oportunitate și capcană: detaliile pe care utilizatorii trebuie să le verifice
Expansiunea accelerata a comerțului online a transformat radical modul in care consumatorii interacționeaza cu piața mod ...
-
Incredibil în ce hal am ajuns: România se împrumută ca să-și exercite dreptul de preempțiune pentru gazele noastre din Neptun Deep. Cât cere OMV Petrom
Statul roman incearca sa-și exercite dreptul de preempțiune pentru gazele din perimetrul offshore Neptun Deep, dorite și ...
-
Dezastrul Bulgariei după trecerea la moneda euro: Deficitul bugetar este dublu față de România și a atins cel mai înalt nivel din toată Europa
Bulgaria este lider in Uniunea Europeana in ceea ce privește valoarea deficitului bugetar in primul trimestru al anului ...
-
S-a constatat că ouăle ecologice poluează de două ori mai mult în realitate după ce ani de zile produsele eco si bio au fost promovate ca vor salva Omenirea
Un nou studiu arata faptul ca ouale ecologice sunt de doua ori mai daunatoare pentru clima decat ouale provenite de la g ...
-
De ce este important și cât de des este recomandat detartrajul
Periajul zilnic și folosirea aței dentare sunt pilonii unei igiene orale corecte, insa chiar și cea mai riguroasa rutina ...
-
Agent Secret Service, arestat după ce a fost la un pas să ucidă doi bărbați într-un ritual de inițiere într-o frăție
Un agent al Secret Service al SUA a fost plasat in arest la domiciliu cu regim de izolare totala, dupa ce a fost inculpa ...
-
Una dintre cele mai mari schimbări din sistemul financiar din Europa: Cum ar putea euro digital să transforme modul în care plătim
Banca Centrala Europeana a desemnat 36 de companii care vor lua parte la un program de testare a euro digital desfașurat ...
-
Situația devine cu adevărat critică în Europa: Vine un nou val de caniculă, cu temperaturi sufocante, în timp ce incendiile fac ravagii în Spania și Franța
Serviciul național de meteorologie din Spania anunța ca episodul de vreme severa va continua „cel puțin" pana dumi ...
-
Dosarul de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan": „Voi respecta toate indicațiile"; „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!"
GSP.ro a accesat la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) cele doua volume din fondul de reț ...
-
ChatGPT i-ar fi învățat pe utilizatori să producă arme biologice și substanțe toxice. Răspunsurile periculoase care au alarmat experții
ChatGPT ar fi furnizat unor utilizatori explicații detaliate despre producerea unor arme biologice și a unor substanțe t ...
-
Pământul ascunde un ciclu al distrugerii. Ce spun cercetătorii despre următoarea mare catastrofă
De la cutremure devastatoare la impacturi mortale cu asteroizi, cele mai mari dezastre ale planetei noastre ar avea mai ...
-
Ideologul lui Putin îl sfătuiește pe președintele Rusiei să trimită pe front elitele: 'Războiul sfânt ar putea să fie sfârșitul umanității'
Alexandr Dughin, cunoscut drept ideologul lui Vladimir Putin cere ca rușii care traiesc liniștiți, mai ales in Moscova, ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu