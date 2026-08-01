Fără amenințări de securitate: Casa Albă, despre numărul dronelor cu arme confiscate la Cupa Mondială

Un oficial al Casei Albe a declarat, vineri, că printre cele 700 de aparate aeriene fără pilot interceptate la ⁠locurile de desfășurare a Cupei Mondiale din SUA și în zonele destinate suporterilor nu s-au găsit drone echipate cu arme.

„Nu au fost confiscate drone echipate cu arme", a declarat Sebastian Gorka, adjunctul asistentului președintelui și directorul principal pentru combaterea terorismului la Casa Albă, în fața jurnaliștilor, în cadrul unei conferințe dedicate dronelor.

Gorka a adăugat că administrația Trump acordă o atenție deosebită amenințărilor reprezentate de drone.

Oficialul a precizat că Departamentul pentru Securitate Internă intenționează să publice în curând un raport de evaluare privind eforturile de combatere a dronelor desfășurate pe durata Cupei Mondiale FIFA.