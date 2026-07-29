De ce este important și cât de des este recomandat detartrajul
Postat la: 29.07.2026 |
Periajul zilnic și folosirea aței dentare sunt pilonii unei igiene orale corecte, însă chiar și cea mai riguroasă rutină de acasă nu poate elimina complet depunerile de pe dinți. Aici intervine igienizarea profesională, o procedură esențială pentru sănătatea pe termen lung a zâmbetului. Aceasta are rolul de a îndepărta placa bacteriană întărită (tartrul) de pe suprafața dinților și de sub linia gingiei, locuri greu accesibile periuței obișnuite.
Rolul detartrajului în prevenirea afecțiunilor dentare
Placa bacteriană este o peliculă lipicioasă și incoloră care se formează constant pe dinți. Când nu este îndepărtată eficient prin periaj, aceasta se mineralizează și se transformă în tartru, cunoscut și sub denumirea de piatră dentară. Odată format, tartrul nu mai poate fi eliminat prin metodele de igienizare de acasă.
Acumularea de tartru are mai multe consecințe negative. În primul rând, reprezintă un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor, care pot duce la:
- Gingivită: inflamația gingiilor, manifestată prin roșeață, umflare și sângerări la periaj.
- Respirație neplăcută: cauzată de compușii sulfuroși eliberați de bacteriile din tartru.
- Afecțiuni parodontale: dacă gingivita nu este tratată, inflamația poate avansa, afectând osul care susține dinții și ducând, în timp, la mobilitate dentară și chiar la pierderea acestora.
Vizita la cabinetul stomatologic, primul pas spre o igienă corectă
Indiferent de cât de riguroși suntem cu igiena personală, doar o vizită la un cabinet stomatologic poate asigura îndepărtarea completă a depunerilor de tartru. Medicul dentist sau igienistul dentar dispune de instrumentele și cunoștințele necesare pentru a curăța eficient toate suprafețele dentare, inclusiv zonele interdentare și cele de sub gingie. Mai mult, în cadrul acestei vizite, specialistul poate identifica din timp eventuale probleme și poate oferi recomandări personalizate pentru îmbunătățirea rutinei de îngrijire orală.
Ce presupune procedura de detartraj?
Procedura de detartraj este o componentă cheie a profilaxiei dentare și se realizează, de obicei, prin două metode complementare. Prima este detartrajul ultrasonic, care folosește un instrument ce vibrează la frecvențe înalte pentru a disloca și a sparge depozitele mari de tartru, fără a afecta smalțul dinților. A doua este detartrajul manual, realizat cu instrumente fine, numite chiurete, pentru a curăța cu precizie zonele delicate și pentru a netezi suprafața dinților. Adesea, ședința de igienizare este completată de un periaj profesional și de o procedură de air-flow, care îndepărtează petele și lustruiește dinții, lăsând o senzație de curățenie și prospețime.
Cât de des este recomandat detartrajul?
Frecvența recomandată pentru detartraj variază în funcție de particularitățile fiecărui pacient. Recomandarea generală este de a efectua o ședință de igienizare profesională o dată la șase luni. Totuși, medicul dentist poate sugera vizite mai dese, la trei sau patru luni, în anumite situații. Printre factorii care pot necesita o frecvență mai mare se numără predispoziția genetică la acumularea rapidă de tartru, fumatul, prezența unor lucrări protetice sau a aparatelor ortodontice, precum și existența unor afecțiuni gingivale.
Detartrajul nu trebuie privit ca un simplu tratament cosmetic, ci ca o măsură fundamentală de prevenție. Prin eliminarea regulată a tartrului, se reduce semnificativ riscul apariției cariilor și a bolilor parodontale. Astfel, vizitele periodice la dentist pentru igienizare profesională reprezintă o investiție inteligentă în sănătatea orală și generală, contribuind la menținerea unui zâmbet frumos și funcțional pe termen lung.
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