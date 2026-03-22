Inteligența Artificială schimbă radical piața muncii: Concedieri în creștere cu peste 50% în companiile tehnologice
Postat la: 20.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Până la mijlocul lunii martie, au fost tăiate cu 13.200 de locuri de muncă mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Reducerea forței de muncă a afectat 38.645 de posturi, față de 25.411 în 2025.
Inteligența Artificială (IA) începe să aibă un impact vizibil asupra angajaților din companiile tehnologice, cu o reducere a personalului în primele luni ale acestui an cu 52% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025, notează El Economista.
Această concluzie rezultă din clasamentul sectorial al site-ului Layoff, care monitorizează tăierile de locuri de muncă în 60 de companii, pe baza informațiilor colectate de la Bloomberg, The New York Times, WSJ, LA Times sau The Guardian, precum și din comunicările oficiale ale companiilor afectate. În total, reducerea posturilor raportate în acest an în cadrul companiilor tehnologice se ridică la 38.645, cu 13.200 mai multe decât cele 25.411 concedieri înregistrate între ianuarie și prima jumătate a lunii martie 2025.
Statisticile confirmă avertismentele autorităților din sector, care se așteptau la reduceri semnificative ale locurilor de muncă, chiar mai devreme decât anticipau. Dario Amodei, CEO-ul Anthropic, a avertizat că IA ar putea elimina „până la jumătate dintre posturile de birou (cu guler alb) în aproximativ cinci ani". Un studiu recent al Universității Oxford estimează că 47% dintre locurile de muncă din Statele Unite ar putea fi „automatizate" în următoarele una-două decenii.
Dacă ritmul actual de concedieri se menține, numărul locurilor de muncă pierdute în sector ar putea depăși 165.000, cu 33% mai mult decât totalul din 2025, an în care doar Intel a eliminat 22.000 de posturi.
Amazon a devenit în acest trimestru principala cauză a noilor concedieri, prin eliminarea a 16.000 de angajați anunțată în ianuarie, la care se adaugă alte 14.000 în octombrie 2025. Compania Block a concediat 4.000 de persoane, în timp ce ASML a trimis notificări de concediere pentru 1.700 de angajați.
De asemenea, Ericsson și Atlassian au făcut concedieri pentru câte 1.600 de persoane. Meta a redus 1.500 de posturi în primul trimestru al acestui an (cu 59% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2025). Alte ajustări importante au avut loc la Wisetech (2.000 posturi), Livspace (1.000 posturi) și Pinterest (700 posturi). Microsoft a negat zvonurile privind concedieri masive estimate la 22.000 de persoane, după ce în 2023 redusese 10.000 de posturi, în 2024 alte 1.900 și 15.000 în 2025.
Beth Galetti, vicepreședintă People Experience & Technology la Amazon, a recunoscut pe blogul corporativ că „lumea se schimbă mai rapid ca niciodată", justificând astfel concedierea a 16.000 de angajați la sfârșitul lunii ianuarie.
Conducerea nu a confirmat însă că acest plan de ajustare reflectă o nouă dinamică în cadrul companiei.
„Fiecare echipă va continua să evalueze responsabilitatea, viteza și capacitatea de inovare pentru clienți și va efectua ajustările necesare", a spus Galetti. În plus, Amazon își propune să automatizeze o mare parte a operațiunilor, cu înlocuirea a până la 600.000 de locuri de muncă cu roboți până în 2033.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Sunteți într-un film și toți cei de la televizor citesc un scenariu scris de un singur mare studio de film. Politicienii voștri sunt actori plătiți.
Autor: Mads Palsvig Iata lecția de astazi despre conflictul din Orientul Mijlociu: 1. Toate țarile colaboreaza in mod co ...
-
Noul lider al Iranului este „invizibil". Nici CIA și nici Mossad nu au reușit să găsească vreun indiciu că ar controla regimul. „Este mai mult decât ciudat"
Dispariția din spațiul public a noului lider suprem al Iranului alimenteaza tot mai multe suspiciuni privind cine contro ...
-
Profeția extraordinară a lui Ovidius despre 2026. Ce a scris acum 2.000 de ani poetul exilat în vechiul Tomis în "Metamorfozele"
Puțini iși amintesc ca unul dintre cei mai importanți poeți ai Antichitații și-a trait ultimii ani chiar pe teritoriul R ...
-
Vești importante pentru românii care folosesc bani cash: ce se schimbă de la 1 iulie 2027 în toată Europa
Uniunea Europeana pregatește introducerea unor reguli noi privind utilizarea numerarului, care vor intra in vigoare la 1 ...
-
Scandal la baza americanilor de la Kogălniceanu: motorină sustrasă și vândută pe sub mână
Judecatoria Constanța a pronunțat primele condamnari in dosarul care vizeaza sustragerea unor cantitați de motorina din ...
-
Un cunoscut influencer rus care l-a criticat pe Putin a murit după ce avionul său a fost doborât "confundat" cu o dronă ucraineană
Un cunoscut influencer al aviației ruse a murit dupa ce avionul sau a fost confundat cu o drona ucraineana și doborat de ...
-
Misterul scos la lumină din apele Antarcticii: A fost descoperită o lume ascunsă ce reglează sistemul climatic al Pământului
Un studiu recent a adus la lumina o diversitate genetica neașteptata in ecosistemele marine ale Oceanului Antarctic, o z ...
-
Caz revoltător: copii de 2 și 4 ani, legați cu frânghie de calorifer, în locuință. Polițiștii au intervenit imediat
Scene greu de imaginat au fost descoperite intr-un apartament din municipiul Satu Mare, unde doi copii mici au fost gasi ...
-
Economist de top : „Carburanții ar putea ajunge la 12-13 lei/litru. Și știți de ce?"
Economistul Adrian Negrescu a explicat ca deși Romania are petrol, nu-l poate folosi din cauza funcționarii reduse a raf ...
-
Cum își împart dictatorii planeta: Putin îi propune lui Trump un troc exploziv - Iran contra Ucraina!
Rusia a propus Statelor Unite un acord cu miza uriașa: Moscova sa inceteze schimbul de informații cu Iranul, inclusiv da ...
-
Americanii sunt suspectați că ar fi lovit Bahrainul, stat aliat SUA: Explozia a rănit zeci de civili și a distrus locuințe
O baterie de aparare aeriana Patriot operata de americani ar fi lansat racheta de interceptare implicata intr-o explozie ...
-
Ce se întâmplă în corpul uman când este urmată dieta MIND - cea mai tare de la această oră: mănânci și nu îmbătrânești!
Un studiu, publicat in Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry, arata ca dieta MIND, o combinatie intre dieta ...
-
Iranul, răspuns la ultimumul lui Trump privind Strâmtoarea Ormuz: Este deschisă tuturor navelor, mai puțin celor care au legături cu „dușmanii Iranului"
Stramtoarea Ormuz ramane deschisa tuturor navelor, cu excepția celor legate de „dușmanii Iranului", a declarat dum ...
-
România e țap ispășitor în scandalul cărnii de cal care a zguduit Europa! Cazul ia o turnură neașteptată: Cine era, de fapt, în spatele fraudei uriașe
Un scandal alimentar de proporții a zguduit Europa, dupa ce carne de cal a fost vanduta drept carne de vita in mai multe ...
-
Plan pus la cale de Elon Musk, dezvăluit în Texas: transformarea umanității într-o „civilizație galactică" / VIDEO
Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a anunțat duminica inceperea construcției unui proiect „epic" care sa transf ...
-
Presa rusă acuză: România, parte din 'coridorul morții' creat de NATO la Marea Neagră, alături de alte state
Presa rusa lanseaza noi acuzații privind rolul Romaniei in arhitectura militara a NATO, susținand ca țara noastra ar fac ...
-
Autofagia tumorilor canceroase va conduce la dezvoltarea unor celule functionale nemuritoare. În ce condiții organismul isi "devorează" propriul ADN
Science Advances arata cum celulele canceroase iși saboteaza propriul material genetic pentru a continua sa creasca, des ...
-
Cercetătorii au reușit să modifice o bacterie obișnuită din corpul uman ca să găsească tumorile și să elibereze medicamentul anticancer direct în ele
Oamenii de știința au modificat o bacterie obișnuita din corpul nostru ca sa gaseasca tumorile și sa elibereze medicamen ...
-
Mai multe drone neautorizate, detectate în apropierea unei baze din statul american Louisiana care adăposteşte bombardiere nucleare
Baza Fortelor Aeriene din Barksdale din statul american Louisiana, care gazduieste bombardiere B-52 Stratofortress, capa ...
-
Academia Da Vinci sparge tiparele și atrage prima generație de elevi care refuză sistemul clasic
Un nou model educațional prinde contur in Romania: Academia Da Vinci și-a deschis oficial porțile și a organizat prima s ...
-
Paralizie bugetară parţială în SUA: Elon Musk se oferă să plătească salariile agenţilor de securitate din aeroporturi
Multimiliardarul Elon Musk s-a oferit sambata sa plateasca salariile agentilor responsabili de controalele de securitate ...
-
Atacurile iraniene asupra bazelor utilizate de SUA au provocat pagube în valoare de 800 de milioane de dolari în primele două săptămâni ale conflictului
Loviturile lansate de Iran asupra bazelor militare utilizate de Statele Unite in Orientul Mijlociu au provocat pagube es ...
-
Scenariul de coșmar care ar putea deveni realitate în câteva săptămâni: o lovitură economică mult mai dură decât Covid
Temerile cresc rapid ca lumea s-ar putea indrepta spre o criza economica de proporții, posibil mai severa decat cea prov ...
-
Derapaj periculos online: Un bărbat din Galați a fost condamnat penal după un LIVE pe Facebook
Un barbat din Galați a aflat pe propria piele ca „libertatea de exprimare" nu inseamna libertatea de a incita la v ...
-
History Channel a făcut o descoperire tragică în Triunghiul Bermudelor. Experții au contactat NASA pentru confirmare VIDEO
Scafandrii cautau in Triunghiul Bermudelor avioane pierdute din cel de-Al Doilea Razboi Mondial cand au gasit un artefac ...
-
Fiica de 13 ani a dictatorului Kim Jong Un e prezentată conducând un tanc de luptă
Sub privirea atenta a „liderului suprem", o noua scena atent regizata vine sa intareasca imaginea unei dinastii ca ...
-
S-au închis într-o cameră plină de țânțari pentru a înțelege cum își aleg victimele. Lucrurile de care să ținem cont pentru o vară fără înțepături
Combaterea țanțarilor ar putea deveni mai eficienta dupa o descoperire inedita a cercetatorilor de la Georgia Tech și MI ...
-
Descoperirea care rescrie preistoria: Apare "stârcul iadului", un prădător uriaș care schimbă tot ce știam despre dinozauri
O descoperire care i-a luat prin surprindere pe cercetatori rescrie una dintre cele mai mari enigme din paleontologie: c ...
-
Iranul a dat o lovitură atât de puternică încât Europa va suferi o criză pentru următorii 3-5 ani
Complexul industrial Ras Laffan din Qatar, cel mai mare producator de gaz natural lichefiat din lume, a fost lovit de ra ...
-
O nouă metodă a hackerilor de a infesta AI cu cod invizibil pentru ochiul uman și de a transmite executabile malware
Codul invizibil este redat folosind zonele de utilizare privata (denumite uneori „acces de utilizare privata"), ca ...
