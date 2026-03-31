Interes uriaș pentru site-ul de licitatii al ANAF: Peste 5 milioane de vizualizări pentru autoturisme de senzație. Toate bunurile confiscate vor fi valorificate online
Postat la: 31.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Noua platformă digitală dedicată vânzării la licitația bunurilor confiscate de ANAF, platformă care este deja disponibilă, aceasta este structurată în două secțiuni, una pentru publicitate și una pentru licitațiile propriu-zise, care se desfășoară pe o perioadă de mai multe zile, în funcție de valoarea bunului scos la vânzare. Cei interesați trebuie, însă, să-și deschidă un cont pentru a putea participa la licitații.
Pe această platformă, care a avut numai in primele zile peste 5 milioane de vizualizari, se vor valorifica bunuri mobile și imobile provenind din executări silite sau măsuri asiguratorii dispuse de instanță în cauze penale. Aflăm mai multe detalii din interviul "Apelului matinal" cu Mironel Panțuroiu, secretar general adjunct al Agenției Naționale de Administrare Fiscală:
Rep: Trebuie să fac o mărturisire, n-am reușit să-mi creez cont, dar am deschis platforma, mi-a sărit în ochi o mașină roșie, o scuderie, nu spun marca, dar sunt detalii extrem de interesante. Practic, ce fel de bunuri vor fi licitate pe această nouă platformă ANAF?
Mironel Panțuroiu: Toate bunurile statului român vor fi valorificate pe această platformă începând ieri.
Rep: Și cum va funcționa? Practic, spunea și Daniela, am zis și eu, trebuie să ne facem un cont și mai apoi ne alegem...
Mironel Panțuroiu: Nu, doar pentru faza de licitație va trebui să vă logați prin spațiu privat virtual, sau pentru cetățenii care sunt rezidenți în România, pe bază de ID se poate crea un cont și se poate participa la această licitație. Dar în faza de publicitate de 30 de zile, orice cetățean din România sau de oriunde pe această planetă, poate să viziteze site-ul. Doar pentru licitația propriu-zisă, trebuie să-și creeze contul respectiv.
Rep: Dar cum se derulează o licitație? Care sunt regulile ce trebuie știute?
Mironel Panțuroiu: În momentul în care se dorește a achiziționa un bun, în perioada de cele 10 zile de licitație efectivă, se depune o garanție de 10% din produsul pe care doriți să-l achiziționați, după care se urmează pașii de licitație. Dacă sunt mai multe persoane interesate pentru acest bun, se licitează practic pe el, acel bun.
Rep: Cum se întâmplă în cazul executorilor judecătorești, care scoteau la vânzare, evident, încercând să recupereze datorii?
Mironel Panțuroiu: În funcție de valoarea bunului respectiv, pașii de licitație sunt între 5 și 15%.
Rep: Modalitățile de plată, doar online?
Mironel Panțuroiu: Pentru garanție, da. Restul sunt atât prin trezorerie sau prin ordin de plată, toate mijloacele de plată acceptate de statul român.
Rep: Dar, până la urmă, haideți să luăm așa, pas cu pas, ce trebuie să facă persoanele interesate pentru a participa la licitațiile organizate de Fisc pe e-licitații ANAF?
Mironel Panţuroiu: Primul lucru, trebuie să vizioneze site-ul, după care urmează să liciteze pentru bunul pe care și-l dorește să-l achiziționeze.
Rep: Banii vor intra imediat în conturile statului?
Mironel Panţuroiu: Absolut, absolut.
Rep: Bun, uite, luăm până la urmă un teren construibil, că am deschis iar site-ul, licitez eu, dumneavoastră și colega mea, Daniela. Fiecare știe de prețul pe care îl dă celălalt sau eu spun un preț și...
Mironel Panţuroiu: Da, va primi un mesaj intranet, fiecare persoană care licitează cu următorul pas de licitație. Deci dacă dumneavoastră aveți acum acest produs sau noi avem acest produs care costă 10 lei, următorul pas va fi de 11 lei și fiecare va primi mesajul cu următorul pas de licitație. Deci va fi declarat adjudecatar al acelui bun persoana care a oferit cel mai mare preț.
Rep: Iar ceilalți care au pierdut la licitație, mă gândesc că primesc banii înapoi, nu?
Mironel Panţuroiu: Absolut, da. Garanția va fi imediat deblocată și va fi restituită persoanei sau persoanelor care au participat la licitație.
Rep: Care este perioada în care, după ce câștigi licitație...?
Mironel Panţuroiu: Maxim 5 zile, dar de regulă se operează instantaneu.
Rep: Bun, eu plătesc 10%, am câștigat licitația, în cât timp trebuie să dau banii ca să intru în posesia....?
Mironel Panţuroiu: În 5 zile, după Codul de Procedură Fiscală sau, mă rog, mai sunt și posibilități de achiziție în rate, pentru 24 de luni sau 48 de luni.
Rep: Până la apariția acestei platforme, cum să descurca ANAF-ul?
Mironel Panţuroiu: Se descurca mai greu. Tocmai asta e dorința noastră a conducerii actuale, transparentizarea procesului de valorificare a bunurilor. Dăm posibilitatea fiecărui cetățean, de oriunde se află pe planeta asta, să participe la licitație și să nu se mai deplaseze în anumite birouri pentru a participa fizic.
Rep: Ai nevoie și de vreun certificat fiscal? Mă gândesc că poate chiar cel care a rămas fără terenul în cauză vrea să participe la licitație, e posibil?
Mironel Panţuroiu: E posibil dacă, e normal, dacă nu mai are datorii, că altfel, dacă are cumva o datorie și îi execut bunul, pe urmă toți banii merg acolo pentru a atinge creanța.
Rep: Dar toate informațiile necesare, pe care, de altfel, le-am tot expus și noi aici, le găsește cel interesat pe platformă? Sau unde?
Mironel Panţuroiu: Fiecare bun este descris cu toate caracteristicile necesare, iar pentru detalii este indicat un număr de telefon al executorului fiscal, care dă detalii mai amănunţite despre bunul respectiv.
Rep: Adică?
Mironel Panţuroiu: Vizionare, eu știu, raportul de evaluare și...
Rep: Sunt șapte pași simpli, cel puțin așa scrie pe platforma elicitații.anaf.ro, ridicați bunul, asta înseamnă că îl vom ridica de la sediul agenției, dacă venim din Maramureș sau e /.../...
Mironel Panţuroiu: Da, dacă este un bun mobil, evident, de la locul de unde bunul este în gestiune. Dacă este vorba de un imobil sau de un teren, doar se pune în posesie prin procesul verbal de adjudecare.
Rep: Aminteam că au fost foarte multe accesări. Vă așteptați la multe produse vândute, terenuri, case și așa mai departe? Credeţi că...
Mironel Panţuroiu: Da, ținând cont că după patru ore de când am dat platforma în folosință, am avut peste un milion o sută de accesări, da, evident că sperăm să vindem cât mai multe bunuri la cel mai bun preț /.../ de licitaţie să fie în sus.
Rep: Din suma totală se va reține și TVA-ul? Cum este? Am primit deja întrebări.
Mironel Panţuroiu: Acuma depinde de bun, depinde de bunul respectiv, dacă are TVA inclus sau nu. Anumite bunuri nu au TVA-ul, unele au. Explicațiile le veți găsi în platformă.
