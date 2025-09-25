Iranul publică fotografii secrete ale instalațiilor nucleare israeliene și documente despre oamenii de știință americani și occidentali implicați

Miercuri seara, Ministerul Informațiilor din Iran a publicat fotografii secrete ale instalațiilor nucleare din Israel, precum și documente secrete referitoare la oameni de știință americani și europeni.

Potrivit mass-media iraniană, aceste documente au fost obținute în urma unei operațiuni complexe de securitate desfășurate în urmă cu câteva luni, marcând cea mai mare reușită a țării în materie de securitate împotriva ocupației israeliene.

La rândul său, ministrul iranian al Informațiilor, Esmail Khatib, a dezvăluit că „organizații nucleare și alte agenții israeliene au cooperat cu noi pentru a accesa documentele secrete și a ni le transmite".

Ministrul iranian al Informațiilor i-a recomandat, de asemenea, prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu „să se concentreze asupra condițiilor de viață ale angajaților săi care au cooperat cu noi și continuă să coopereze pentru bani".

El a subliniat că „Israelul încearcă să ascundă amploarea infiltrării noastre în instituțiile sale de securitate".

Esmail Khatib a explicat că „arhivele introduse clandestin în Iran conțin milioane de pagini de informații diverse și valoroase privind entitatea sionistă".

El a adăugat că „aceste documente includ proiecte de înarmare trecute și actuale ale entității ocupante, programe de dezvoltare și reprocesare a vechilor arme nucleare, proiecte comune cu Statele Unite și anumite țări europene, precum și informații complete despre structura administrativă și persoanele implicate în programele de înarmare nucleară".

În același context, ministrul iranian al Informațiilor a indicat că „trădătorii care cooperează cu ocupația israeliană" au fost demascați și a confirmat condamnarea lor la pedeapsa cu moartea.

În luna iunie a anului trecut, surse bine informate au raportat canalului de televiziune libanez Al-Mayadeen că serviciile de informații iraniene au avut acces la o cantitate considerabilă de informații și documente strategice sensibile privind Israelul.

Sursele au declarat atunci că printre documentele obținute se află „mii de documente referitoare la proiectele și instalațiile nucleare ale ocupației israeliene".