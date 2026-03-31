Israel a trecut legea pedepsei cu moartea prin spânzurare pentru palestinienii condamnați pentru atacuri letale

Parlamentul Israelului a adoptat luni o lege care face din spânzurare pedeapsa standard pentru palestinienii condamnați în instanțele militare pentru atacuri mortale, îndeplinind o promisiune a aliaților de extremă dreapta ai prim-ministrului Benjamin Netanyahu, relateaza Reuters.

Legea s-ar aplica doar israelienilor condamnați pentru crimă a căror atacuri au avut ca scop „încetarea existenței Israelului", ceea ce înseamnă că ar impune pedeapsa cu moartea pentru palestinieni, dar nu și pentru israelienii evrei care au comis crime similare, spun criticii. Legislația a atras critici internaționale asupra Israelului, care este deja sub observație din cauza creșterii violenței de către coloniștii evrei împotriva palestinienilor din Cisiordania ocupată și a războiului său din Gaza.

Măsura include dispoziții care impun o execuție prin spânzurare în termen de 90 de zile de la pronunțarea sentinței, cu o anumită marjă de întârziere, dar fără drept la clemență. Prevede opțiunea de a impune o pedeapsă cu închisoarea pe viață în locul pedepsei capitale, dar doar în „circumstanțe speciale" nespecificate. Israel a abolit pedeapsa cu moartea pentru crimă în 1954. Singura persoană executată în Israel după un proces civil a fost Adolf Eichmann, un arhitect al Holocaustului nazist, în 1962.

In inchisorile israeliene sunt la aceasta ora peste 9300 de palestinieni acuzati de crime, intre care aproape 350 de copii si 66 de femei. Mare parte dintre acestia asteapta in procese colective sentinte ale instantelor de judecata. Asta in vreme ce Netanyahu si extremistii sai sunt acuzati de crime de razboi, premierul Israelului fiind chiar urmarit international.

Curțile marțiale din Cisiordania pot deja condamna condamnații palestinieni la moarte, dar nu au făcut-o. Măsura a fost promovată de Itamar Ben-Gvir, ministrul de interne de extremă dreapta, care a purtat broșe în formă de laț în perioada premergătoare votului. „Aceasta este o zi de justiție pentru cei uciși, o zi de descurajare pentru dușmani", a declarat Ben-Gvir în parlament, el aducand si o sticla de sampanie prin care sa sarbatoreasca vistoia votului.

Președintele palestinian Mahmoud Abbas a condamnat legislația ca fiind o încălcare a dreptului internațional și o încercare sortită eșecului, menită să intimideze palestinienii. „Astfel de legi și măsuri nu vor zdrobi voința poporului palestinian și nu le vor submina fermitatea," a declarat biroul lui Abbas într-un comunicat. „Nici nu îi vor descuraja să continue lupta lor legitimă pentru libertate, independență și înființarea unui stat palestinian independent cu Ierusalimul de Est ca capitală."

Grupările militante palestiniene Hamas și Jihadul Islamic au cerut palestinienilor să lanseze atacuri ca răzbunare pentru lege. Principalele grupuri pentru drepturi din Israel au condamnat legea ca fiind „un act de discriminare instituționalizată și violență rasială împotriva palestinienilor." Asociația pentru Drepturile Civile din Israel a declarat că a depus un apel împotriva legii la Curtea Supremă a Israelului.

Legea este cea mai recentă acțiune a coaliției naționalist-religioase a lui Netanyahu pentru a stârni îngrijorare în rândul aliaților occidentali ai Israelului, care au fost, de asemenea, critici față de violența coloniștilor împotriva palestinienilor din Cisiordania. Într-un efort de a evita reacțiile internaționale negative, Netanyahu a cerut ca unele elemente ale legislației să fie atenuate, au raportat mass-media israeliană. A votat în favoarea proiectului de lege, care a primit sprijinul a 62 din cei 120 de membri ai Knessetului.

Proiectul de lege inițial prevedea pedeapsa cu moartea pentru cetățenii non-israelieni condamnați în instanțele militare din Cisiordania pentru acte teroriste mortale. Legea revizuită include opțiunea de închisoare pe viață. În instanțele civile din Israel, noua legislație prevede fie închisoare pe viață, fie pedeapsa cu moartea pentru oricine este condamnat pentru „cauzarea intenționată a morții unei persoane cu scopul de a pune capăt existenței Israelului."

Criticii proiectului de lege afirmă că formularea sa limitează efectiv persoanele din Israel care pot fi condamnate la moarte la membrii minorității arabe de 20% din țară, mulți dintre aceștia identificându-se ca palestinieni, și nu la cetățenii evrei. Chiar înainte de vot, proiectul de lege a atras critici din partea miniștrilor de externe ai Germaniei, Franței, Italiei și Marii Britanii, care au declarat că are un caracter „de facto discriminatoriu" față de palestinieni și subminează principiile democratice ale Israelului.

Un grup de experți ai ONU a declarat că proiectul de lege include definiții vagi ale „teroristului", ceea ce înseamnă că pedeapsa cu moartea ar putea fi aplicată pentru „comportamente care nu sunt cu adevărat teroriste". Partidul Puterea Evreiască al lui Ben-Gvir susține că pedeapsa cu moartea va descuraja palestinienii să comită atacuri mortale împotriva israelienilor sau să încerce răpiri cu scopul de a influența schimburile de prizonieri pentru palestinienii încarcerați în închisorile israeliene.