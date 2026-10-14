Katie Zacharia, noua purtătoare de cuvânt a lui Trump, debut cu stângul în prima sa conferință de presă. Casa Albă se află în încurcătură
Postat la: 14.10.2026 |
Noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Katie Zacharia, a avut parte de un debut stânjenitor, după ce l-a confundat pentru o clipă pe președintele Donald Trump cu propriul soț. Gafa, care a stârnit râsete în sala de briefing și reacții ironice pe rețelele sociale, a fost urmată de întrebări privind calificările sale juridice și pregătirea pentru una dintre cele mai vizibile funcții din administrația americană.
Katie Zacharia, numită recent în locul lui Karoline Leavitt, a stârnit râsete în sala de briefing după ce a spus „președintele meu", înainte de a se corecta imediat: „Scuze, soțul meu".
„Ideea de a nu petrece serile cu copiii mei este complet inacceptabilă. Așa că președintele meu, scuzați-mă, soțul meu. Asta e bună", a spus ea, vizibil jenată de confuzie.
Zacharia are patru copii cu soțul său, Tyler, producător de film. Ea a explicat că familia pune mare preț pe aniversările petrecute împreună și că soțul său a venit alături de ea pentru a o ajuta cu copiii în perioada de tranziție către noul loc de muncă.
Momentul a devenit rapid subiect de ironii pe rețelele sociale. Un utilizator a scris pe platforma X: „Asta trebuie să fie o farsă". Un altul a sugerat că mandatul său ar putea fi foarte scurt, făcând aluzie la Anthony Scaramucci, care a ocupat funcția de director de comunicare al Casei Albe timp de numai 11 zile, în 2017.
O primă apariție cu emoții și puține răspunsuri
Zacharia a susținut prima sa conferință de presă marți, în fața jurnaliștilor acreditați la Casa Albă. Apariția sa a durat aproximativ 15 minute, timp în care a răspuns la întrebările a doar trei instituții media: Breitbart News, Fox News și Daily Mail.
La începutul briefingului, ea a declarat că își dorește de mult timp să lucreze pentru Trump.
„Mi-am dorit să lucrez pentru el de foarte mult timp", a spus Zacharia, referindu-se la președintele american.
Noua purtătoare de cuvânt a părut emoționată și a citit în mare parte dintr-un dosar de briefing, lăudându-l în repetate rânduri pe Trump și susținând că participarea la mitingurile republicanilor se menține la niveluri record.
La întrebarea Fox News despre o eventuală oprire a transmiterii de informații secrete către Ucraina, ea a spus că „va reveni cu un răspuns". Subiectul era printre cele mai discutate în presă în acea dimineață.
Unul dintre principalele anunțuri ale conferinței a vizat-o pe Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia. Zacharia a confirmat că administrația i-a cerut acesteia să demisioneze.
„I-am cerut lui Kimberly Guilfoyle să demisioneze. A fost un atu important pentru echipă și îi dorim mult succes în continuare", a declarat ea.
Guilfoyle, fostă logodnică a lui Donald Trump Jr., fiul președintelui, s-a confruntat cu acuzații relatate de publicația The Wall Street Journal, potrivit cărora ar fi solicitat unui donator republican 100.000 de dolari pentru a-și achita factura unui card American Express.
Întrebări despre calificările sale juridice
Prima apariție a lui Zacharia a fost urmată de întrebări privind experiența sa profesională și calificările juridice.
Trump a descris-o drept avocată atunci când a anunțat numirea sa, vineri. Profilul acesteia de pe LinkedIn menționează că a ocupat funcția de consilier juridic general al organizației Fix California, un ONG fondat de Ric Grenell, un apropiat al președintelui.
Întrebată marți unde este înscrisă în baroul avocaților, Zacharia a spus că a susținut examenul de admitere în China, nu într-un stat american sau în Districtul Columbia.
Răspunsul a ridicat noi semne de întrebare, întrucât cetățenii străini nu au dreptul să profeseze ca avocați în instanțele chineze. Casa Albă nu a clarificat dacă Zacharia a fost vreodată autorizată să practice dreptul în Statele Unite.
Într-o declarație, administrația a precizat că Zacharia s-a mutat în China împreună cu soțul său după absolvire, în contextul locului de muncă al acestuia la o firmă americană de investiții private. Potrivit Casei Albe, ea a lucrat în domeniul dreptului tranzacțiilor internaționale.
Universitatea Pepperdine a confirmat că Zacharia a absolvit facultatea de drept în 2011. Jurnalistul independent Judd Legum a relatat primul despre întrebările legate de înscrierea acesteia în barou, menționând că nu era admisă în baroul din California.
Cine este Katie Zacharia?
Zacharia a lucrat pentru scurt timp la Departamentul pentru Securitate Internă, în perioada în care instituția era condusă de Kristi Noem. De asemenea, a fost consilieră în comunicare pentru Trump Media and Technology Group, compania care administrează platforma de socializare Truth Social a președintelui.
Trump a anunțat numirea sa vineri, afirmând că aceasta a contribuit la campaniile sale electorale și la eforturile de a câștiga state-cheie în care rezultatul alegerilor este adesea decis la limită.
„A demonstrat un sprijin fără rezerve și a fost o susținătoare loială și strălucită încă de la început", a scris Trump pe Truth Social.
Zacharia preia funcția într-un moment dificil pentru administrație, înaintea alegerilor intermediare din 3 noiembrie. Republicanii încearcă să-și consolideze sprijinul electoral, în timp ce tot mai mulți candidați ai partidului se distanțează de președinte.
Relațiile dintre Casa Albă și presa americană sunt, de asemenea, tensionate. Administrația contestă modul în care unele organizații media relatează despre președinte, iar interdicțiile impuse unor publicații sunt contestate în instanță.
Predecesoarea sa, Karoline Leavitt, a devenit cunoscută pentru schimburile dure cu jurnaliștii și pentru răspunsurile rapide la întrebările incomode. Ea a demisionat în august, după nașterea celui de-al doilea copil, pentru a se concentra asupra familiei.
Zacharia a recunoscut că Leavitt a stabilit un standard ridicat, dar a declarat că își propune să continue să prezinte publicului american rezultatele administrației Trump.
„Vreau să continui să obțin rezultate puternice pentru țara noastră și să comunic poporului american marile realizări ale acestei administrații, în fiecare zi", a scris ea pe rețelele sociale.
Un început urmărit îndeaproape la Casa Albă
Potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile interne, Trump a decis să o numească pe Zacharia fără o perioadă îndelungată de pregătire și fără ca toți membrii conducerii Casei Albe să fie informați în prealabil. Printre cei care ar fi aflat despre decizie abia în seara dinaintea anunțului s-ar fi numărat și șefa de cabinet a președintelui, Susie Wiles.
Reacțiile din interiorul administrației au fost împărțite. Trump a lăudat prestația noii sale purtătoare de cuvânt, spunând reporterilor că s-a descurcat foarte bine. Alți oficiali și-au exprimat îndoielile cu privire la nivelul de pregătire al acesteia și la capacitatea sa de a face față presiunii funcției.
Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a apărat numirea, descriind-o pe Zacharia drept o achiziție valoroasă pentru echipă și afirmând că este „excepțional de bine calificată" pentru a informa publicul american despre activitatea administrației.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
O nouă variantă de COVID se răspândește în Europa. Specialiștii atrag atenția asupra unui simptom neobișnuit
COVID-19 nu a disparut nici in aceasta toamna, iar numarul cazurilor crește in unele țari europene. Un rol important il ...
-
„123456", parola cu care hackerii au accesat datele a 8,8 milioane de oameni din Danemarca
„123456". Aceasta ar fi fost parola, inclusiv la contul de administrator, a firmei prin care hackerii au intrat in ...
-
În Bulgaria au fost incendiate 11 din cele 17 antene Starlink care asigură comunicațiile în Ucraina
Doi barbați mascați au incendiat 11 dintre cele 17 antene Starlink instalate intr-un obiectiv cu regim special de securi ...
-
DIICOT a contestat arestul la domiciliu pentru Călin Georgescu. Decizia finală, la instanța care l-a trimis în Arestul Central
Procurorii DIICOT au contestat hotararea prin care Tribunalul București a dispus inlocuirea arestului preventiv cu arest ...
-
Omul Faptelor Bune a dus 37 de suflete la Sfânta Cuvioasă Parascheva. O călătorie în care lacrimile, credința și speranța s-au întâlnit în rugăciune
Uneori, un om care a cunoscut suferința toata copilaria ajunge sa fie sprijinul de care au nevoie alți oameni. Iar atunc ...
-
Decizie majoră: Românii țepuiți prin ROBOR vor primi banii înapoi de la bănci în 45 de zile. Legea a trecut de Senat și se aplică inclusiv contractelor de credit care au încetat
Romanii care platesc credite in lei cu dobanda calculata in funcție de ROBOR vor putea primi o „compensare financi ...
-
Doi ofițeri au bătut la ușa inginerului după ce acesta a inversat supravegherea camerelor stradale împotriva mașinilor politiei
Doi agenți i-au batut la ușa, dar nu veneau nici cu mandat de arestare, nici cu citație ca martor. Voiau sa știe un sing ...
-
Marea Reașezare Globală: De la iluzia financiară la economia resurselor, IA și civilizațiile vechi
Privita in ansamblu, actuala dinamica geopolitica depașește cu mult cadrul restrans al conjuncturilor energetice de mome ...
-
Sf. Parascheva, tradiții și superstiții: Ce nu trebuie să faceți astăzi. Sărbătoare cu cruce roșie
Sfanta Cuvioasa Parascheva este praznuita pe 14 octombrie. În credința populara este numita și Sfanta Vineri. Onom ...
-
Spitalul modular COVID de peste 5 milioane de euro a fost furat bucată cu bucată: Hoții au fugit inclusiv cu aerele condiționate
Spitalul modular din Pipera, construit in timpul pandemiei de COVID-19 cu peste 5,2 milioane de euro, a ajuns intr-o sta ...
-
I-au dat și nu i-au dat drumul! Călin Georgescu e plasat teoretci în arest la domiciliu. Fostul candidat la prezidențiale însă NU părăsește însă Arestul Central
Calin Georgescu ar urma sa treaca din arest preventiv in arest la domiciliu, dupa ce Tribunalul București a decis inlocu ...
-
Îi doare-n "k0t": Breșă de securitate cu România pe listă: STS, SRI și alte instituții au cumpărat echipamente vizate de hackeri în valoare de zeci de milioane de euro
Romania figureaza printre cele 70 de țari vizate de un atac cibernetic de amploare asupra echipamentelor de securitate F ...
-
Cartelurile de droguri din America Latină și-au făcut cap de pod și în România. Dimensiunea rețelei este uriașă
O analiza ampla derulata timp de patru luni de jurnaliștii de la The Guardian arata cum rețelele de crima organizata din ...
-
Meseriile de arhitect si inginer contructor tocmai au fost distruse de Inteligența Artificială. Claude a proiectat o casă cu două etaje în AutoCAD în doar 88,6 de secunde!
Inteligența artificiala deseneaza si proiecteaza o casa completa in doar un minut și jumatate. Într-un experiment ...
-
E foarte rpobabil ca băncile să fie obligate să refacă socotelile din 2019 și să restituie bani clienților. Ce prevede proiectul privind creditele cu ROBOR
Romanii care au credite cu dobanda variabila calculata pe baza ROBOR ar putea beneficia de recalcularea ratelor și de re ...
-
DNA a descins la Serviciul Permise Ilfov. Cât era șpaga pentru promovarea examenului auto. Sunt vizați angajați și instructori
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectueaza, marți, percheziții la sediul Serviciului Permise și Înmatr ...
-
Dezvăluire explozivă despre intervenția medicală de urgență pentru Christa Pike: Cum a supraviețuit la două doze de injecție letală
Intervenția medicala de urgența pentru Christa Pike, femeia care a supraviețuit unei execuții prin injecție letala in SU ...
-
Hackerii nu mai au nevoie de parola ta pentru a-ți compromite contul. Metoda de atac care sparge inclusiv datele de la Ghișeul.ro
Atacurile cibernetice devin tot mai frecvente și mai sofisticate, iar Romania se confrunta cu riscuri suplimentare din c ...
-
Ce mai fac serviciile secrete ale lumii conform siteurilor de specialitate
Iata mai jos un extras din principalele știri legate de serviciile secrete din intreaga lume conform site-ului de specia ...
-
Tinerii consumă mai puţin alcool, tutun și droguri, dar și-au găsit refugiul într-o dependență la care nu te-ai fi gândit
Consumul de alcool, tutun și droguri in randul adolescenților este in scadere, conform celui mai recent studiu realizat ...
-
Milioane de euro pentru promovarea lui Călin Georgescu pe TikTok, în timp ce candidatul declara cheltuieli zero. Ce dezvăluie referatul procurorilor despre rețeaua de influenceri
Bogdan Peșchir ar fi investit milioane de euro in promovarea candidaturii lui Calin Georgescu pe TikTok, prin plați catr ...
-
"Firicel" din Las Fierbinți prins la volan cu permisul suspendat și DrugTest pozitiv. L-a confundat pe politist cu Robi
Actorul Toma Cuzin, cunoscut pentru rolul lui "Firicel" din serialul Las Fierbinți, a fost reținut de polițiști dupa ce ...
-
Ai nevoie de odihnă sau de o schimbare de rutină? Cum faci diferența când te simți permanent obosit
Pentru adulții care jongleaza cu munca, naveta și responsabilitațile de acasa, trezitul fara energie poate parea o conse ...
-
Sute de supermarketuri din Franța lovite de un atac informatic: Hackerii au preluat controlul frigiderelor. Pagubele sunt uriașe
Un atac cibernetic de amploare a afectat sute de supermarketuri din Franța, dupa ce hackerii au intervenit de la distanț ...
-
Documentarul NAZA și acuzații de trădare: Netanyahu cere să se investigheze sursele filmului premiat
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a cerut o ancheta asupra surselor anonime prezentate intr-un documentar care ...
-
Afacerea "Parascheva": O tânără din Ucraina s-a prefăcut bolnavă pentru a lua banii pelerinilor. Ce a facut cand a fost depistată de polițiști
Mii de lei facuți in cateva ore doar stand in strada. Iașiul este invadat, zilele acestea, de cerșetori veniți din toata ...
-
Cine e judecătorul Vlad Andriescu de care depinde punerea în libertate a lui Calin Georgescu amanata pentru mâine
Magistratul Vlad Andriescu de la Tribunalul București este și judecatorul din dosarul penal al lui Dan Dungaciu, ajuns u ...
-
Rușii își pierd boții de pe internet după un atac masiv al Ucrainei asupra centrelor de date. Ce schimbări au apărut în online
Mai multe atacuri ucrainene cu drone asupra centrelor de date Yandex din Rusia au avut un efect și asupra traficului aut ...
-
Bill Gates avertizează că inteligența artificială riscă să scape de sub control. "AI este mai puțin reglementată decât laptele"
Fondatorul Microsoft avertizeaza ca persoane rau-intenționate ar putea exploata sisteme de inteligența artificiala fara ...
-
Credit online sau card: costul real începe după ce banii ajung în cont
Cand salariul intra peste cateva zile, iar o factura sau o reparație nu mai poate aștepta, diferența dintre un credit on ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu