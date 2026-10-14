Katie Zacharia, noua purtătoare de cuvânt a lui Trump, debut cu stângul în prima sa conferință de presă. Casa Albă se află în încurcătură

Noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Katie Zacharia, a avut parte de un debut stânjenitor, după ce l-a confundat pentru o clipă pe președintele Donald Trump cu propriul soț. Gafa, care a stârnit râsete în sala de briefing și reacții ironice pe rețelele sociale, a fost urmată de întrebări privind calificările sale juridice și pregătirea pentru una dintre cele mai vizibile funcții din administrația americană.

Katie Zacharia, numită recent în locul lui Karoline Leavitt, a stârnit râsete în sala de briefing după ce a spus „președintele meu", înainte de a se corecta imediat: „Scuze, soțul meu".

„Ideea de a nu petrece serile cu copiii mei este complet inacceptabilă. Așa că președintele meu, scuzați-mă, soțul meu. Asta e bună", a spus ea, vizibil jenată de confuzie.

Zacharia are patru copii cu soțul său, Tyler, producător de film. Ea a explicat că familia pune mare preț pe aniversările petrecute împreună și că soțul său a venit alături de ea pentru a o ajuta cu copiii în perioada de tranziție către noul loc de muncă.

Momentul a devenit rapid subiect de ironii pe rețelele sociale. Un utilizator a scris pe platforma X: „Asta trebuie să fie o farsă". Un altul a sugerat că mandatul său ar putea fi foarte scurt, făcând aluzie la Anthony Scaramucci, care a ocupat funcția de director de comunicare al Casei Albe timp de numai 11 zile, în 2017.

O primă apariție cu emoții și puține răspunsuri

Zacharia a susținut prima sa conferință de presă marți, în fața jurnaliștilor acreditați la Casa Albă. Apariția sa a durat aproximativ 15 minute, timp în care a răspuns la întrebările a doar trei instituții media: Breitbart News, Fox News și Daily Mail.

La începutul briefingului, ea a declarat că își dorește de mult timp să lucreze pentru Trump.

„Mi-am dorit să lucrez pentru el de foarte mult timp", a spus Zacharia, referindu-se la președintele american.

Noua purtătoare de cuvânt a părut emoționată și a citit în mare parte dintr-un dosar de briefing, lăudându-l în repetate rânduri pe Trump și susținând că participarea la mitingurile republicanilor se menține la niveluri record.

La întrebarea Fox News despre o eventuală oprire a transmiterii de informații secrete către Ucraina, ea a spus că „va reveni cu un răspuns". Subiectul era printre cele mai discutate în presă în acea dimineață.

Unul dintre principalele anunțuri ale conferinței a vizat-o pe Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia. Zacharia a confirmat că administrația i-a cerut acesteia să demisioneze.

„I-am cerut lui Kimberly Guilfoyle să demisioneze. A fost un atu important pentru echipă și îi dorim mult succes în continuare", a declarat ea.

Guilfoyle, fostă logodnică a lui Donald Trump Jr., fiul președintelui, s-a confruntat cu acuzații relatate de publicația The Wall Street Journal, potrivit cărora ar fi solicitat unui donator republican 100.000 de dolari pentru a-și achita factura unui card American Express.

Întrebări despre calificările sale juridice

Prima apariție a lui Zacharia a fost urmată de întrebări privind experiența sa profesională și calificările juridice.

Trump a descris-o drept avocată atunci când a anunțat numirea sa, vineri. Profilul acesteia de pe LinkedIn menționează că a ocupat funcția de consilier juridic general al organizației Fix California, un ONG fondat de Ric Grenell, un apropiat al președintelui.

Întrebată marți unde este înscrisă în baroul avocaților, Zacharia a spus că a susținut examenul de admitere în China, nu într-un stat american sau în Districtul Columbia.

Răspunsul a ridicat noi semne de întrebare, întrucât cetățenii străini nu au dreptul să profeseze ca avocați în instanțele chineze. Casa Albă nu a clarificat dacă Zacharia a fost vreodată autorizată să practice dreptul în Statele Unite.

Într-o declarație, administrația a precizat că Zacharia s-a mutat în China împreună cu soțul său după absolvire, în contextul locului de muncă al acestuia la o firmă americană de investiții private. Potrivit Casei Albe, ea a lucrat în domeniul dreptului tranzacțiilor internaționale.

Universitatea Pepperdine a confirmat că Zacharia a absolvit facultatea de drept în 2011. Jurnalistul independent Judd Legum a relatat primul despre întrebările legate de înscrierea acesteia în barou, menționând că nu era admisă în baroul din California.

Cine este Katie Zacharia?

Zacharia a lucrat pentru scurt timp la Departamentul pentru Securitate Internă, în perioada în care instituția era condusă de Kristi Noem. De asemenea, a fost consilieră în comunicare pentru Trump Media and Technology Group, compania care administrează platforma de socializare Truth Social a președintelui.

Trump a anunțat numirea sa vineri, afirmând că aceasta a contribuit la campaniile sale electorale și la eforturile de a câștiga state-cheie în care rezultatul alegerilor este adesea decis la limită.

„A demonstrat un sprijin fără rezerve și a fost o susținătoare loială și strălucită încă de la început", a scris Trump pe Truth Social.

Zacharia preia funcția într-un moment dificil pentru administrație, înaintea alegerilor intermediare din 3 noiembrie. Republicanii încearcă să-și consolideze sprijinul electoral, în timp ce tot mai mulți candidați ai partidului se distanțează de președinte.

Relațiile dintre Casa Albă și presa americană sunt, de asemenea, tensionate. Administrația contestă modul în care unele organizații media relatează despre președinte, iar interdicțiile impuse unor publicații sunt contestate în instanță.

Predecesoarea sa, Karoline Leavitt, a devenit cunoscută pentru schimburile dure cu jurnaliștii și pentru răspunsurile rapide la întrebările incomode. Ea a demisionat în august, după nașterea celui de-al doilea copil, pentru a se concentra asupra familiei.

Zacharia a recunoscut că Leavitt a stabilit un standard ridicat, dar a declarat că își propune să continue să prezinte publicului american rezultatele administrației Trump.

„Vreau să continui să obțin rezultate puternice pentru țara noastră și să comunic poporului american marile realizări ale acestei administrații, în fiecare zi", a scris ea pe rețelele sociale.

Un început urmărit îndeaproape la Casa Albă

Potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile interne, Trump a decis să o numească pe Zacharia fără o perioadă îndelungată de pregătire și fără ca toți membrii conducerii Casei Albe să fie informați în prealabil. Printre cei care ar fi aflat despre decizie abia în seara dinaintea anunțului s-ar fi numărat și șefa de cabinet a președintelui, Susie Wiles.

Reacțiile din interiorul administrației au fost împărțite. Trump a lăudat prestația noii sale purtătoare de cuvânt, spunând reporterilor că s-a descurcat foarte bine. Alți oficiali și-au exprimat îndoielile cu privire la nivelul de pregătire al acesteia și la capacitatea sa de a face față presiunii funcției.

Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a apărat numirea, descriind-o pe Zacharia drept o achiziție valoroasă pentru echipă și afirmând că este „excepțional de bine calificată" pentru a informa publicul american despre activitatea administrației.