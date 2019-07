Klaus Iohannis a acceptat ministrii propusi de Viorica Dancila

Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat astazi urmatoarele decrete:

- Decret prin care se ia act de demisia doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul afacerilor interne, si se constata incetarea functiei de membru al Guvernului;

- Decret prin care se numeste in functia de membru al Guvernului domnul Nicolae Moga, ministrul afacerilor interne;

- Decret prin care se revoca din functia de membru al Guvernului domnul Teodor-Viorel Melescanu, ministrul afacerilor externe;

- Decret prin care se numeste in functia de membru al Guvernului doamna Ramona-Nicole Manescu, ministrul afacerilor externe;

- Decret prin care se numeste in functia de membru al Guvernului domnul Mihai-Viorel Fifor, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei; La data publicarii prezentului decret in Monitorul Oficial al Romaniei, inceteaza efectele Decretului nr. 509/2019 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 476 din 11 iunie 2019.