La Nina aduce iarasi haos meteo incepand cu septembrie-octombrie: alternante bruste intre zile calduroase cu cele excesiv de racoroase

Fenomenul climatic La Nina ar putea să reapară începând cu luna septembrie, dar temperaturile vor rămâne peste media multianuală, a anunţat marţi Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM), o agenţie din cadrul ONU.

Condiţiile climatologice neutre - care nu indică nici un episod El Nino, nici un episod La Nina - persistă din martie 2025, anomaliile temperaturii înregistrate în apele de suprafaţă ale Oceanului Pacific ecuatorial rămânând aproape de valorile normale, potrivit OMM.

„Cu toate acestea, este probabil ca aceste condiţii să fie înlocuite treptat în următoarele luni de condiţiile specifice fenomenului La Nina, posibil începând din septembrie", a precizat OMM în buletinul său Info-Nino/Nina.

Potrivit celor mai recente previziuni ale centrelor mondiale de prognoze sezoniere afiliate OMM, pentru perioada septembrie-noiembrie, există o probabilitate de 55% ca temperaturile de suprafaţă ale Oceanului Pacific ecuatorial să scadă până la pragul de apariţie a fenomenului La Nina.

Ulterior, pentru perioada octombrie-decembrie 2025, probabilitatea de apariţie a fenomenului La Nina creşte şi ajunge la 60%.

„Cu toate acestea, în pofida răcirii temporare provocate de La Nina, temperaturile ar trebui să rămână peste medie în cea mai mare parte a lumii", a precizat OMM într-un comunicat.

Pentru lunile din intervalul septembrie-noiembrie, temperaturile ar trebui să se situeze peste valorile normale în majoritatea zonelor din emisfera nordică şi în mare parte din emisfera sudică, a detaliat această agenţie din cadrul ONU.

Regimurile de precipitaţii vor corespunde celor observate în general în timpul unui episod La Nina de intensitate moderată.

Un episod La Nina corespunde răcirii periodice pe scară largă a apelor de suprafaţă din centrul şi estul Oceanului Pacific ecuatorial, asociată cu variaţii ale circulaţiei atmosferice tropicale, mai precis ale vânturilor, presiunii şi precipitaţiilor, au explicat specialiştii de la OMM.

În general, La Nina produce efecte climatice opuse celor induse de El Nino, în special în regiunile tropicale.

Aceste fenomene climatice de origine naturală „se înscriu într-un context mai larg de schimbări climatice de origine antropică, ce determină creşterea temperaturilor globale, accentuează condiţiile meteorologice extreme şi modifică regimurile sezoniere de precipitaţii şi temperaturi", subliniază OMM.