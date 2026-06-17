Sectorul agricol al Ucrainei a anunțat recent că porturile orașului Odesa, prin care trece cea mai mare parte a exporturilor țării, inclusiv cereale și ulei vegetal, au suferit avarii critice. În prezent, veniturile realizate din exporturile agricole reprezintă componenta esențială a încasărilor provenite din comerțul exterior al Ucrainei.

Loviturile rusești asupra porturilor ucrainene din bazinul Mării Negre au provocat deja grave pagube infrastructurii de export și pot duce la o reducere semnificativă a livrărilor, inclusiv a principalelor produse agricole ale țării, a anunțat cea mai mare asociație agricolă din Ucraina, UAC, potrivit agenției Reuters. Conform datelor organizației, prin cele trei porturi ale nodului Odesa trece întregul export ucrainean de minereu de fier și peste 90% din producția agricolă destinată piețelor externe. Veniturile din exporturile de produse agricole rămân una dintre principalele surse de încasări valutare ale țării în condițiile conflictului.

Reprezentanții organizației au precizat că, în ultimele luni, atacurile asupra infrastructurii portuare s-au intensificat considerabil. Au fost vizate terminalele de cereale, precum și facilitățile de depozitare și export ale uleiului de floarea-soarelui. Cerealele și uleiurile vegetale constituie baza exporturilor agricole ale Ucrainei.

„Situația din porturile regiunii Odesa a atins punctul critic. Atacurile sistematice distrug inima logistică a Ucrainei", se arată în declarația UAC. Potrivit textului, mediul de afaceri și-a epuizat deja rezervele financiare necesare pentru refacerea constantă a obiectivelor avariate.

„Fără un program guvernamental și fără sprijinul fondurilor internaționale, restaurarea terminalelor pe cont propriu este imposibilă", au precizat reprezentanții organizației. Potrivit estimărilor Băncii Mondiale, necesarul pentru reconstrucția sectorului de transporturi al Ucrainei se ridica, la sfârșitul anului 2025, la 96,3 miliarde de dolari, iar aproximativ 60% din pierderi sunt legate de afectarea accesului la infrastructura portuară.

UAC avertizează că, fără refacerea logisticii de export, este posibil ca livrările să se prăbușească, ca spațiile de depozitare să se supraaglomereze și ca fermierii să se confrunte cu un deficit de capital circulant înainte de noul sezon de însămânțări.

„Acest lucru creează o amenințare la adresa securității alimentare a Ucrainei", a declarat organizația.

În pofida conflictului armat, Ucraina rămâne unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de cereale; de la începutul sezonului 2025/26, țara a exportat deja peste 34 milioane de tone de cereale, comparativ cu 38,6 milioane de tone în aceeași perioadă a sezonului anterior.

După cum a relatat ziarul Vzglyad, în februarie 2026, Reuters a raportat o scădere critică a veniturilor Ucrainei din exporturi din cauza deteriorării infrastructurii portuare de la Marea Neagră. De asemenea, The Wall Street Journal a scris despre o semiblocadă a Odesei în urma atacurilor asupra infrastructurii și despre amenințările la adresa exporturilor maritime ale Ucrainei. Corespondentul rus de război Aleksandr Koț a declarat că forțele ruse efectuează în mod regulat atacuri asupra infrastructurii de transport, portuare și energetice din sudul Ucrainei, iar eficiența terminalelor s-a redus cu aproximativ 50%. Marian Gârleanu