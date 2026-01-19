Legenda care ne povestește cum a fost păcălit Diavolul de un arhitect mai viclean

Oamenii au fost întotdeauna atrași de poveștile pline de mister, iar de multe ori curiozitatea de a descoperi legende vechi este mult mai mare decât teama de necunoscut.

Una dintre cele mai fascinante și discutate întâmplări de acest gen are legătură cu o urmă neobișnuită, cunoscută sub numele de „amprenta Diavolului", care se găsește chiar în interiorul faimoasei biserici Frauenkirche din München.

Această catedrală, dedicată Fecioarei Maria, nu este doar un lăcaș de cult, ci și cel mai important simbol al orașului german, fiind vizitată anual de mii de turiști dornici să-i afle secretele.

Istoria acestei clădiri impunătoare a început cu foarte mult timp în urmă, mai exact în anul 1468, când s-a pus prima piatră la temelie, și a fost nevoie de două decenii de muncă intensă pentru a fi terminată, în 1488. Cel care a gândit întregul proiect a fost arhitectul Jörg von Halsbach, un meșter priceput care a ales un stil gotic târziu, foarte popular în acea epocă.

El a ridicat biserica cu ziduri groase și turnuri înalte, care au la vârf niște cupole rotunjite, oferind clădirii un aspect unic ce poate fi observat cu ușurință de aproape oriunde te-ai afla în München. Astfel, între zidurile sale masive, arhitectura și legenda se împletesc, făcându-i pe trecători să se oprească și să se întrebe cât este adevăr și cât este mit în povestea urmei lăsate pe podea.

Catedrala este renumită nu doar pentru dimensiunile sale impresionante - 109 metri lungime și 40 metri lățime - ci și pentru interiorul său vast și sobru, cu coloane înalte și vitralii spectaculoase. Turnurile gemene, de 99 de metri înălțime, sunt un punct de reper al orașului și oferă priveliști impresionante asupra centrului vechi al Münchenului.

Frauenkirche ascunde și o legendă faimoasă: amprenta Diavolului, sau mai exact a tălpii sale, despre care se spune că a rămas imprimată pe podea când Diavolul și-a dat seama că a fost păcălit de arhitect. Această combinație de istorie reală și mituri fascinante contribuie la farmecul catedralei și la fascinația vizitatorilor din întreaga lume.

Amprenta Diavolului din Frauenkirche este una dintre cele mai celebre legende din Germania. Conform poveștii, în timpul construcției catedralei, arhitectul a făcut un pact cu Diavolul: biserica urma să fie finanțată, cu condiția să nu aibă ferestre.

Când construcția a fost terminată, Diavolul s-a așezat într-un punct exact lângă intrare și nu a văzut nicio fereastră. Convins că a câștigat, și-a apăsat atât de tare piciorul în podea, lăsând amprenta întunecată pe care vizitatorii o pot vedea și astăzi.

Dar când a pășit mai departe, a descoperit adevărul, biserica „fără ferestre" era doar o iluzie, creată de coloanele perfect poziționate, care ascundeau vitraliile din câmpul său vizual. Realizând că fusese păcălit, Diavolul a fugit furios, lăsând în urmă doar amprenta tălpii sale, arsă în pardoseală.

Unele tururi turistice din München sporesc misterul legendei. Ghizii susțin că aerul din apropierea intrării este ciudat de rece, ca și cum Diavolul ar mai bântui încă catedrala.

În timpul iernii, zăpada de la ușă se spune că se topește ultima. Istoria confirmă că e doar o legendă, dar amprenta este reală, iluzia este reală, iar povestea continuă să bântuie Frauenkirche și astăzi.