Iranul epuizează stocurile de rachete ale SUA și aliaților săi cu drone ieftine

Conform unui raport citat de The New York Times, va dura ani până când fabricile vor produce suficiente rachete interceptoare. Utilizarea de către Iran a dronelor ieftine pune SUA și aliații săi într-un dezavantaj economic prin epuizarea stocurilor lor de rachete scumpe, a relatat The New York Times.

„Este cu siguranță mai scump să dobori o dronă decât să o pui pe cer. Este un joc al banilor. Raportul cost per lovitură, per interceptare, este în cel mai bun caz de 10 la unu. Dar ar putea fi mai degrabă de 60 sau 70 la unu în ceea ce privește costul, în favoarea Iranului", a declarat ziarul citând pe Arthur Erickson, directorul executiv și cofondator al producătorului de drone Hylio.

În acest context, ziarul a remarcat temeri crescânde că Washingtonul și partenerii săi vor rămâne fără rachete interceptoare necesare pentru apărarea regiunii. Experții fac paralele cu situația din Ucraina, unde aliații nu au reușit să ofere suficiente capacități de apărare aeriană.

Conform unui raport al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, citat de The New York Times, SUA au achiziționat recent interceptoare în cantități mici - sute în loc de mii. În ciuda semnării de noi contracte, va dura ani de zile până când fabricile vor putea satisface cererea crescută pe fondul conflictului activ.