Lovitură majoră pentru Ucraina: Starlink a căzut pe toată linia frontului

Serviciul de internet prin satelit Starlink a încetat să funcţioneze pe toată linia frontului din Ucraina, un incident care coincide cu suspendarea serviciului la nivel general comunicată de proprietarul companiei de telecomunicaţii prin satelit, Elon Musk.

"Starlink a căzut din nou pe toată linia frontului", a spus comandantul forţelor de drone ale armatei ucrainene, Robert Brovdi.

Armata ucraineană foloseşte Starlink pentru comunicaţiile sale. Poziţia critică a lui Elon Musk faţă de Kiev a stârnit temeri în Ucraina că miliardarul va înceta să ofere servicii forţelor sale armate, lucru care deocamdată nu s-a întâmplat.

În primul an al războiului declanşat de Rusia, Ucraina i-a reproşat lui Elon Musk că nu a fost de acord să activeze serviciul Starlink şi în Crimeea pentru a permite un atac ucrainean împotriva obiectivelor ruseşti în peninsula ocupată de Moscova.

Elon Musk a explicat că a respins cererea Kievului pentru a evita implicarea directă a companiei - care oferă servicii de internet fiabile în toate tipurile de locaţii - într-un act de război. Proprietarul Starlink a mai susţinut că sancţiunile americane nu îi permit să opereze serviciul într-un teritoriu ocupat în mod ilegal de Rusia.