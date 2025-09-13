Maramureșean reținut de Poliție după ce i-a incendiat casa unui vecin în direct pe TikTok. "Te-am răbdat atâția ani de zile. Nu mai suport!"
Postat la: 13.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un bărbat în vârstă de 51 de ani din comuna maramureșeană Bârsana i-a incendiat gospodăria unui vecin, l-a amenințat cu moartea și apoi a fugit în pădure. Chiar și ascuns, individul a continuat să posteze live-uri pe rețelele sociale în care a amenințat în continuare. A fost prins, într-un final, după o amplă operațiune a polițiștilor, sprijiniți de un elicopter cu termoviziune.
"Băi, prietene, te-am răbdat atâția ani de zile, nu ți-ai văzut de treaba ta, nu mai suport! Sună la Miliție și la pompieri!", i-a transmis incendiatorul vecinului său, pe o rețea socială. Bărbatul a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă și urmează a fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Operațiunea de căutare a poliției a fost sprijinită de o echipă mixtă formată din polițiști de frontieră și jandarmi.
Incidentul a avut loc joi seară, 11 septembrie. Atunci, bărbatul, recidivist, a aprins intenționat o claie de fân, un șopron și o construcție din lemn care-i aparțineau vecinului cu care, se pare, se afla în conflict de mai multă vreme. După ce a pus focul, individul a fugit într-o pădure din apropiere și a intrat live pe rețelele sociale, unde din nou și-a amenințat vecinul cu moartea, agitând și un topor pentru a părea mai periculos. Pentru găsirea lui a fost mobilizat și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație, dotat cu echipamente de termoviziune.
„Activitățile de căutare au fost demarate după ce polițiștii au stabilit că bărbatul de 51 de ani ar fi distrus prin incendiere o claie de fân, un șopru cu fân și o construcție din lemn și ar fi amenințat persoane din localitatea Bârsana. Pentru eficientizarea căutării, din cauza zonei și condițiilor meteorologice, un rol esențial în desfășurarea operațiunii l-a avut elicopterul din cadrul Inspectoratului General de Aviație și echipamentele cu termoviziune", a declarat Florina Meteș, purtător de cuvânt al IPJ Maramureș.
