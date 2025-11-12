Marea corupție a regimului Zelensky este anchetată de procurori

Biroul Național Anticorupție (NABU) din Ucraina efectuează percheziții la Kiev pe 10 noiembrie în spații legate de Timur Mindich, au confirmat surse din cadrul forțelor de ordine pentru Kyiv Independent .

Mindich, fost partener de afaceri al președintelui Volodimir Zelenski, este coproprietarul companiei de producție Kvartal 95 a președintelui. Potrivit surselor Kyiv Independent din cadrul forțelor de ordine, Mindich a fugit înainte de percheziții.

În ultimele luni, Mindich a fost în centrul atenției, NABU investigând activitatea omului de afaceri.

Potrivit surselor Kyiv Independent din cadrul forțelor de ordine, ancheta asupra lui Mindich ar fi fost unul dintre factorii care au determinat autoritățile să încerce să elimine independența Biroului Anticorupție în luna iulie.

Mindich a fost anchetat, printre alții, în legătură cu producătorul de drone Firepoint, au declarat anterior surse pentru Kyiv Independent, citând o anchetă a NABU asupra companiei. Firepoint a negat orice legătură cu Mindich.

Nu este clar cu ce caz sunt legate perchezițiile care îl vizează pe Mindich. Nu au fost dezvăluite alte detalii.

Vestea vine la câteva zile după ce ancheta Ukrainska Pravda a raportat că fostul partener de afaceri al lui Zelensky și-a sporit semnificativ influența în ultimii ani.