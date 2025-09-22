Mesaje anonime de amenințare au alertat Politia: "Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru, iar apoi mă voi sinucide"
Postat la: 22.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Autoritățile au declanșat verificări în mai multe școli și unități medicale din București după ce pe adresele oficiale au sosit e-mailuri în care un necunoscut amenință: „Voi intra în școală cu două pistoale Beretta" și „Voi provoca un adevărat masacru".
Poliția Capitalei, care a intervenit împreună cu SRI, anunță că, până acum, nu au fost identificate indicii care să confirme caracterul real al amenințării, dar tratează sesizările cu maximă seriozitate.
Poliția Capitalei precizează că nu au fost identificate indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală.
"La data de 21 septembrie, Poliția Capitalei a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ din municipiul București și unele unități medicale au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare", anunță, luni dimineață, 22 septembrie, Poliția Capitalei.
Sursa citată a precizat că, după sesizare, s-au desfășurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației.
"Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală. Menționăm că Poliția Capitalei și celelalte structuri de ordine publică acționează în mod constant pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona instituțiilor de învățământ și unităților medicale", a mai transmis sursa citată.
Poliția precizează că tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip.
În cadrul mesajului, persoana care l-a transmis susține că va intra în școală "cu două pistoale Beretta".
"Să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge Poliția, mă voi sinucide. Pregătiți-vă pentru masacrul de luni", se arată în mesaj.
