Meteorologii dau alerta pentru weekend! Cod galben de vânt puternic în mai multe județe. Prognoza pentru București
Postat la: 13.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Meteorologii au emis o atenționare cod galben de vânt pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, Suceava și Neamț, precum și pentru vestul Carpaților Meridionali, cu rafale de până la 100 km/h la altitudini mari, valabilă de sâmbătă seara.
Meteorologii au emis un cod galben de vânt valabil începând din seara zilei de sâmbătă, pentru județul Caraș-Severin și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, unde rafalele vor ajunge la 50-60 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor atinge 80-90 km/h.
Pe parcursul zilei de duminică, avertizarea se extinde și pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și vestul Carpaților Meridionali.
În aceste zone, vântul va avea intensificări de 50-70 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor ajunge la 90-100 km/h..
Meteorologii anunță pentru București cer variabil și vânt slab sâmbătă noaptea, cu temperaturi minime de 13-15 grade, iar duminică vreme normală termic, cu vânt moderat și rafale de 35-40 km/h și cu temperaturi maxime de 25-27 grade.
Meteorologii au emis prognoza pentru municipiul București valabilă în acest sfârșit de săptămână.
În noaptea de sâmbătă spre duminică, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab, iar temperatura minimă se va situa între 13 și 15 grade.
Duminică, vremea va fi normală din punct de vedere termic, cerul variabil, iar vântul va sufla în general moderat, cu intensificări ușoare după-amiaza și seara, când rafalele vor atinge viteze de 35-40 km/h.
Temperatura maximă va fi între 25 și 27 de grade.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Debut spectaculos pentru Gemini - Capitalizare de miliarde pe piața Nasdaq
Bursa americana a primit vineri un nou jucator important din sectorul cripto: Gemini, platforma de tranzactionare fondat ...
-
Discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk: "Nu aveţi idee ce foc aţi aprins"
Vaduva lui Charlie Kirk, Erika, a tinut un discurs emotionant in care le-a multumit salvatorilor pentru ca au incercat s ...
-
Asasinul care a pus pe jar SUA a fost prins. Tyler Robinson, 22 de ani, l-a ucis pe Charlie Kirk. Tatăl lui l-a dat de gol. Mesajele înfiorătoare de pe gloanțe
Asasinul lui Charlie Kirk a fost prins, a confirmat FBI. Este vorba de un tanar de 22 de ani, Tyler Robinson, din Utah, ...
-
Invitata AUR care a intrat cu cuțite în Parlament rupe tăcerea: Am uitat de ele!
Invitata AUR care a intrat cu șase cuțite in Parlament spune ca pentru ea e ceva firesc sa aiba arme albe asupra ei, ba ...
-
Scenariul din 2023 s-ar putea repeta: Grevă generală în școli, chiar în timpul examenelor - varianta luată în calcul de sindicate
Laviniu Lacusta, liderul USLIP Iași, a declarat intr-un interviu ca in interiorul organizațiilor sindicale exista un cur ...
-
ANAF a descins peste marii comercianți din București și Ilfov: Inspectorii au căutat două lucruri!
Agentia Nationala de Administrarea Fiscala (ANAF) verifica, incepand din 10 septembrie, cu 120 de inspectori antifrauda, ...
-
Scandalul 'cărților de vizită cu foiță de aur' - Camera Deputaților vine cu explicații după acuzațiile USR
Camera Deputaților susține ca nu deconteaza „carți de vizita cu foița de aur", ci cu folie aurie, un procedeu tipo ...
-
Hidrologii au emis Cod Galben de inundații pe râuri din 14 județe
Hidrologii anunta, vineri, risc de viituri pe rauri din 14 judete, fiind emisa o avertizare cod galben. "Avand in vedere ...
-
Specialiștii FMI mai dau și vești bune, după întâlnirea cu Ilie Bolojan, la Palatul Victoria: Sunt măsuri esențiale pentru reducerea deficitului bugetar
Premierul Ilie Bolojan a avut o intalnire cu delegația Fondului Monetar Internațional (FMI), la Palatul Victoria. Specia ...
-
Bursele sociale, în ceață: În noua hotărâre NU se specifică modul în care vor fi verificate veniturile părinților, după renunțarea la PatrimVen
Pentru anul școlar 2025-2026, metodologia de acordare a burselor sociale aduce o schimbare majora: școlile nu mai sunt o ...
-
Rabla 2025 începe cu scandal! Producătorii și importatorii de automobile tună și fulgeră: 'Se dorește un program de succes sau doar bifarea unui exercițiu birocratic?'
Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) critica dur modul in care Ministerul Mediului a gestiona ...
-
Criza care pune în pericol marile industrii ale UE - Peste 100 de europarlamentari cer intervenția rapidă a Comisiei Europene
Economia UE e in pericol! Peste 100 de europarlamentari cer Comisiei Europene masuri ferme pentru salvarea industriei oț ...
-
TikTok elimină materialele grafice privind asasinarea activistului Charlie Kirk
TikTok a anunțat ca va elimina videoclipurile care arata in detaliu impușcarea lui Charlie Kirk, incident petrecut mierc ...
-
Albania a numit primul ministru din lume construit cu inteligență artificială. Ce portofoliu a primit Diella ("soare" în albaneză)
Prim-ministrul albanez Edi Rama a anunțat joi, 11 septembrie, numirea unui ministru generat de inteligența artificiala ( ...
-
400 de camere inteligente pe șoselele României: șoferii vitezomani, urmăriți pas cu pas. DN1, supravegheat de la un capăt la altul
CNAIR anunța un proiect de amploare pentru reducerea accidentelor rutiere. Peste 400 de camere video vor fi montate pe d ...
-
Descoperire spectaculoasă din spațiu: un astronaut a zărit o uriașă tablă de șah pe Pământ. Ce este și unde a fost localizată
Un astronaut, privind de sus la vastitatea terestra, a surprins recent o imagine ce a starnit curiozitatea multora: o po ...
-
Donald Trump a prezentat primele imagini cu posibilul criminal al lui Charlie Kirk
Președintele Donald Trump a prezentat pe rețelele sociale primele imagini cu posibilul criminal al lui Charlie Kirk, des ...
-
Avionul rezistent la accidente. Un sistem revoluționar folosește inteligența artificială și airbaguri uriașe pentru a salva vieți
La doar trei luni de la prabușirea tragica a unui zbor Air India, soldata cu pierderea a 260 de vieți, o echipa de ingin ...
-
Dr. Antonio Franco: Secretul unui rezultat perfect după Lipo VASER 360? Masajele post-operatorii
Lipo VASER 360 este una dintre cele mai moderne și eficiente metode de remodelare corporala, iar rezultatele pot fi abso ...
-
Un om de știință a trimis un e-mail la Google să întrebe dacă i-au spart computerul după ce AI a făcut în doar 48 de ore ce cercetătorii au descoperit în 10 ani
Timp de un deceniu, oamenii de știința de la Imperial College London au lucrat pentru a ințelege cum anumite bacterii ev ...
-
Ambasadorul Marii Britanii în SUA a fost demis: Scandal imens după ce corespondențele sale cu Epstein au fost publicate
Peter Mandelson, ambasadorul Marii Britanii in SUA a fost demis din functie joi. În presa au aparut detalii intime ...
-
NASA interzice cetățenilor chinezi să lucreze în programele sale spațiale / „Vor să ajungă pe Lună înaintea noastră"
NASA a inceput sa interzica cetațenilor chinezi cu vize valabile sa participe la programele sale, pe fondul escaladarii ...
-
Cele mai bogate țări ale UE organizează o reuniune secretă la Viena, în contextul negocierilor privind viitorul buget de 1.800 miliarde euro
Țarile din Europa de Nord se reunesc joi la Viena pentru a forma un front comun inaintea celor doi ani de negocieri inte ...
-
S-a aflat cum se creează iluzia apariției lui Vladimir Putin acolo unde acesta nu se află
A fost dezvaluita metoda prin care se creeaza iluzia apariției lui Vladimir Putin acolo unde acesta nu se afla, informea ...
-
NASA face anunțul care împarte comunitatea științifică: semne clare că Marte a găzduit viață în trecut
Roverul Perseverance, aflat pe Marte din 2021, a trimis pe Pamant mostre ce ar putea constitui „cea mai solida dov ...
-
Un detector ultra perfomant a reușit să demonstreze celebra teorie a lui Stephen Hawking
O echipa internaționala de cercetatori a folosit detectoarele observatorului LIGO pentru a confirma experimental teorema ...
-
A apărut prima ipoteză în cazul tragediei din Drobeta Turnu Severin: Mama și-ar fi ucis fiul, apoi s-a spânzurat
Autoritatile din Mehedinti au declansat o ampla ancheta in cazul profesoarei care a fost gasita spanzurata, alaturi de c ...
-
Ce trebuie sa stii despre licentele ONJN clasa I
Daca ai cochetat pana acum cu cazinourile online, probabil ai observat deja ca pe platforma online a operatorului sau pe ...
-
De ce nu se îngrașă asiaticii, deși mănâncă zilnic orez și carne? Diferența dintre mâncarea autentică și cea „americanizată"
Pe forumurile internaționale circula de ani buni aceeași intrebare: cum reușesc asiaticii sa ramana supli, in timp ce me ...
-
Papa Leon spune că atacurile israeliene asupra Qatarului creează o situaţie „foarte gravă"
Papa Leon al XVI-lea, care de obicei se abtine sa vorbeasca spontan, si-a exprimat marti deosebit de puternic ingrijorar ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu