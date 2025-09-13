Meteorologii dau alerta pentru weekend! Cod galben de vânt puternic în mai multe județe. Prognoza pentru București

Meteorologii au emis o atenționare cod galben de vânt pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, Suceava și Neamț, precum și pentru vestul Carpaților Meridionali, cu rafale de până la 100 km/h la altitudini mari, valabilă de sâmbătă seara.

Meteorologii au emis un cod galben de vânt valabil începând din seara zilei de sâmbătă, pentru județul Caraș-Severin și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, unde rafalele vor ajunge la 50-60 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor atinge 80-90 km/h.

Pe parcursul zilei de duminică, avertizarea se extinde și pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și vestul Carpaților Meridionali.

În aceste zone, vântul va avea intensificări de 50-70 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor ajunge la 90-100 km/h..

Meteorologii anunță pentru București cer variabil și vânt slab sâmbătă noaptea, cu temperaturi minime de 13-15 grade, iar duminică vreme normală termic, cu vânt moderat și rafale de 35-40 km/h și cu temperaturi maxime de 25-27 grade.

Meteorologii au emis prognoza pentru municipiul București valabilă în acest sfârșit de săptămână.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab, iar temperatura minimă se va situa între 13 și 15 grade.

Duminică, vremea va fi normală din punct de vedere termic, cerul variabil, iar vântul va sufla în general moderat, cu intensificări ușoare după-amiaza și seara, când rafalele vor atinge viteze de 35-40 km/h.

Temperatura maximă va fi între 25 și 27 de grade.