Milioane de euro pentru promovarea lui Călin Georgescu pe TikTok, în timp ce candidatul declara cheltuieli zero. Ce dezvăluie referatul procurorilor despre rețeaua de influenceri

Bogdan Peșchir ar fi investit milioane de euro în promovarea candidaturii lui Călin Georgescu pe TikTok, prin plăți către influenceri și recompense oferite utilizatorilor platformei, potrivit informațiilor cuprinse în referatul de arestare.

Procurorii suspectează că fondurile au fost utilizate pentru influențarea votului, în condițiile în care Georgescu raportase la Autoritatea Electorală Permanentă cheltuieli electorale de zero lei.

Anchetatorii susțin că promovarea candidatului ar fi fost susținută financiar inclusiv prin cadouri virtuale distribuite în timpul transmisiunilor live, dar și prin transferuri către persoane care îndemnau publicul să îl voteze.

Investigația a fost declanșată în decembrie 2024, după ce au devenit publice informațiile declasificate în urma reuniunii Consiliului Suprem de Apărare a Țării din 28 noiembrie.

Inițial, procurorii au început urmărirea penală in rem pentru mai multe infracțiuni, printre care coruperea alegătorilor, spălarea banilor și falsul informatic. Cercetările au vizat și o infracțiune reglementată de OUG 31/2002, referitoare la organizațiile și simbolurile fasciste, rasiste sau xenofobe.

Ulterior, componenta dosarului referitoare la presupusa corupere a alegătorilor a fost separată de celelalte cercetări, Bogdan Peșchir dobândind calitatea de inculpat în ancheta privind finanțarea și promovarea electorală.

Potrivit referatului, TikTok a confirmat că profilul „bogpr" îi aparține lui Bogdan Peșchir. Reprezentanții platformei au comunicat autorităților că, între 24 octombrie și 24 noiembrie 2024, prin acest cont ar fi fost distribuiți 381.000 de dolari către utilizatori implicați în promovarea lui Călin Georgescu.

Documentul indică, totodată, că valoarea donațiilor realizate de Peșchir pe platformă ar fi depășit un milion de euro.

În opinia anchetatorilor, aceste fonduri ar fi contribuit la promovarea candidatului, iar o parte dintre activitățile finanțate ar fi continuat și după încheierea campaniei electorale.

Procurorii atrag atenția și asupra diferenței dintre sumele identificate în cadrul investigației și declarația depusă de Georgescu la Autoritatea Electorală Permanentă, în care acesta menționase cheltuieli electorale de zero lei.

Anchetatorii descriu un sistem de promovare care ar fi inclus mai multe modalități de plată. Persoanele cu audiențe importante ar fi fost remunerate pentru susținerea candidatului, în timp ce alți utilizatori ar fi beneficiat de cadouri virtuale sau transferuri directe.

Unele dintre persoanele recompensate și-ar fi asumat inclusiv sarcina de a convinge alți alegători să voteze cu Georgescu.

Potrivit procurorilor, influencerii ar fi primit în mod repetat beneficii financiare în timp ce difuzau mesaje electorale și își încurajau urmăritorii să susțină candidatura acestuia.

Referatul prezintă aceste plăți drept posibile instrumente de influențare a comportamentului electoral, nu doar drept donații obișnuite asociate conținutului de divertisment.

Un alt element analizat de anchetatori privește platforma FameUp, utilizată pentru publicarea unei oportunități de colaborare cu influenceri.

Conform documentului, o campanie concepută inițial pentru promovarea candidatului PNL Nicolae Ciucă ar fi fost modificată astfel încât mesajele să îl susțină pe Călin Georgescu.

Printre schimbările menționate se află înlocuirea sloganului „Echilibru și seriozitate" cu formula „Echilibru și verticalitate".

Referatul face trimitere și la o propunere atribuită firmei sud-africane FA Agency, prin care unor influenceri li s-ar fi oferit câte 1.000 de euro pentru publicarea unui videoclip.

Ancheta include și informații despre presupuse operațiuni coordonate de promovare desfășurate pe TikTok în noiembrie și decembrie 2024.

Potrivit datelor atribuite platformei, în noiembrie ar fi fost identificată o rețea formată din 78 de conturi. În decembrie, o altă rețea ar fi reunit 27.217 conturi.

Procurorii suspectează că activitatea acestora ar fi avut rolul de a crește artificial expunerea mesajelor electorale.

Documentul consemnează și majorarea rapidă a numărului de vizualizări pentru conținutul asociat hashtagurilor #calingeorgescu și #georgescupresedinte2024. Unele dintre materialele distribuite ar fi înregistrat sute de milioane de vizualizări.

Separat, referatul amintește peste 80.000 de atacuri cibernetice care ar fi vizat sistemele informatice asociate alegerilor. Conform documentelor invocate, acestea ar fi provenit din sisteme informatice localizate în 33 de state.

Procurorii analizează presupusele activități de promovare și în raport cu amenințările hibride, dezinformarea și situația geopolitică regională, inclusiv războiul din Ucraina.

Referatul descrie existența unor rețele de pagini și conturi online care ar fi distribuit mesaje naționaliste, eurosceptice și antioccidentale, alături de materiale favorabile lui Călin Georgescu.

În document apar referiri la publicații digitale asociate rețelei de propagandă „Pravda", precum și la site-uri care ar fi direcționat vizitatorii către conținut de promovare electorală.

Pe baza acestor indicii, anchetatorii iau în calcul posibilitatea unor interferențe din partea unor actori statali străini ostili României. Referatul nu stabilește însă, numai prin prezentarea acestor elemente, că o entitate străină ar fi responsabilă de finanțarea campaniei.

În cazul lui Bogdan Peșchir, anchetatorii au examinat activitățile desfășurate între 13 octombrie și 27 noiembrie 2024.

Potrivit referatului, acesta ar fi pus la dispoziție resurse financiare considerabile pentru recompensarea utilizatorilor care promovau candidatura lui Călin Georgescu și pentru influențarea opțiunilor de vot.

Procurorii susțin că transferurile financiare și cadourile virtuale ar fi făcut parte dintr-un sistem de promovare electorală în care influencerii aveau rolul de a transmite mesajele candidatului către propriile audiențe.