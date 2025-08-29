Mocnește un scandal imens în SUA: Americanii încep să le interzică asiaticilor să cumpere sau să închirieze proprietăți

Proiectul de lege 17 al Senatului din Texas din 2025, cunoscut și sub numele de SB 17, va intra în vigoare la 1 septembrie, restricționând persoanelor și companiilor din China, Iran, Coreea de Nord și Rusia să cumpere și să închirieze proprietăți.

Oficialii spun că proiectul de lege are scopul de a proteja securitatea națională. Dar pentru oameni ca Yuan, un mecanic auto din Texas, acesta transmite un mesaj discriminatoriu - că persoanele care arată ca el nu sunt binevenite în Texas, conform BBC.

„Este anti-asiatic, anti-imigranți și, în mod specific, împotriva chinezilor-americani", a declarat reprezentantul Texasului, Gene Wu, un democrat care conduce lupta împotriva proiectului de lege.

Noua lege ar putea dăuna afacerilor din Texas, a declarat Wu pentru BBC. Companiile care ar putea aduce investiții de milioane de dolari statului caută opțiuni în altă parte.

Proiectul de lege vizează „influența malignă"

SB 17 a fost propus la începutul acestui an și a fost promulgat pe 20 iunie de guvernatorul Greg Abbott, care l-a numit „cea mai dură interdicție din America" pentru a ține la distanță „adversarii" străini.

Acesta interzice anumitor persoane și organizații din țările desemnate ca amenințări la adresa securității naționale să achiziționeze proprietăți în Texas, inclusiv case, spații comerciale și terenuri agricole. De asemenea, restricționează perioada pentru care pot închiria proprietăți la mai puțin de un an.

China este prima țară menționată în legislație, care acuză Beijingul că folosește „activități coercitive, subversive și de influență malignă pentru a slăbi Statele Unite" în încercarea sa de a depăși SUA din punct de vedere economic, militar și politic.

Cei care încalcă legea pot fi sancționați cu amenzi de peste 250.000 de dolari (193.000 de lire sterline) sau cu pedepse cu închisoarea.

Cetățenii americani și deținătorii de carte verde sunt scutiți, iar deținătorii de vize valabile vor putea în continuare să dețină o reședință principală. Însă oponenții spun că, indiferent de excepții, proiectul de lege este discriminatoriu, iar orice persoană considerată a fi de origine chineză ar putea fi supusă unui control nedrept.

În iulie, Alianța Chineză Americană pentru Apărarea Drepturilor (Calda), o organizație non-profit, a intentat un proces în numele a trei deținători de vize din China, susținând că legea este neconstituțională.

Judecătorul a respins ulterior cazul, dând dreptate procurorului general al statului, care a afirmat că reclamanții - titulari de vize de studii și de muncă care locuiesc în Texas - nu ar fi afectați personal de lege.

Prin urmare, se pare că cei trei reclamanți sunt scutiți deocamdată. Însă, pentru grupul mai larg de titulari de vize din cele patru țări, lipsa unei interpretări clare a clauzelor legale continuă să alimenteze incertitudinea. Calda afirmă că a depus apel.

„Legea privind excluderea chinezilor din 2025"

Cetățenii chinezi sunt grupul cel mai afectat de noua lege. Cel puțin 120.000 de persoane născute în China continentală locuiau în Texas în 2023

Qinlin Li, proaspăt absolventă a Universității Texas A&M și reclamantă în procesul intentat împotriva SB 17, a declarat că a fost șocată când a aflat pentru prima dată despre proiectul de lege.

„Dacă nu există drepturile omului, atunci ne întoarcem cu 150 de ani în urmă, când eram ca muncitorii feroviari", a spus doamna Li.

Doamna Li locuia într-un apartament închiriat, situat într-o zonă rezidențială liniștită din suburbia Austin. Ocupată cu munca și procesul, nu a avut timp să caute un apartament nou care să îi satisfacă nevoile până cu două săptămâni înainte de expirarea contractului de închiriere.

Era în plin proces de mutare când procesul a fost respins. Deși hotărârea judecătorească a stabilit că nu era afectată de lege, ea a spus că întregul proces i-a afectat sănătatea mintală.

„Cred că va împiedica oamenii să studieze și să lucreze aici, pentru că doar gândul la asta le creează multe probleme", a spus doamna Li.

Jason Yuan și-a dedicat timpul liber de la magazinul său de mașini pentru a deveni activist comunitar. Înainte de adoptarea proiectului de lege, el a organizat mitinguri în fața capitalei Texasului și a depus mărturie la o audiere publică, spunând comitetului că noul proiect de lege privind terenurile ar trebui să se numească „Legea de excludere a chinezilor din 2025".

În 1882, a fost adoptată Legea privind excluderea chinezilor, o lege alimentată de sentimentul anti-chinez. Controversata lege interzicea imigrarea muncitorilor chinezi în SUA.

„Interzicerea dreptului la proprietate asupra unei locuințe pentru oameni ca mine, pe baza țării lor de origine, este o măsură discriminatorie", a declarat domnul Yuan, proprietarul magazinului de mașini, pentru BBC.

Domnul Yuan era îngrijorat pentru viitorul celor doi copii ai săi, iar când a luat cuvântul la un miting recent, fiul său de 13 ani stătea în spatele lui .

„Le-am spus tuturor că merită", a declarat domnul Yuan. „În viitor, le voi spune copiilor mei că, atunci când se vor confrunta cu discriminare, când cineva îi va hărțui, aceasta este o modalitate de a riposta."

Companiile chineze iau în considerare să se mute în altă parte

În calitate de proprietar al unei mici afaceri, domnul Yuan este îngrijorat și de impactul financiar al proiectului de lege, întrucât cel puțin o treime dintre clienții săi sunt imigranți chinezi.

„Este un ecosistem de care depind proprietarii de afaceri din comunitatea chineză", a spus el.

Pe lângă întreprinderile mici, companiile transnaționale din China ar putea fi afectate direct de acest proiect de lege.

Între 2011 și 2021, 34 de companii chineze au înregistrat 38 de proiecte de investiții, 2,7 miliarde de dolari în investiții de capital și 4.682 de locuri de muncă în Texas, potrivit unui raport al oficialilor statului.

Se pare că unele companii chineze caută acum alternative la Texas.

Nancy Lin, agent imobiliar comercial cu sediul în Dallas, a declarat pentru BBC că mai mulți clienți chinezi potențiali cu care a discutat își suspendă planurile de investiții, inclusiv unii din sectoarele vehiculelor electrice și panourilor solare.

„Dacă această problemă nu poate fi rezolvată, cred că va fi mai dificil pentru companiile chineze să intre în Texas. Cât despre cele care au deja contracte de închiriere, nu le pot reînnoi. Dacă o vor face, termenul nu poate depăși un an."

Dreptul de a deține terenuri a fost o luptă pentru chinezo-americani, care datează de peste un secol.

O lege anterioară privind terenurile străine din Texas, care restricționa cetățenii non-americani să cumpere terenuri, a fost în vigoare până în 1965. Aceasta a fost considerată „nerezonabilă și discriminatorie" și contrară „dezvoltării economice".

Proiectul din apropierea bazei aeriene reprezenta o amenințare?

Abbott afirmă că prioritatea sa principală este siguranța și securitatea texanilor.

Solicitat de BBC să comenteze, biroul său a făcut referire la declarații anterioare pe această temă, inclusiv la un comunicat de presă în care se afirma că „adversarilor străini ostili", printre care și China, „nu trebuie să li se permită să dețină terenuri în Texas".

Chuck DeVore, de la un grup de reflecție conservator, Texas Public Policy Foundation, s-a numărat printre cei care s-au pronunțat în favoarea proiectului de lege, subliniind necesitatea de a „ține regimurile ostile departe de bazele noastre militare, terenurile agricole și infrastructura, cum ar fi baza aeriană Laughlin din Del Rio, Texas, sau fermele care aprovizionează statul nostru".

Efortul legislativ a fost determinat în parte de achiziția controversată a 140.000 de acri de teren în Texas de către omul de afaceri chinez Sun Guangxin pentru un parc eolian între 2016 și 2018, inclusiv terenuri în apropierea bazei aeriene Laughlin.

Deși inițial aprobat de Comitetul pentru Investiții Străine în Statele Unite (CFIUS), Texasul a adoptat în 2021 o lege care interzice acordurile cu anumite companii străine din domeniul „infrastructurii critice", iar proiectul domnului Sun a fost blocat.

Senatorul texan John Cornyn a declarat în 2024 că, în calitate de membru al Partidului Comunist Chinez (PCC) și fost lider de rang înalt în armata chineză, Sun avea probabil și alte planuri îngrijorătoare de supraveghere în numele guvernului chinez.

Domnul Sun a respins aceste acuzații. Un proces intentat în 2024 de una dintre filialele sale comerciale a evidențiat faptul că oficialii americani au luat măsuri de atenuare și au aprobat proiectul din punct de vedere al securității naționale.

Un sondaj realizat de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, un grup de reflecție cu sediul la Washington, a adunat 224 de cazuri de spionaj împotriva SUA din China între 2000 și 2023 din surse deschise.

Amenințările legate de PCC la adresa SUA au crescut în ultimii ani, au sugerat experții în securitate națională.

„Riscul este real", a declarat Holden Triplett, fostul șef al biroului FBI din Beijing, pentru BBC.

„Țintirea SUA la nivel subnațional a devenit din ce în ce mai mult o tendință în domeniul informațiilor. Persoanele și grupurile de la acest nivel tind să fie mai puțin conștiente de riscuri și mai predispuse să stabilească relații", a spus domnul Triplett.

Dar Patrick Toomey, de la Fundația American Civil Liberties Union (ACLU), a spus că, în cazul SB 17, unii oficiali au echivalat în mod eronat poporul chinez cu guvernul chinez.

„Nu există dovezi că deținerea sau închirierea de proprietăți rezidențiale în Texas de către cetățeni chinezi ar fi prejudiciat securitatea națională", a spus el.

Experții pun sub semnul întrebării și necesitatea noii legi din Texas din punct de vedere al reglementării. Era de preferat ca guvernul federal să se ocupe de astfel de chestiuni pentru a evita suprapunerea jurisdicțiilor, a declarat Sarah Bauerle Danzman, de la grupul de reflecție Atlantic Council.

O tendință națională

SB 17 nu este primul proiect de lege de acest gen din SUA.

Potrivit organizației neguvernamentale chino-americane Committee of 100, 26 de state, majoritatea controlate de republicani, au adoptat 50 de proiecte de lege care restricționează proprietatea străină asupra bunurilor imobiliare, vizând China, începând din 2021.

Majoritatea legilor statale au fost adoptate începând cu 2023, același an în care un balon spion chinez a survolat spațiul aerian nord-american, într-un incident care a marcat un nou minim în relațiile dintre SUA și China.

Administrația Trump a declarat, de asemenea, că intenționează să interzică cetățenilor chinezi să cumpere terenuri agricole în SUA.

„Legea din Texas ar trebui să tragă un semnal de alarmă", a spus dl Toomey, adăugând că legislația folosește în mod abuziv pretextul fals al securității naționale împotriva imigranților asiatici și a altor comunități.

Dl Yuan consideră că, dacă chinezo-americanii nu se opun, noua lege din Texas ar putea duce la adoptarea unor proiecte de lege similare în alte state.

Ohio, de exemplu, ia în considerare o interdicție împotriva „țărilor ostile", dar cu un domeniu de aplicare mai strict, care ar putea include și deținătorii de carte verde. Activștii s-au mobilizat împotriva acestei măsuri.

„Ei încearcă să rescrie regulile democrației", spune dl Yuan, „dar încă mai există o șansă să schimbăm cursul lucrurilor.

„Altfel, SUA vor deveni mult mai asemănătoare cu China."