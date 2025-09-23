Moment hilar: Emmanuel Macron a rămas blocat pe o stradă din New York și l-a sunat pe Donald Trump ca să scape de politie

Președintele francez Emmanuel Macron l-a sunat pe liderul SUA, Donald Trump pentru a-l anunța că este blocat pe o stradă din New York din cauza coloanei prezidențiale americane. „Ghici ce, aștept în stradă acum pentru că totul este blocat pentru tine", i-a spus Macron lui Trump la telefon.

Incidentul s-a produs luni seara. După discursul său de la sediul ONU, Emmanuel Macron a fost temporar blocat pe o stradă din New York pentru a permite trecerea cortegiului lui Donald Trump. „Îmi pare rău, domnule președinte, totul este blocat în acest moment", i-a spus un polițist lui Macron în timp ce coloana oficială se apropia.

Președintele francez l-a contactat telefonic pe Donald Trump de pe stradă, pentru a încerca să rezolve situația. „Ghici ce, aștept în stradă acum pentru că totul este blocat pentru tine", a spus Macron în timp ce zâmbea. Ulterior, traficul pietonal a fost deblocat, iar Macron și însoțitorii săi au putut să-și reia deplasarea către ambasada Franței.